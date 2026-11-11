Sociedad

El Vaticano publicó un video con los mejores momentos de la visita del Papa León XIV a la Basílica de Luján

La Santa Sede resaltó el mensaje del pontífice, llamando a la reconciliación del país. Las impresionantes vistas aéreas del multitud que concurrió a la iglesia en la provincia de Buenos Aires y los pasajes de la homilía

El sitio oficial de la santa sede realizó un resúmen y destacó el mensaje de reconciliación del pontífice
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El papa León XIV presidió el 11 de noviembre una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde convocó a la Argentina a recorrer un camino de reconciliación, escucha de la Palabra de Dios, comunión y misión. La celebración marcó su último compromiso en el país durante su sexto viaje apostólico y reunió a más de 2 millones de fieles. Vatican News difundió un compilado con imágenes destacadas.

La despedida estuvo atravesada por referencias a la devoción popular hacia la patrona nacional, a la memoria del papa Francisco y a la necesidad de que los católicos transformen la fe en acciones de perdón, solidaridad y anuncio del Evangelio. El pontífice partió luego hacia Perú.

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Desde la Plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, León XIV recibió el saludo de una multitud que coreó “¡que viva el Papa!” y acompañó la ceremonia con cantos, entre ellos Alma Misionera. La visita tuvo un valor especial para los asistentes: Argentina no recibía a un Pontífice desde hacía casi 40 años.

El Papa agradeció el afecto de quienes se congregaron en Luján y describió los aspectos que, durante su estancia, identificó como parte de la riqueza del país. “Durante estos días pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso”.

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El papa León XIV congregó a más de dos millones de fieles en la Basílica de Luján durante el cierre de su viaje apostólico por Argentina. (REUTERS/Martin Cossarini)
El papa León XIV congregó a más de dos millones de fieles en la Basílica de Luján durante el cierre de su viaje apostólico por Argentina. (REUTERS/Martin Cossarini)

La homilía comenzó con una evocación del Magníficat, el canto de María que expresa alegría y alabanza por las obras de Dios. “La Virgen María desborda de gozo con el Señor y lo alaba por las maravillas que obra en ella. Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido”, expresó.

El mensaje incluyó una mención a Jorge Mario Bergoglio y a su vínculo con la Virgen de Luján. León XIV recordó que Francisco “siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón” y sostuvo que su predecesor enseñó, con su vida y con el lugar elegido para su sepultura cerca de Santa María, a amar y venerar a la Madre de Dios.

La celebración se desarrolló junto a la imagen de la patrona argentina, ubicada cerca del altar. Para el Papa, esa presencia remitió a María al pie de la cruz y a su participación en el sacrificio eucarístico, una escena desde la cual propuso un itinerario espiritual para los fieles.

En su reseña, Vatican News destacó que el primer paso fue la reconciliación. León XIV se refirió a las personas y familias que atraviesan “momentos de Calvario” y vinculó ese dolor con la experiencia de María ante la crucifixión de Jesús.

La celebración en Luján marcó el final de la gira papal en el país antes de su partida hacia Perú. (REUTERS/Agustin Marcarian)
La celebración en Luján marcó el final de la gira papal en el país antes de su partida hacia Perú. (REUTERS/Agustin Marcarian)

“En esos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz, con su corazón de madre desgarrado de dolor”, afirmó. Luego agregó que, así como ella recibió una nueva misión de su hijo, los creyentes están llamados “a recibir la gracia de Dios y vivir procesos de perdón y reconciliación”, resaltó el medio de la Santa Sede.

El segundo eje fue la iluminación por medio de la Palabra de Dios. A partir de pasajes del profeta Isaías y del episodio de los discípulos de Emaús, el Papa pidió a los asistentes que no se dejen vencer por el cansancio, el desánimo o la decepción.

“Queridos hermanos y hermanas, estas imágenes nos hablan de un tiempo nuevo, de una promesa de liberación: no tengan miedo, Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes, con la fuerza que viene del Señor”, dijo ante la multitud.

La tercera etapa planteada en Luján fue la comunión. León XIV afirmó que Cristo invita a todos a su mesa y subrayó la obligación de acoger especialmente a quienes atraviesan mayores necesidades.

“El Sacramento de la Comunión es sacramento de la unidad, alimenta nuestra pertenencia al cuerpo de Cristo y nos enseña a compartir”, señaló. La afirmación vinculó la celebración religiosa con la disposición a recibir y tender la mano a otras personas.

También se refirió a las diferencias dentro de la Iglesia. “Las diversas sensibilidades presentes en la Iglesia y las fuertes convicciones que animan a cada persona son una fuente de riqueza si permanecen ancladas en la certeza de que la unidad es un don recibido y una responsabilidad que debe cumplirse”, expresó, al citar su encíclica Magnifica humanitas.

El cuarto y último punto fue el envío en misión. El Papa exhortó a los fieles a salir y anunciar el Evangelio, con la caridad como base de cada palabra, corrección, silencio o perdón.

“Argentina, levántate y camina, ‘ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor. Exista dentro de ti la raíz de la caridad; de dicha raíz no puede brotar sino el bien’”, afirmó, al citar una homilía de san Agustín sobre la primera carta de san Juan.

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