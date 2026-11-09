Galería de fotos del segundo día de la visita del Papa León XIV a la Argentina

El Sumo Pontífice recorrió el Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole. Luego encabezará una multitudinaria misa en el Monumento a los Españoles

Visita del papa León XIV a la Argentina - emocionado
El Papa se emocionó al ingresar a Don Orione
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Un obispo sentado de espaldas observa a un coro con micrófono y guitarristas en el presbiterio de una iglesia con alfombra roja y vitrales.
Abel Pintos se presentó ante León XIV en en Cottolengo Don Orione en la Argentina
Abel Pintos canta frente a un micrófono junto a un joven y una mujer que sostienen micrófonos frente a un grupo de asistentes.
El cantante Abel Pintos cantó en compañía de dos jóvenes en el centro asistencial y frente a quienes residen ahí
Visita del papa León XIV a la Argentina - llegó al Cottolengo
Antes de ingresar al Cottolengo para su encuentro con personas de discapacidad, el Papa recorrió los alrededores de la institución, ubicada en en Claypole
Visita del papa León XIV a la Argentina - llegó al Cottolengo - Axel Kicillof
El Papa León XVI fue recibido por el gobernador Axel Kicillof antes de ingresar al Cottolengo
Visita del papa León XIV a la Argentina - llegó al Cottolengo - Axel Kicillof
Autoridades provinciales y municipales también se acercaron a saludar al Papa León XVI
Los fieles lo esperaron en las cercanías al centro asistencial (Foto: REUTERS/Matías Baglietto)
Los fieles lo esperaron en las cercanías al centro asistencial (Foto: REUTERS/Matías Baglietto)
Visita del papa León XIV a la Argentina - cotolengo
Es la segunda visita papal a la Argentina. La primera la hizo Juan Pablo II, en 1987(Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
Visita del papa León XIV a la Argentina - Cottolengo
El Pontífice se encontró con más de 400 personas con discapacidad y recorrió la institución
Visita del papa León XIV a la Argentina - Cottolengo
La visita al Cottolengo tiene un significado especial por el vínculo que une a la institución con su antecesor, el papa Francisco
Visita del papa León XIV a la Argentina - Cottolengo
La organización dispuso sectores delimitados por vallas para ordenar la presencia del público en distintos puntos de la avenida y en las inmediaciones de la institución
Visita del papa León XIV a la Argentina - Cottolengo
El Pontífice avanzó por la avenida Monteverde donde saludó a los vecinos y fieles que se acerquen a recibirlo
Visita del papa León XIV a la Argentina - cotolengo
Una bandera que dice "Las Malvinas son Argentinas" se hizo presente en el Cottolengo Don Orione (AFP)
Visita del papa León XIV a la Argentina - cotolengo
La elección del Cottolengo como inicio de su visita a la Argentina refuerza la continuidad con el legado de Francisco y pone en primer plano la inclusión y la mirada sobre los más vulnerables (AFP)
Visita del papa León XIV a la Argentina - cotolengo
La visita de León XIV al Cottolengo Don Orione expresa su decisión de dar protagonismo a las víctimas de la “cultura del descarte”, a los desposeídos y a quienes requieren mayor cuidado (AFP)
Una mujer le pide al Papa León XIV que bendiga su hogar mientras sostiene la bandera argentina y la bandera papal (REUTERS)
Una mujer le pide al Papa León XIV que bendiga su hogar mientras sostiene la bandera argentina y la bandera papal (REUTERS)
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
A lo largo de la Avenida Del Libertador, los lugares más disputados no parecen ser los más cercanos al escenario, sino los más cercanos al vallado que atraviesa más de tres kilómetros de la avenida porteña
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Religiosos de todas las iglesias del país se acercaron para escuchar la misa que el Papa León XIV ofrecerá en la Ciudad de Buenos Aires
Una monja sostiene una bandera con la imagen del papa León y del papa argentino Francisco, en el Monumento a los Españoles (REUTERS)
Una monja sostiene una bandera con la imagen del papa León y del papa argentino Francisco, en el Monumento a los Españoles (REUTERS)
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
El "Papamóvil" circulará por la avenida del Libertador. Desde temprano los fieles acamparon con sus reposeras
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Los pañuelos amarillos y blancos con una imagen de León XIV se venden a 4.000 pesos, y las pequeñas banderas del Vaticano, a 2.000 pesos
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Las calles porteñas se colmaron de peregrinos que caminaron varias cuadras para llegar lo más cerca posible de escenario central
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Un joven viste una remera que en su espalda lleva escrito el versículo 1:19 de Mateo: "José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella ha sido engendrado es el Espíritu Santo"
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Familias completas se acercaron hasta el barrio de Palermo para asistir a la misa del Papá León XIV
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Se espera una altísima concurrencia en los alrededores del Monumento a los Españoles
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Entre banderas, pancartas y carteles, se destaca uno colgado entre las vallas que dice: "Bienvenido a la Argentina Papa León XIV"
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Desde la madrugada más religiosos y fieles comenzaron a llegar a las inmediaciones a través de los ocho accesos peatonales
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Por la avenida del Libertador se observan muchos grupos de jóvenes misioneros acompañando la espera con globos, banderas y canciones de misa
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Al igual que estos cuatro jóvenes, miles de grupos de creyentes pasaron la madrugada a la intemperie frente al Monumento de los Españoles
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Monjas de distintas congregaciones llegaron temprano al barrio de Palermo para ocupar sus asientos
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
A las 7.30 comenzó la animación y las propuestas musicales previas a la misa
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Efectivos policiales junto a perros especializados supervisan el vallado ubicado sobre la avenida del Libertador en busca de objetos sospechosos
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
La llegada del Papa y el recorrido en el "Papamóvil" por la avenida Del Libertador está prevista para las 10 horas
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
La santa misa comenzará a las 11.30 y tendrá lugar en la intersección de avenida del Libertador y Sarmiento
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
Los organizadores permitieron al público ingresar con mate, termo, comida, botellas de plástico, gorras y paraguas plegables, pero no con envases de vidrio, objetos punzantes, valijas ni cochecitos voluminosos
Visita del papa León XIV a la Argentina - misa del Papa en el Monumento de los Españoles
El escenario principal donde el papa León XIV oficiará la misa y la vigilia con los jóvenes tiene 47 metros de ancho y 17 metros de largo

Fotos: Jaime Olivos y Gustavo Gavotti

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