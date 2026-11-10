Música en vivo y operativo especial: cómo será el encuentro con los jóvenes en el cierre del día 3 de la visita del Papa

La propuesta pastoral tiene como lema la frase bíblica '¡Ánimo, levántate! Él te llama' orientada a la juventud. (REUTERS/Alessia Maccioni)

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León XIV presidirá una vigilia con jóvenes a las 20.15 del martes 10 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El encuentro reunirá a personas de entre 15 y 35 años, combinará música en vivo con una ceremonia religiosa y propondrá un mensaje centrado en la esperanza, la pertenencia y el acompañamiento de las búsquedas personales.

La jornada comenzará varias horas antes de la llegada del pontífice. Los accesos al público abrirán a las 12 y, desde las 16, habrá animación y presentaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas.

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La convocatoria tendrá sectores reservados para los inscriptos y también espacios destinados al público general. La actividad finalizará a las 22, tras una organización especial de circulación, transporte y salida masiva en las inmediaciones de las avenidas Del Libertador y General Sarmiento.

El encuentro está pensado para una franja de 15 a 35 años, cumplidos el día de la actividad. Quienes tengan 15 deberán asistir dentro de un grupo registrado por una persona mayor de 18 años; desde los 16 podrán anotarse de manera individual.

La inscripción requerirá una verificación por correo electrónico, aprobación y asignación de sector. Desde el 1 de noviembre, los participantes recibirán un código de acceso que permitirá ingresar al área designada mediante un código QR.

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La vigilia se realizará en el Monumento de los Españoles, cuyo nombre oficial es Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas. El conjunto está ubicado en el cruce de Del Libertador y Sarmiento, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El lugar fue donado por la colectividad española con motivo del Centenario de 1910 e inaugurado en 1927. Su diseño responde al estilo Art Nouveau y está coronado por una estatua de La República, mientras cuatro esculturas de bronce representan a La Pampa, Los Andes, El Chaco y El Plata.

El operativo de seguridad prohíbe el ingreso con pirotecnia, drones, bebidas alcohólicas y envases de vidrio. (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La propuesta pastoral del encuentro parte de los cambios que atraviesan los jóvenes en sus formas de relacionarse, estudiar, trabajar, participar y proyectar el futuro. La convocatoria reconoce la convivencia entre incertidumbres, expectativas, fragilidades, capacidades y la necesidad de encontrar ámbitos donde sus preguntas sean escuchadas.

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La frase elegida como eje es la exhortación de Jesús a Bartimeo: “¡Ánimo, levántate! Él te llama”. El sentido planteado para la ceremonia apunta a recuperar la esperanza, reconocer una misión personal y atender a quienes quedan al margen mediante la ayuda, el acompañamiento y la inclusión.

La actividad también buscará presentar a los jóvenes como protagonistas de la vida de la Iglesia y de la vida social, con participación en parroquias, movimientos, asociaciones, instituciones educativas y comunidades. La organización prevé que el mensaje se integre a una vigilia masiva con escenarios, pantallas y sistemas de sonido distribuidos a lo largo del corredor habilitado.

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El sitio elegido conserva antecedentes vinculados con grandes concentraciones católicas. En 1934 fue sede del XXXII Congreso Eucarístico Internacional, el primero celebrado en América Latina, al que asistió el cardenal Eugenio Pacelli, entonces secretario de la Santa Sede y futuro papa Pío XII.

San Juan Pablo II también celebró allí una misa durante su primera visita a la Argentina y recordó aquel Congreso Eucarístico. La participación en esa ceremonia fue estimada en dos millones de personas.

Ocho accesos, sectores diferenciados y transporte nocturno

El público se distribuirá sobre la avenida Del Libertador, en un corredor que llegará hasta Olleros. Habrá áreas delimitadas, corredores de circulación y salida, puestos de hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso ocho sectores identificados por colores para las personas registradas. Cada uno tendrá acceso mediante QR, mientras que quienes no se hayan anotado podrán ingresar a los espacios habilitados para el público general.

Los accesos estarán ubicados en Sarmiento y Santa Fe, con entrada por Plaza Italia y luego por avenida Colombia; Intendente Bullrich y Santa Fe, exclusivo para inscriptos; Ortega y Gasset y Luis María Campos; Olleros y Luis María Campos; Teodoro García y Luis María Campos; Virrey Vértiz y José Hernández; Olleros y Valentín Alsina; y Figueroa Alcorta y Roberto Levillier.

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El punto de Sarmiento y Santa Fe estará destinado a asistentes sin código QR y a personas con discapacidad. El acceso de Figueroa Alcorta y Roberto Levillier recibirá tanto a inscriptos como al público general, aunque se priorizará la orientación de quienes cuenten con registro previo.

La desconcentración tendrá calles exclusivas de egreso: Gorostiaga, Maure y Dorrego, todas en dirección a Luis María Campos. Las pantallas y el sistema de audio permitirán seguir la ceremonia desde distintos puntos del corredor y de los espacios cercanos.

Los asistentes podrán llevar termo y mate, gorras, protector solar, repelente, abrigo, capa de lluvia, paraguas plegables, alimentos con utensilios descartables, botellas y recipientes plásticos, baterías portátiles, bolsas para residuos, elementos de higiene, bastones, muletas, binoculares pequeños y mochilas de hasta 15 litros. También estarán permitidas las banderas argentinas o del Vaticano con asta flexible y las imágenes de la Virgen de hasta 50 centímetros con andas.

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No se permitirá el ingreso con velas, mascotas, bebidas alcohólicas, armas, elementos punzocortantes, envases de vidrio, drones, pirotecnia, láseres, punteros, walkie-talkies, valijas, bolsos grandes, astas rígidas, bicicletas, monopatines, rollers, cascos, megáfonos, bocinas de aire, computadoras, carpas, sombrillas ni objetivos fotográficos desmontables de más de 20 centímetros.

Las 103 líneas nacionales que circulan por la Ciudad reforzarán sus frecuencias desde las 18 del domingo, junto con las líneas 12, 34, 39, 42, 44, 64, 65, 102, 107, 108, 109, 118 y 151. Durante la salida masiva habrá unidades adicionales de las líneas 57, 60, 161, 194, 34, 166, 145, 160, 37, 10, 188, 128, 39 y 12 en las zonas de Pacífico y Plaza Italia.

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La Línea D extenderá su funcionamiento hasta la 1.30 con servicios especiales de salida. Desde Plaza Italia se podrá viajar hacia Catedral, con descenso únicamente en Pueyrredón y 9 de Julio, mientras que desde Palermo habrá servicio hacia Congreso de Tucumán, con bajadas en Juramento y Olleros.

La Línea H conectará con la Línea D mediante un servicio directo desde Santa Fe, con ingreso exclusivo por combinación, hasta Once, donde solo estará habilitado el egreso. Los taxis y vehículos de aplicaciones deberán utilizar puntos específicos para ascenso y descenso de pasajeros, con el objetivo de evitar la saturación de las avenidas prioritarias para el transporte público.