El Niño: la crecida del Paraná provocó evacuaciones en dos capitales del Litoral

Vecinos trasladan sus pertenencias en camionetas y bicicletas por calles anegadas debido a las inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Guardar

Las ciudades de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y Resistencia, en Chaco, reportaron evacuaciones en las últimas horas por el avance del fenómeno climático conocido como El Niño, que golpea con fuerza desde hace meses la región.

El incremento del nivel de las aguas frente a Paraná generó que entre 80 y 90 personas tuvieran que dejar sus hogares en las últimas horas. El epicentro del fenómeno se registró en la zona de Bajada Grande, una barriada ubicada en el noroeste de la capital entrerriana sobre el borde costero.

PUBLICIDAD

Algunos afectados fueron evacuados y trasladados a refugios precarios. Otros se autoevacuaron y se retiraron a zonas altas y secas. Ahora el problema que afrontan las autoridades son las familias que, con sus casas anegadas, no quieren retirarse.

La creciente comenzó a inundar la zona en las últimas horas de la noche del domingo. El Municipio dispuso la instalación de una carpa de emergencia y de gazebos a fin de contener a los afectados. El centro se ubicó en el mismo barrio, en un espacio preparado para ser un mirador al río.

Personal municipal realiza recorridas constantes por el área. El temor es que la continuidad de la creciente afecte a otras zonas por la filtración por los anegadizos. Podrían verse inundadas calles internas del barrio y aislar algunos sectores. Según las estimaciones oficiales, hay cinco familias en riesgo en caso de que esto ocurra.

PUBLICIDAD

La Municipalidad sigue con atención también lo que está pasando en el barrio Toma Nueva, en el norte de la ciudad. Allí hay más familias ubicadas sobre el borde costero que están en peligro de ser afectadas.

Un vehículo de Defensa Civil y un habitante transitan por una calle anegada por el desborde de agua tras las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

En paralelo, personal de la Secretaría de Salud de la provincia trasladó a pacientes electrodependientes inundados. La Municipalidad de Paraná solicitó al Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos la provisión de materiales e insumos para atender a 50 personas durante una primera etapa de 30 días.

El río frente al puerto de la capital entrerriana se encuentra en 5,12 m, muy por encima de los 4,70 que marca la cota de evacuación. El Paraná también superó este nivel en La Paz, ciudad localizada al norte, casi en el límite con Corrientes. Allí la crecida afectó a una familia que tuvo que autoevacuarse.

PUBLICIDAD

Un hombre camina con el agua hasta las rodillas frente a una vivienda anegada tras las crecidas provocadas por el fenómeno de El Niño.

En Resistencia, en tanto, dos familias debieron dejar sus hogares. Se mencionan seis personas evacuadas. No se han confirmado datos de autoevacuados. El Gobierno provincial mantiene a la ciudad capital en alerta naranja.

Cómo está la situación en otras localidades

El informe de Prefectura Naval indica que la creciente mantiene a Paso de la Patria, Goya y Esquina (Corrientes) en situación de evacuación. Lo mismo ocurre con Barranqueras (Chaco) y San Javier y Reconquista (Santa Fe).

En tanto, las localidades que persisten con métricas por encima de las cotas de alerta son Ituzaingó, Itatí, Corrientes capital y Bella Vista (Corrientes) y Hernandarias (Entre Ríos).

PUBLICIDAD

Que las aguas hayan cedido en el tramo alto del Paraná no implica que no se registren más personas afectadas.

En Corrientes ya hay más de dos mil vecinos cuyos hogares han quedado inundados y requirieron asistencia, según reportes del Gobierno provincial. Tres cuartas partes son familias que se reubicaron en casas de familiares o amigos y el resto debió resguardarse en refugios provinciales.

Algo similar se registró en Chaco. Según los últimos datos oficiales, 2.242 personas y 633 hogares fueron afectados por las aguas del Paraná. Este mismo relevamiento indica que dos localidades del Gran Resistencia conforman el tridente de los puntos más golpeados. Se trata de Puerto Vilelas, con 1.353 personas inundadas, y Barranqueras, donde los evacuados suman 253.

PUBLICIDAD

El tercero es Colonia Benítez. Allí se registraron 450 personas afectadas entre evacuados y autoevacuados.

También resultaron damnificados hogares de Isla del Cerrito, La Leonesa y Las Palmas.