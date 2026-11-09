Bolivia saluda al nuevo presidente de Paraguay y acuerdan continuar con la integración Urupabol

Rodrigo Paz en una imagen de archivo

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, felicitó al nuevo mandatario de Paraguay, Pedro Alliana, y expresó su disposición a mantener y profundizar la agenda bilateral de integración, con especial énfasis en los proyectos de conectividad y desarrollo regional en el marco del mecanismo Urupabol, que también incluye a Uruguay.

Paz informó que sostuvo una conversación telefónica con Alliana, quien asumió la Presidencia paraguaya el viernes, después de la salida anticipada de Santiago Peña, y señaló que ambos ratificaron su voluntad de continuar trabajando en iniciativas conjuntas.

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“Seguiremos avanzando con los proyectos de conectividad y desarrollo por el bienestar de nuestra gente. Bolivia y Paraguay tienen una agenda compartida y un horizonte próspero de trabajo por delante”, escribió el mandatario boliviano en su cuenta en X.

Paz también destacó que ambos gobernantes reafirmaron “la firme voluntad de continuar el trabajo conjunto de integración regional a través de Urupabol”.

Alliana, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente de Paraguay, asumió el poder tras la destitución de Peña, aprobada por el Congreso de ese país en medio de un escándalo relacionado con Ueno Bank, una entidad financiera intervenida por las autoridades paraguayas. El caso derivó en cuestionamientos sobre presuntos conflictos de interés vinculados al exmandatario y en una crisis institucional que precipitó el cambio de gobierno.

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Pedro Alliana asume la presidencia de Paraguay tras la caída de Santiago Peña. Asuncion, Paraguay, 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Cesar Olmedo

La llegada de Alliana al Ejecutivo abre una nueva etapa en la relación bilateral con Bolivia, que durante el último año había registrado un acercamiento político entre Paz y Peña, con una agenda centrada en la cooperación económica, energética y de infraestructura.

Ambos mandatarios sostuvieron su primer encuentro bilateral en noviembre de 2025, durante la ceremonia de investidura de Paz en La Paz. En esa ocasión, Peña afirmó que Bolivia y Paraguay atravesaban un “excelente momento” en sus relaciones y señaló que habían conversado sobre el avance de proyectos en común.

La relación también tuvo un componente político y de seguridad. En marzo de este año, Paz y Peña participaron en la cumbre Escudo de las Américas, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump en Florida, junto con otros gobernantes latinoamericanos. La iniciativa busca articular la cooperación regional contra el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

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El presidente boliviano Rodrigo Paz junto al entonces presidente de Paraguay, Santiago Peña. Foto: Oficina del Presidente Rodrigo Paz

<b>Una agenda de integración regional</b>

La continuidad de Urupabol constituye uno de los principales instrumentos de cooperación entre Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Urupabol, nombre que responde a las iniciales de los tres países que conforman la alianza, fue constituido en 1963 para coordinar posiciones ante organismos internacionales y promover el intercambio económico, comercial y cultural.

La alianza fue reactivada en 2026 con una agenda orientada a mejorar la conectividad regional y facilitar el comercio. En junio, los cancilleres de los tres países se reunieron en Asunción y aprobaron una nueva hoja de ruta, además de formalizar la designación de Bolivia como responsable de la Secretaría Pro Tempore por un año.

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Entre las prioridades acordadas figuran el fortalecimiento de la infraestructura logística y portuaria, el desarrollo del transporte multimodal, la conectividad aérea y el aprovechamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná como corredor estratégico para el comercio regional. Sin embargo, estas intenciones todavía requieren acuerdos técnicos y avances en infraestructura para traducirse en resultados concretos.