Sociedad

Tragedia en Florida: la historia de la pareja que se conoció en Buenos Aires y murió en el avión que se estrelló

Adam Robinson era un empresario tecnológico que viajaba junto a su familia en el Learjet que cayó en Greenacres el último domingo. Se había conocido con su esposa cuando ambos vivían en la Argentina, eran amantes del mate e iban en el avión para festejar su cumpleaños en Bahamas

Las imágenes capturan la caída en picada del jet privado sobre South Military Trail, en Greenacres, antes del impacto. (Fuente: X/@michelleriveraa)
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El trágico accidente aéreo que se registró en Florida dejó entre las víctimas fatales al empresario estadounidense Adam Robinson y toda su familia. En las últimas horas, se conoció el vínculo que tenía el hombre de 45 años con la Ciudad de Buenos Aires y con una de las típicas costumbres argentinas.

Todo tuvo lugar el último domingo cuando, en la zona de Greenacres, en el condado de Palm Beach, un avión Learjet 60 se desplomó e impactó directo contra la calle. Por el accidente, nueve personas perdieron la vida, incluidos Robinson, su esposa y sus dos hijos.

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La historia de la pareja que murió en el accidente aéreo de Florida
Helen Sharp conoció a Adam Robinson mientras vivían en Buenos Aires y eran amantes del mate

Robinson era un empresario dedicado al rubro de la tecnología y había fundado Retention.com y RB2B. Había alquilado el avión privado para viajar a Bahamas, donde iba a festejar su cumpleaños. Junto a él iban su esposa, Helen Sharp; sus hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2; su niñera Anita Maria Cetina; y sus amigas Rachael Reed y Charmi Fehr.

Tras conocerse el accidente, amigos y familiares de Helen publicaron una carta de despedida que, además de dar cuenta del dolor por la pérdida, retrató con precisión quién era ella. “En nombre de los amigos y familiares, compartimos con gran pesar que nuestra querida Helen nos fue arrebatada demasiado pronto”, abre el texto.

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La carta describe a Sharp como alguien que “simplemente irradiaba”: talentosa, creativa y muy divertida. Mencionan su pasión por los viajes y su destreza como artista de cerámica. En una de esas aventuras, la mujer conoció a Robinson en Buenos Aires.

La historia de la pareja que murió en el accidente aéreo de Florida

Una historia de amor que nació en la Argentina

“Pasó años viviendo en el extranjero en Buenos Aires, Argentina, donde conoció al amor de su vida, Adam, y comenzó su compañía de relaciones públicas Influential PR”, dice el comunicado que publicó la familia de Helen.

La conexión de la pareja con la Argentina no fue superficial. Un posteo de Robinson de 2018 en sus redes lo muestra tomando mate. En otra publicación, aparece junto a Helen en El Calafate, en la Patagonia. “Mi amor”, le respondió Sharp en castellano en ese entonces. Esos registros, que circularon en las últimas horas, una vez que se conoció la identidad de las víctimas.

La historia de la pareja que murió en el accidente aéreo de Florida

En ese período porteño, Helen también sentó las bases de su carrera profesional. Fundó Influential PR, su propia agencia de relaciones públicas, una empresa que llevaría adelante en paralelo con la vida familiar que fue construyendo junto a Adam.

“Juntos, construyeron una vida arraigada en la familia, la aventura y el amor”, señala la carta. Helen y Adam tuvieron dos hijos, Emma y Charlie, de 4 y 2 años respectivamente. La carta los describe como el centro de la vida de ambos: “Su lugar más feliz fue al lado de Adam y sus dos hermosos hijos”, junto a su perra Bonnie, que “siempre estaba a su lado”.

La historia de la pareja que murió en el accidente aéreo de Florida

El comunicado familiar también describe la amplitud de la red de vínculos que Helen había tejido a lo largo de su vida: amigos de la infancia en Houston, compañeros de la Universidad de Arizona, y personas que conoció durante sus años en el exterior y su paso por Austin y Aspen. “Saber que Helen era amarla”, resume la carta.

La declaración conjunta de las familias definió a Robinson y a Sharp como “el amor que durará para siempre” y subrayó que “su calidez, generosidad y el don para hacer sentir bienvenida a la gente tocaron muchas vidas”. Sobre los niños, el texto los recuerda como “la luz de sus vidas”.

La historia de la pareja que murió en el accidente aéreo de Florida

El vuelo y las nueve víctimas

La aeronave había despegado desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, operada por la empresa Aura Aviation, que comercializa sus servicios bajo el nombre Upper Jets. El destino era el Aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas, donde la familia tenía previsto celebrar el cumpleaños número 45 de Robinson.

Aproximadamente a las 13:47 (hora del Este), la tripulación informó al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami que enfrentaba hielo y turbulencia moderada a 10.668 metros de altitud, con una temperatura exterior de -47 °C. Solicitó ascender a 11.278 metros. Menos de 30 segundos después, el avión comenzó a descender sin control. La última comunicación inteligible fue: “Estamos en una condición de exceso de velocidad, descendiendo”. El impacto ocurrió a las 13:51.

Un collage de cinco fotos verticales muestra a varias personas, una de ellas junto a una avioneta y otra con uniforme de piloto
Entre las víctimas mortales del vuelo se encontraban los dos hijos del matrimonio, su niñera y dos amigas de la familia

Además de Robinson, Sharp, Emma, Charlie y Cetina, murieron las amigas de la familia Rachael Reed y Charmi Fehr, junto a los dos pilotos de la aeronave. Un hombre que se encontraba en un vehículo en las inmediaciones sufrió una herida en una pierna. Alrededor de 600 residentes debieron ser evacuados de sus hogares.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabeza la investigación del siniestro, con un equipo de más de 20 especialistas en estructuras, sistemas, registradores de vuelo y meteorología. Las autoridades hallaron indicios de que la aeronave comenzó a desintegrarse antes del impacto. La recuperación de la grabadora de voz de cabina —la caja negra que almacena las conversaciones de la tripulación— era, según la agencia, una prioridad. Las conclusiones definitivas pueden demorar varios meses.

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