Tras la visita del Papa a Don Orione, un sacerdote llamó a dejar atrás el individualismo: “Nadie se salva solo”

La visita del papa León XVI a Don Orione visibilizó el trabajo de las instituciones dedicadas a la discapacidad

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La visita del papa León XVI a Don Orione, seguida desde Palermo por una multitud y por quienes miraban la ceremonia en pantallas gigantes, volvió a poner delante de todos las historias de las personas con discapacidad y el trabajo diario de las instituciones que las acompañan.

El paso del Pontífice por el hogar instaló esa realidad en el centro de una celebración masiva, entre testimonios de vida, pedidos de bendición y una emoción que se extendió fuera del predio.

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Desde el Monumento de los Españoles, Francisco Berola, cura del Hogar San Camilo para personas con discapacidad, seguía la transmisión junto a otros religiosos. “Estamos con el corazón ahí, muy emocionados, con mucha alegría”, dijo en diálogo con Infobae A las Nueve, mientras la actividad se desarrollaba en Don Orione.

Para él, el destino elegido por Francisco tuvo un sentido particular: “No podría haber elegido un mejor lugar”.

Berola remarcó que la presencia del Pontífice permite mostrar que la discapacidad forma parte de la vida cotidiana REUTERS/Matias Baglietto

Acompañamiento a personas con discapacidad

Berola vinculó la presencia del Papa con la tarea que sostiene el Hogar San Camilo. “Don Orione es un lugar muy parecido al nuestro, más grande, más conocido”, explicó, y remarcó que esa exposición “ayuda mucho a dar visibilidad” al trabajo de acompañar a personas con discapacidad.

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Esa visibilidad, según el sacerdote, permite correr la mirada de las instituciones como espacios apartados de la vida cotidiana. “Que se vea que la discapacidad es parte de la vida”, planteó. La frase tomó forma durante la transmisión, cuando en las pantallas apareció una residente de Don Orione que le habló al Pontífice.

La mujer contó que escribió un libro y relató que su madre la abandonó un día antes de que cumpliera un año. No puede caminar ni ver, pero eligió hablar del afecto que recibió desde entonces. Berola siguió esa escena desde Palermo y destacó que, pese a su historia, “terminaba agradeciendo el amor, el cariño que había recibido en ese lugar y de tantas personas”.

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El cura del Hogar San Camilo rechazó la idea de autosuficiencia y afirmó que ningún ser humano se salva solo REUTERS/Yara Nardi TPX IMAGES OF THE DAY

Para el cura, ese testimonio condensó aquello que suele quedar fuera del foco público. “Hay personas que necesitan de otros”, sostuvo, al referirse a los apoyos permanentes que requieren muchas personas y a las redes que se construyen alrededor de ellas.

El sacerdote llevó esa reflexión más allá de la discapacidad. “La discapacidad nos hace mejores y nos hace poner los pies en la tierra”, afirmó, porque expone una condición que, según dijo, atraviesa a todas las personas: “Todos los seres humanos necesitamos de otros”.

En esa línea, cuestionó la autosuficiencia como respuesta frente a las dificultades. “El individualismo, el salvarse solo, no le sirve a nadie”, señaló. Y agregó que reconocer las necesidades ajenas debería llevar a advertir que también “hay muchos que necesitan de nosotros”.

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La comunidad religiosa reivindicó la labor de acompañamiento silencioso que se sostiene a diario en los hogares REUTERS/Antonio Becerra Pegoraro

Berola cree que los hogares y las comunidades dedicadas a esta tarea muestran esa interdependencia a diario, en los tratamientos, los cuidados y el acompañamiento. “Yo creo que ese es un mensaje muy potente”, resumió sobre la visita de León XVI a Don Orione.

La jornada también fue un impulso para quienes participan de la Iglesia. El sacerdote dijo que la repercusión del Papa les da fuerza, aunque aclaró que la tarea central sigue siendo silenciosa: “Queremos hacer nuestro trabajo silencioso y eso es lo importante”.

Ceremonia entre pantallas y pedidos de bendición

Berola había llegado al Monumento de los Españoles la noche anterior. Desde entonces, caminó por la zona y observó cómo crecía la expectativa. “El clima que se vive acá en Palermo es increíble”, contó, al describir a la gente reunida, las pantallas y los pedidos de bendiciones que se repetían alrededor de la celebración.

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El sacerdote estaba en el sector destinado a quienes concelebraban, entre los religiosos vestidos de blanco que se ubicaban cerca del altar mayor. “Somos de los que estamos más cerca”, explicó. Vivió esa posibilidad como “un regalo de Dios”.

Berola evocó las visitas papales de 1982 y 1986 para reflexionar sobre la persistencia de la fe en la sociedad REUTERS/Yara Nardi

También acompañaba a Generoso, un hermano de 81 años elegido para leer una de las intenciones durante la ceremonia. Berola lo definió como “un hombre muy sencillo, muy humilde”, que recorrió hospitales a lo largo de su vida. La comunidad lo ayudó en los ensayos previos y siguió de cerca su participación en el altar.

El cura evocó, además, las visitas papales de 1982 y 1986, a las que asistió junto a sus hermanos cuando era chico, y recordó el encuentro personal que tuvo con Francisco. Esta vez, dijo, la vivencia tuvo una intensidad distinta: “Esto es muy fuerte”.

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La convocatoria alrededor del Pontífice fue leída por Berola como una señal sobre la persistencia de la fe y de la espiritualidad. “La fe es algo que está en el ser humano”, afirmó, incluso en países laicos como Francia y Uruguay. “El ser humano es un ser espiritual”, añadió.

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