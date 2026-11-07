Cuándo y a qué hora llega el papa León XIV a la Argentina

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y cumplirá una agenda de cuatro días en Buenos Aires, Córdoba y Luján (Europa Press)

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El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo por la tarde, cuando el vuelo procedente de Montevideo aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery. Su arribo abrirá una agenda de cuatro días con celebraciones religiosas, actividades institucionales y encuentros sociales en Buenos Aires, Córdoba y Luján, en medio de un operativo que modificará la circulación, el transporte público, la atención bancaria y algunos vuelos.

Robert Francis Prevost incluirá al país en una gira sudamericana que también abarca Uruguay y Perú. Será la primera visita de un Papa a la Argentina desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje al país. La estadía concluirá con una misa en Luján y el posterior vuelo a Lima desde Ezeiza.

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La agenda fue difundida por la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina. Los operativos de movilidad y seguridad involucran a organismos nacionales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y el municipio de Luján. Habrá feriados diferenciados y disposiciones especiales para el tránsito de pasajeros y cargas.

Cuándo llega el papa León XIV a la Argentina

El arribo está previsto para las 16:30 del domingo 8 de noviembre en Aeroparque. Tras el aterrizaje, participará de un homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín.

Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá una audiencia con el presidente Javier Milei. La actividad del primer día concluirá a las 18:30 en el Palacio Libertad, con un encuentro junto a autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí pronunciará uno de los discursos previstos durante su visita.

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El itinerario establece que la estadía se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre. Esa mañana, luego de la celebración en Luján, se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 13:30. El vuelo con destino a Perú partirá media hora después.

Todas las actividades de las que participará el papa León XIV en Argentina

El lunes 9 comenzará con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas asistidas por la institución. A las 11:30 celebrará una misa abierta al público en el Monumento de los Españoles, en Palermo, una de las convocatorias multitudinarias de la agenda porteña.

Por la tarde, participará en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, de un encuentro con dirigentes sindicales, empresarios, trabajadores y referentes de movimientos sociales. La jornada también incluirá una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras religiones en el Palacio San Martín. Más tarde, encabezará las vísperas en la Catedral Metropolitana junto al Episcopado argentino y equipos sinodales.

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El martes 10 viajará a Córdoba. El vuelo saldrá desde Buenos Aires a las 7:30 y aterrizará a las 9:00 en el aeropuerto Ambrosio Taravella. A las 10:00 oficiará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y, más tarde, mantendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

Esa noche regresará a la Ciudad de Buenos Aires para presidir, a las 20:15, una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. El miércoles, antes de viajar a Luján, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. A las 10:00 encabezará la misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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El pontífice recorrerá Uruguay, Argentina y Perú durante una agenda de actividades en Sudamérica (REUTERS/Remo Casilli)

Así será el operativo de seguridad y corte de calles

Las actividades previstas en el barrio porteño de Palermo darán lugar a un esquema de seguridad con vallados, controles de acceso y cortes progresivos en los alrededores de la avenida del Libertador y el Monumento de los Españoles. Los vecinos deberán acreditar su domicilio con DNI actualizado. Trabajadores, comerciantes y huéspedes de hoteles tendrán que exhibir la documentación correspondiente o presentar una declaración jurada para ingresar a los sectores restringidos.

Los vehículos estacionados dentro de las zonas alcanzadas podrán ser removidos por las grúas y trasladados al predio de la Facultad de Derecho, sin costo para sus propietarios. El Gobierno porteño señaló que los desvíos y perímetros podrán modificarse de acuerdo con las necesidades del operativo.

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Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con frecuencia de día hábil desde las 18 del domingo 8 hasta la noche del miércoles 11. Los trenes operarán con cronograma de jornada laboral el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados previstos. Según la Secretaría de Transporte, las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza tendrán servicios adicionales durante la madrugada del lunes.

Además, la misma entregó 24.000 tarjetas SUBE gratuitas para los voluntarios designados para colaborar en las actividades de Buenos Aires, Córdoba y Luján. El beneficio regirá del 6 al 13 de noviembre e incluirá viajes en colectivos, trenes y subtes.

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Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas desde las 18 del sábado 7 hasta el inicio del servicio del jueves 12. En determinadas franjas del lunes y martes, las líneas Mitre y San Martín también tendrán recorridos reducidos. Las aerolíneas fueron notificadas sobre limitaciones temporales en las operaciones aéreas vinculadas con los traslados del pontífice.

Los vecinos, trabajadores y huéspedes de hoteles deberán acreditar su identidad para ingresar a las zonas restringidas sobre la avenida del Libertador (Captura de video)

Los días que son feriados y los servicios afectados

El lunes 9 será feriado nacional. El martes 10 será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, mientras que el miércoles 11 regirá en la provincia de Buenos Aires por la misa de Luján. El transporte público contará con refuerzos para facilitar el acceso y la desconcentración de los asistentes a las actividades.

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Las sucursales bancarias no atenderán al público desde el viernes 6 hasta el martes 10. Al Día del Bancario y al fin de semana se sumarán los feriados relacionados con la visita papal. El Banco Central de la República Argentina dispuso la suspensión de la actividad bancaria y de la compensación electrónica en todo el país durante el martes. Los cajeros automáticos, las aplicaciones, las billeteras virtuales, las transferencias y los pagos digitales continuarán disponibles.

Por su parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial restringirá, entre las 6 y las 22 y del 6 al 13 de noviembre, la circulación de camiones medianos y pesados, acoplados y semirremolques en corredores nacionales vinculados con Buenos Aires, Córdoba y Luján. La disposición, formalizada en el Boletín Oficial, exceptúa a los vehículos que transporten productos esenciales, combustibles, medicamentos, animales vivos, gases destinados a la atención sanitaria y unidades de emergencia.

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