Sociedad

Vivía en Merlo, se mudó a las sierras de Córdoba y construyó una casa con botellas de vidrio y barro

Después de atravesar una etapa difícil en el conurbano, eligió un entorno rural para empezar de nuevo y desarrollar un proyecto sustentable

Vivía en Merlo, se mudó a las sierras de Córdoba y construyó una casa con botellas de vidrio y barro
Hernán muestra la vivienda que construye desde hace cuatro años en el paraje Rodeo de Piedra, al pie del Champaquí. (Crónicas del Cambio)
Guardar

Toda su vida el cemento fue parte del paisaje que dominó su mirada. Entre la Ciudad de Buenos Aires y Merlo, en la provincia homónima, Hernán transcurrió sus días entre bocinas y smog. A los 48 años, después de buscarse durante casi toda una vida, un accidente doméstico le dio el empujón que necesitaba para dar un volantazo: eligió Córdoba como su nuevo destino y, al pie del cerro Champaquí, encontró el lugar donde por fin se sintió en casa.

A cuatro años de haber llegado a las sierras cordobesas, Hernán construyó una casa de 16 metros cuadrados con barro, materiales reciclados y botellas. La vivienda está ubicada en el paraje Rodeo de Piedra, al pie del cerro Champaquí, y forma parte de un cambio de vida que lo llevó a dejar atrás el conurbano bonaerense.

PUBLICIDAD

El hombre, de 48 años, nació en la Ciudad de Buenos Aires y pasó buena parte de su vida en Merlo, provincia de Buenos Aires. Allí atravesó una etapa compleja que, según relató, incluyó consumo de sustancias, alcohol y dificultades laborales.

Vivía en Merlo, se mudó a las sierras de Córdoba y construyó una casa con botellas de vidrio y barro
La estructura combina barro, cañas, piedras, palets y materiales reciclados que Hernán consiguió en la zona. (Crónicas del Cambio)

La historia de Hernán: de Merlo a las sierras de Córdoba

El cambio comenzó después de un accidente doméstico. Mientras vivía con la madre de su hija menor, una pileta de cemento cayó sobre su pie. La lesión le hizo perder su empleo y terminó de acelerar la decisión de buscar otro rumbo.

Su pareja de entonces conocía Traslasierra y lo llevó a la zona de Los Pozos. Tiempo después, un amigo lo convocó para una changa en Rodeo de Piedra. Al día siguiente se enteró de que había un terreno en venta allí y decidió conocerlo.

PUBLICIDAD

Vivía en Merlo, se mudó a las sierras de Córdoba y construyó una casa con botellas de vidrio y barro
La casa todavía está en proceso y será revocada mediante una minga con vecinos y amigos. (Crónicas del Cambio)

Hernán contó que, al recorrer la hectárea ubicada en las cercanías del Champaquí, sintió que había encontrado su lugar. Compró el terreno hace alrededor de cuatro años y medio por USD 8.000, según relató en una entrevista con el canal de YouTube Crónicas del Cambio.

Desde su llegada, comenzó a trabajar en bioconstrucción, realizó artesanías con cristales y organizó encuentros vinculados con el contacto con la naturaleza. Aprendió a convivir con las condiciones de una zona aislada, sin red de agua ni electricidad.

Vivía en Merlo, se mudó a las sierras de Córdoba y construyó una casa con botellas de vidrio y barro
Hernán junto a la construcción que levantó con técnicas de bioconstrucción y recursos recuperados. (Crónicas del Cambio)

“Este lugar me empezó a sanar. Empecé a encontrarme con la simpleza de la vida”, expresó Hernán. En ese proceso, señaló que aprendió a valorar recursos cotidianos, como el agua, y el vínculo con los vecinos de la zona.

Hoy, además de avanzar con su vivienda, impulsa encuentros que denomina “Volver a casa, volver al corazón, a la raíz”. Las actividades incluyen caminatas, fogones y espacios de conversación en el monte.

Vivía en Merlo, se mudó a las sierras de Córdoba y construyó una casa con botellas de vidrio y barro
Con botellas, paja y alambre, Hernán levantó una casa de 16 metros cuadrados en las sierras cordobesas. (Crónicas del Cambio)

Cómo es la casa que construyó con botellas de vidrio y barro

La vivienda que Hernán construye mide cuatro metros por cuatro metros. La estructura combina palets, cañas, piedras, paja, barro, alambre y distintos materiales recuperados. Entre ellos, incorporó botellas recicladas, incluidas algunas rellenadas con bolsas de residuos.

El sistema de construcción se sostiene con una red de alambres que une las cañas, las piedras y las botellas. Luego, las paredes reciben un revoque a base de barro, paja y bosta. Hernán define el método como una construcción “a lo criollo”, hecha con los recursos disponibles en el terreno y con materiales que consiguió de segunda mano.

Vivía en Merlo, se mudó a las sierras de Córdoba y construyó una casa con botellas de vidrio y barro
Una ventana orientada al este permite el ingreso de aire fresco desde las sierras. (Crónicas del Cambio)

“Todo lo que encontré lo fui usando”, explicó durante el recorrido por la casa. La mayor parte de los insumos fue reutilizada. Las excepciones fueron el machimbre y las chapas del techo, que pudo colocar con la ayuda de un amigo que le regaló parte de esos materiales.

La casa tiene una ventana orientada al este para aprovechar el ingreso de aire fresco desde la sierra. En el interior instaló una salamandra fabricada con la estructura metálica de una cama antigua, que utiliza para calefaccionar el ambiente durante los días de bajas temperaturas.

Vivía en Merlo, se mudó a las sierras de Córdoba y construyó una casa con botellas de vidrio y barro
Hernán recorre el exterior de su casa, construida con materiales reutilizados y recursos disponibles en el monte. (Crónicas del Cambio)

También ideó un calentador de agua artesanal con un tubo de GNC reutilizado. El sistema funciona con fuego: el agua ingresa por una cañería, se calienta dentro del tanque y luego se regula con agua fría.

El proyecto todavía no está terminado. Hernán planea revocar el interior y completar algunos sectores mediante una minga, una jornada comunitaria en la que vecinos y participantes comparten comida, música y trabajo para colaborar en una construcción. “A mis 48 años me encontré. Hace 48 años que me vengo buscando”, resumió Hernán al final de la entrevista.

Vivía en Merlo, se mudó a las sierras de Córdoba y construyó una casa con botellas de vidrio y barro
Hernán recorre el exterior de su casa, construida con materiales reutilizados y recursos disponibles en el monte. (Crónicas del Cambio)

Temas Relacionados

ConstrucciónCórdobaSustentabilidadReciclajeÚltimas noticiasNewsroom BUEHistorias de vida

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comenzaron los cortes de calle y desvíos por la visita del papa León XIV: el mapa completo de las zonas restringidas

Anoche hubo cortes parciales sobre la avenida del Libertador, entre las avenidas Colombia y Sarmiento (Palermo) aunque permanecieron dos carriles habilitados en cada sentido

Comenzaron los cortes de calle y desvíos por la visita del papa León XIV: el mapa completo de las zonas restringidas

Visita del papa León XIV: cómo tramitar el permiso para circular en las zonas restringidas de Palermo y Recoleta

Comerciantes y trabajadores que necesiten entrar para cumplir sus tareas deberán completar una declaración jurada para obtener un código electrónico

Visita del papa León XIV: cómo tramitar el permiso para circular en las zonas restringidas de Palermo y Recoleta

“No viene a hablarle al Gobierno”: el mensaje de la Iglesia sobre la visita del papa León XIV a la Argentina

El obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro Travers, detalló cómo será el operativo para recibir al Pontífice en Buenos Aires, Luján y Córdoba

“No viene a hablarle al Gobierno”: el mensaje de la Iglesia sobre la visita del papa León XIV a la Argentina

“¡Te voy a volar el dedo!”: encontraron un video de las torturas a una víctima del triple crimen de Florencio Varela

El video, que contradice a “Pequeño J” al ubicarlo en la escena del crimen, dura más de dos minutos, fue hallado en el teléfono de un narco peruano preso por otra causa. Este narco, sostiene la Justicia, lideró las torturas

“¡Te voy a volar el dedo!”: encontraron un video de las torturas a una víctima del triple crimen de Florencio Varela

Cómo funcionará el transporte en la Ciudad de Buenos Aires durante la visita del papa León XIV

El sumo pontífice llegará el próximo domingo al país en el marco de su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Qué pasará con los colectivos, trenes y subtes el lunes antes de la santa misa en el Monumento a los Españoles

Cómo funcionará el transporte en la Ciudad de Buenos Aires durante la visita del papa León XIV

DEPORTES

El particular gesto de Otamendi con un regalo de Paredes en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: “Vos no lo quisiste”

El particular gesto de Otamendi con un regalo de Paredes en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: “Vos no lo quisiste”

Hernán Crespo anunció que será padre por cuarta vez a los 51 años: su novia Antonella Silguero está embarazada

Liverpool, Manchester City y Como saldrán a la cancha por la fecha 4 de la Champions League: la agenda de la jornada

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

TELESHOW

Murió Daniel Bifulco a los 56 años, integrante del trío “Los Jaimitos”: lo encontraron sin vida en su casa

Murió Daniel Bifulco a los 56 años, integrante del trío “Los Jaimitos”: lo encontraron sin vida en su casa

La hija de José Luis Gioia contó cómo evoluciona su padre tras sufrir un ACV: “De a poco iremos viendo”

El nuevo capítulo en la guerra entre Edith Hermida y Eliana Guercio: “Yo no confiaba en ella”

Cuando Frank conoció a Carlitos, el musical que se despide de Buenos Aires para conquistar los escenarios del mundo

MasterChef Celebrity tuvo su quinto eliminado: quién abandonó el reality tras un desafío con ñoquis

INFOBAE AMÉRICA

Miles de frascos de un medicamento para la presión arterial son retirados del mercado tras fallar pruebas de calidad

Miles de frascos de un medicamento para la presión arterial son retirados del mercado tras fallar pruebas de calidad

La ciudad de Guatemala abrirá 31 espacios culturales e históricos durante la 15.ª Noche de los Museos

Mujeres bloquearon una calle de La Habana Vieja tras más de 30 días sin agua potable

Guatemala se prepara para 16 frentes fríos: 2 mil puntos de albergue y temperaturas que podrían llegar a cero grados

Honduras activa coordinación consular con países latinoamericanos para localizar a 13 desaparecidos en zona de guerra entre Rusia y Ucrania