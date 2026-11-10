Sociedad

Cómo será el recorrido del papamóvil por el centro de Córdoba y todas las recomendaciones de la provincia

León XIV arribará al aeropuerto cordobés a las 9, recibido por el gobernador Martín Llaryora, antes de iniciar el oficio religioso en el predio aeronáutico FADEA, organizado en cuadrículas para distribuir al público

Un hombre vestido con sotana blanca saluda desde un vehículo blanco descubierto mientras el público sostiene teléfonos móviles y banderas
El gobernador Martín Llaryora recibirá a León XIV en el aeropuerto de Córdoba a las 9 antes del inicio de las actividades oficiales.
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El papa León XIV recorrerá el centro de Córdoba en papamóvil el martes 10 de noviembre, después de celebrar una misa en la Fábrica Argentina de Aviones, FAdeA, ante una convocatoria prevista de entre 700.000 y 800.000 personas. El traslado abrirá una segunda etapa de la visita, con un saludo desde el Arzobispado y un encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la Catedral.

La misa comenzará a las 10 en el predio de FAdeA, donde el lunes por la noche ya había más de 80.000 peregrinos que aguardaban la celebración. La planta aeronáutica, fundada en 1927 como Fábrica Militar de Aviones, ocupa unas siete u ocho hectáreas y fue organizada en cuadrículas para distribuir a los asistentes y facilitar el paso del pontífice.

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El Papa llegará al aeropuerto de Córdoba a las 9, donde será recibido por el gobernador Martín Llaryora, antes de dirigirse a FAdeA. La ceremonia marcará el inicio de una jornada que continuará en las calles céntricas, con restricciones vehiculares y accesos definidos para el público.

León XIV saldrá de FAdeA en un auto cerrado y tomará Circunvalación y avenida Colón hasta la esquina de Colón y Santa Fe. Allí abordará el papamóvil para iniciar el trayecto que permitirá a fieles y peregrinos verlo pasar por el centro de la ciudad.

La avenida Colón estará vallada desde Circunvalación, por lo que el público podrá ubicarse a lo largo de ese corredor, incluso en el tramo que el pontífice atravesará dentro del vehículo cerrado. Desde las 7 del martes, la circulación vehicular quedará interrumpida en ese sector, aunque los peatones podrán desplazarse y esperar el paso de la comitiva.

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Un hombre con sotana blanca saluda desde un vehículo descapotable entre vehículos de custodia y una multitud con banderas
El pontífice abordará el papamóvil en la esquina de avenida Colón y Santa Fe para iniciar el trayecto por el centro de la ciudad.

El corredor papal incluirá avenida La Voz del Interior, Circunvalación y avenida Colón. Esas vías quedarán reservadas para vehículos oficiales y de emergencia desde el comienzo de la mañana, mientras se mantendrá habilitado el movimiento a pie.

A las 12:30, el pontífice saludará desde el balcón del Arzobispado, ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo. El ingreso para quienes quieran presenciar ese momento será por Yrigoyen, con acceso desde Plaza España.

El sector alrededor del Arzobispado estará vedado al tránsito desde las 20 del lunes 9. Sobre Hipólito Yrigoyen, entre Obispo Trejo y Plaza España, se instalarán pantallas para transmitir la misa de FAdeA y el trayecto del papamóvil, una alternativa para quienes no asistan al predio aeronáutico.

La Municipalidad de Córdoba informó que el casco céntrico también quedará reservado a peatones desde las 20 del lunes. El área delimitada por avenida Pueyrredón, Chacabuco-Maipú, Sarmiento-Humberto Primero y Marcelo T. de Alvear tendrá circulación restringida para vehículos.

La Catedral y las indicaciones de movilidad

El último acto público previsto en el centro comenzará a las 15:15 en la Catedral de Córdoba, donde León XIV encabezará un encuentro con el clero, integrantes de la vida consagrada y seminaristas. El público podrá seguir la actividad de pie desde Plaza San Martín, con ingreso por la calle Buenos Aires.

La salida hacia el Aeropuerto Taravella está programada para las 16:55, en un auto cerrado. Con ese desplazamiento concluirá la agenda del Papa en la ciudad, luego de la misa, el recorrido por avenida Colón, el saludo desde el Arzobispado y la actividad religiosa en la Catedral.

La avenida Colón estará cortada desde Circunvalación hasta Marcelo T. de Alvear a partir de las 20 del lunes, aunque los cruces transversales permanecerán habilitados. Las restricciones se ampliarán al día siguiente con la reserva del corredor para la comitiva papal, los servicios de emergencia y los vehículos oficiales.

Los colectivos serán gratuitos el lunes 9 y el martes 10. Los cambios en los recorridos del transporte urbano podrán consultarse en la aplicación Tu Bondi, mientras que los horarios, accesos y disposiciones vinculadas con la visita estarán disponibles en el sitio elpapaencordoba.com.ar.

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