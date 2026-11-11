La UBA prepara un evento a beneficio del Hospital de Clínicas que sorteará objetos donados por deportistas y artistas

Se viene la "Noche de la UBA", el evento benéfico que sorteará objetos donados por deportistas y artistas

Guardar

La Universidad de Buenos Aires prepara “La Noche de la UBA”, el evento benéfico que se llevará a cabo este jueves 12 de noviembre para el Hospital de Clínicas. El objetivo es juntar fondos para adquirir un robot quirúrgico de última generación para el nosocomio principal de la Facultad de Medicina.

El evento, que será conducido por Iván de Pineda, apunta a conseguir este dispositivo para usarlo en las salas de operaciones del hospital. Según informaron desde la casa de estudios, con este tipo de equipo, se apunta a realizar procedimientos mínimamente invasivos de alta complejidad mediante instrumentos articulados de gran precisión y un sistema de visualización tridimensional de alta definición.

PUBLICIDAD

Los gestos solidarios de Julián Álvarez, Cuti Romero, Dibu Martínez, el Vasco Arruabarrena y los jugadores de River Plate

Además, ayudará a mejorar la precisión de los procedimientos, reducirá complicaciones, facilitará la recuperación y ampliará la capacidad quirúrgica. También potenciará la formación de médicos y técnicos para todo el sistema de salud.

La velada tendrá lugar este jueves desde las 20 h en la Facultad de Derecho de la UBA. La elección del espacio no es casual: el auditorio de ese edificio cuenta con la capacidad y la infraestructura necesarias para albergar un evento de estas características.

Los exjugadores Fabricio Oberto y Emanuel Ginóbili sostienen camisetas firmadas de la selección de baloncesto de Argentina frente a un fondo oscuro.

La meta de recaudación fijada por los organizadores es de USD 1.500.000, monto que cubrirá la adquisición de una plataforma robótica quirúrgica de última generación. Se trata de un sistema que combina instrumentos articulados de alta precisión con visualización tridimensional en alta definición, lo que permite encarar intervenciones de alta complejidad con un nivel de invasividad mínimo para el paciente.

PUBLICIDAD

El Hospital de Clínicas “José de San Martín” es el principal centro asistencial de la UBA y uno de los hospitales públicos de mayor volumen en el país. Cada año recibe más de 365.000 consultas, lleva adelante más de 8.000 cirugías y forma a más de 1.500 profesionales de la salud. Además de su función asistencial, la institución cumple un rol central en la formación de recursos humanos para el sistema sanitario, tanto público como privado.

El futbolista Nicolás Otamendi sostiene una camiseta oficial del Club Atlético River Plate destinada a una iniciativa a beneficio de la Universidad de Buenos Aires.

La iniciativa se financiará, en parte, a través de una subasta de objetos donados por figuras reconocidas del deporte, la música y el arte. Entre los artículos de deportistas se encuentran la camiseta de Julián Álvarez, los guantes de Emiliano “Dibu” Martínez, la camiseta de Cristian “Cuti” Romero y la de Enzo Fernández. También se subastarán prendas de figuras históricas del deporte argentino, como la camiseta de Manu Ginóbili y la de Fabricio Oberto, ambos referentes del básquet nacional e internacional.

PUBLICIDAD

Músicos y artistas plásticos aportaron objetos personales y obras de arte para sumar fondos al centro médico universitario

El mundo del automovilismo también tendrá su lugar con una gorra firmada por Franco Colapinto, el piloto que actualmente compite en la Fórmula 1. Se suma además una camiseta de Néstor Craviotto correspondiente a su paso por la Selección Nacional en 1993. Entre los artículos colectivos, se destaca una camiseta de River Plate firmada por los jugadores del plantel que formaron parte del grupo de campeones mundiales en 2022, y una camiseta de Boca Juniors de Leandro Paredes, autografiada por el resto del plantel.

En cuanto a los artistas, Bizarrap donó un parlante firmado, mientras que Duki aportó un chaleco con su firma. Abel Pintos cedió su sombrero y anteojos, Ciro Martínez una armónica y Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, donó una guitarra eléctrica. El artista plástico Milo Lockett completa el listado con la donación de uno de sus cuadros.

PUBLICIDAD

La guitarra de Gaspar Benegas que se sorteará

Para quienes no puedan asistir al evento, parte de los artículos también podrán adquirirse a través de una subasta en línea el jueves 19 de noviembre, mediante el portal del Banco Ciudad. Esta instancia virtual busca ampliar la participación más allá del público presente en la Facultad de Derecho.

La Noche de la UBA está concebida como un evento anual, con un propósito solidario diferente en cada edición vinculado a la universidad. Para esta primera entrega, el foco está puesto en el Clínicas. Cualquier persona, organización o empresa puede sumarse con una donación sin monto mínimo. También existe la posibilidad de participar como sponsor o adquirir una entrada para la velada del jueves.

PUBLICIDAD