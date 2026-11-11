Video: así fueron los momentos más icónicos de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina

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El papa León XIV llegó a Argentina el pasado 8 de noviembre y se fue cuatro días después con una frase que resumió su vínculo con el país: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”. En el medio, el Pontífice recorrió Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, habló ante millones de personas, lloró en el Cottolengo, visitó una cárcel federal y dejó discursos sobre pobreza, trabajo y reconciliación que atravesaron el debate político local.

El domingo, el León XIV aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery procedente de Montevideo, en la primera visita de un pontífice al país en 39 años. El presidente Javier Milei lo recibió al pie del avión, donde la banda del Regimiento de Artillería 1 “Brigadier General Tomás de Iriarte” interpretó el himno nacional. Desde ese momento, una marea de fieles tomó las calles de cada ciudad que el Papa visitó.

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El presidente Javier Milei recibió al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery durante el inicio de la primera visita papal a la Argentina en 39 años

La primera jornada cerró en el Palacio Libertad, donde León XIV dio su primer discurso oficial ante funcionarios, legisladores y gobernadores de todos los espacios políticos. El tono fue directo: “La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”, afirmó, y reclamó que las autoridades reconozcan “los límites del poder”.

También planteó que “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”, una frase que atravesó toda la cobertura y que distintos dirigentes interpretaron según sus propias posiciones.

A la mañana siguiente, el lunes, el pontífice se trasladó a Claypole, en el conurbano bonaerense, para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione. Fue uno de los momentos más emotivos de su estadía en el país. Al subir al escenario entre ovaciones, León XIV no pudo contener las lágrimas.

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León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y afirmó ante los fieles que las personas con discapacidad son una bendición para la sociedad

Escuchó testimonios de personas con discapacidad y luego pronunció palabras que los presentes recibieron de pie: “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”. Remarcó que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”. Según fuentes del Vaticano, cerca de 3.000 personas escucharon al Papa dentro del centro asistencial y más de 100.000 lo acompañaron durante el recorrido.

Esa misma mañana, ante más de 2 millones de personas congregadas frente al Monumento de los Españoles en Palermo, el Papa celebró una misa que quedó como una de las imágenes más recordadas de la visita. Horas más tarde, en la Universidad Católica Argentina (UCA), se encontró con empresarios, sindicalistas y referentes de movimientos sociales.

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Cerca de 800.000 personas asistieron a la misa multitudinaria en Córdoba, donde el Santo Padre evocó las figuras del Cura Brochero y Mama Antula

Allí, el testimonio de Verónica San Martín, presidenta de la Cooperativa de Recicladores Unidos de La Plata, lo conmovió: se levantó de su asiento, caminó hacia ella y la abrazó. Fue uno de los momentos más emotivos de la tarde. En ese encuentro, León XIV defendió el rol de los sindicatos, reconoció el riesgo que asumen quienes invierten y adviritó que “cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”.

En su homilía, León XIV evocó la figura del Cura Brochero y de Mama Antula como ejemplos de fe aplicada al servicio

El martes comenzó temprano con un vuelo hacia Córdoba, donde cerca de 800.000 personas, según estimaciones oficiales, esperaban en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. El papamóvil avanzó más despacio que en Buenos Aires, lo que permitió al Papa detenerse a saludar a más personas.

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Antes de iniciar la misa, se acercó a saludar a una persona con discapacidad que lo aguardaba en el predio. En su homilía, León XIV evocó la figura del Cura Brochero y de Mama Antula como ejemplos de fe aplicada al servicio: “No hay mejor modo de enseñar que dando ejemplo con la propia vida”, señaló. El cierre fue una convocatoria directa: “¡Vayan y sean santos: en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina!”

El pontífice advirtió ante la dirigencia política en el Palacio Libertad que la economía debe situarse al servicio de las personas y cuestionó la corrupción institucional

Después de la misa, León XIV se reunió con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Allí fue donde afirmó que “el hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta”, y advirtió sobre el riesgo de “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”.

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Al caer la noche, ya de regreso en Buenos Aires, un millón de jóvenes lo esperaban en el Monumento de los Españoles para una vigilia que el propio León XIV había pedido expresamente a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Fue el único pedido concreto que hizo durante toda la visita. Ante esa multitud, utilizó el relato bíblico de tres jóvenes desterrados en Babilonia para hablar de los “ídolos” del presente: “El éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer”.

Un millón de jóvenes acudió al Monumento de los Españoles en Palermo para una vigilia centrada en los riesgos del dinero, la apariencia y las adicciones

En esa misma línea, incluyó una referencia sin rodeos a ciertas industrias: “Hay quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias”.

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Este miércoles, último día en el país, comenzó en la cárcel de Devoto, donde 69 reclusos lo esperaban en el gimnasio del penal, el último antes de su cierre. Tres de ellos compartieron sus testimonios.

León XIV los escuchó y luego les habló sin eufemismos: “Esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”. Recordó que Francisco celebraba allí la misa de cada Jueves Santo y lavaba los pies de los presos.

Más de dos millones de fieles colmaron las inmediaciones de la Basílica de Luján para presenciar la misa final antes del viaje del pontífice a Lima

Desde Devoto, el Papa partió hacia Luján, donde más de 2 millones de personas lo aguardaban frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Vistió una casulla celeste y blanca, con los colores del manto de la patrona. En la homilía, puso el foco en la reconciliación y nombró las dificultades concretas que atraviesan las familias argentinas: “enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares”.

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Más de dos millones de fieles colmaron las inmediaciones de la Basílica de Luján para presenciar la misa final antes del viaje del pontífice a Lima

Dedicó un pasaje a Francisco, a quien definió como el Papa que siempre llevó a la “Patroncita morena” en su corazón. Y cerró con una frase que la multitud recibió entre aplausos: “Argentina, levántate y camina”.

Antes de abordar el vuelo hacia Lima en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde Milei lo despidió con visible emoción, León XIV publicó un mensaje en sus redes en el que agradeció el recibimiento y pidió seguir “unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”.