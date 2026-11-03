El vallado a la estatua de Roca en Bariloche abre un nuevo capítulo de la polémica por su permanencia en el Centro Cívico

El monumento ecuestre a Julio Argentino Roca, protegido por rejas en la plaza del Centro Cívico de Bariloche.

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Durante años, el monumento al expresidente Julio Argentino Roca en el Centro Cívico de Bariloche fue objeto de posturas enfrentadas entre quienes defendían su permanencia y quienes reclamaban su traslado. Tras una gestión del Instituto Rocaniano, la escultura será protegida y restaurada en la postal más emblemática de la ciudad.

La instalación de la estructura metálica permanente abrió un nuevo capítulo en una controversia que se prolonga desde hace décadas sobre esa figura en el lugar más emblemático de la ciudad.

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El enrejado, instalado este martes a la mañana, protegerá la escultura de nuevos episodios de vandalismo y permitirá avanzar con tareas de restauración. La iniciativa surgió del Instituto Rocaniano, que gestionó los permisos ante organismos locales y nacionales para concretar la obra.

El debate en torno al monumento combina disputas históricas sobre la Campaña del Desierto, reclamos de comunidades mapuches, cuestiones de protección patrimonial y reivindicaciones del rol de Roca en la historia argentina.

El monumento fue vandalizado en varias oportunidades (archivo)

La nueva estructura cierra, por ahora, una parte de la discusión: el monumento se queda en su emplazamiento original. Sin embargo, la decisión vuelve a abrir cruces sobre si Roca debe seguir ocupando ese espacio central o si corresponde reivindicar allí a otra figura.

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La gestión del Instituto Rocaniano

El cerramiento fue impulsado por el Instituto Rocaniano, con el aval del municipio de Bariloche. Para poder realizarlo, la entidad debió gestionar permisos ante organismos nacionales y locales, ya que el monumento se ubica en la plaza Expedicionarios del Desierto, un conjunto protegido como patrimonio arquitectónico nacional.

Esa protección impide modificar libremente la estructura original del Centro Cívico, por lo que la instalación del vallado requirió una autorización específica.

Hasta ahora, ante cada acto conmemorativo, el municipio y las fuerzas de seguridad habían utilizado vallados provisorios para intentar evitar daños a la escultura. La nueva estructura, en cambio, permanecerá instalada de manera continua.

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Vandalismo y episodios de violencia

La escultura fue objeto de pintadas, intervenciones y daños en distintas oportunidades. En fechas conmemorativas, como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el 12 de octubre, o el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, integrantes de comunidades mapuches llegaron a cubrir la estatua con un kultrún gigante, instrumento ceremonial mapuche.

En octubre de 2012, integrantes de la cooperativa “1° de Mayo”, que realizaban reclamos laborales, intentaron derribar el monumento con cables de acero, sierras y otras herramientas. Dañaron las patas del caballo, aunque la intervención de la Policía de Río Negro impidió que la estructura cayera y derivó en un enfrentamiento violento.

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En 2023, integrantes de comunidades mapuches intentaron cortar las patas del caballo con amoladoras a batería durante la madrugada. El operativo fue abortado tras la intervención de Gendarmería Nacional.

Restauración del monumento

El presidente del Instituto Rocaniano, José Martiniano Duarte, coronel retirado del Ejército Argentino, explicó que el proyecto demandó más de cuatro años de gestiones ante distintos organismos. Según indicó, la propuesta contempla tanto la protección física del monumento como su restauración.

Duarte aseguró que la obra se financió con donaciones particulares y estimó que el costo total superará los 50 millones de pesos. También afirmó que la iniciativa cuenta con el respaldo del intendente Wálter Cortés y de la Presidencia de la Nación.

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La instalación del vallado permitirá avanzar con trabajos de restauración sobre la escultura. Entre las intervenciones previstas figuran la reparación de las patas del caballo, que presentan cortes realizados hace aproximadamente dos décadas, y la reposición de una rienda originalmente confeccionada en bronce.

El monumento permanece rodeado por un enrejado en la plaza del Centro Cívico de Bariloche.

Las tareas estarán a cargo del artista barilochense Daniel De Gaetano, que ya participó en restauraciones anteriores del monumento.

Una polémica de larga data

La permanencia de la estatua de Roca en el Centro Cívico generó sucesivas controversias. El debate adquirió especial intensidad en 2023, cuando el entonces intendente Gustavo Gennuso impulsó un proyecto para desplazar el monumento hacia otro sector del complejo arquitectónico.

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La propuesta dividió opiniones. Mientras algunos sectores respaldaban la reubicación y cuestionaban la reivindicación pública de Roca por su papel en la Campaña del Desierto, otros defendían la permanencia de la escultura como parte del patrimonio histórico y simbólico de la ciudad.

El proyecto llegó incluso a la Justicia. En agosto de 2023, una medida cautelar frenó cualquier modificación de la ubicación del monumento. Sin embargo, en octubre de ese año, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revocó esa resolución y habilitó al municipio a avanzar con la iniciativa.

Finalmente, el traslado no se concretó y el monumento permaneció en su emplazamiento original.

La discusión que sigue abierta

Con el vallado, el Instituto Rocaniano busca evitar nuevos daños a una obra que fue blanco de pintadas, intervenciones y distintos episodios de vandalismo.

Duarte justificó la medida por el deterioro acumulado del monumento. “Es una obra de arte, aparte de un monumento que recuerda a un dos veces presidente de la Nación”, expresó.

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Al explicar los motivos de la iniciativa, distinguió entre dos tipos de vandalismo. “Hay un vandalismo del odio y un vandalismo del hambre. El vandalismo del hambre se cura con alimentos, con comida y con asistencia al que tiene hambre”, sostuvo.

La imagen del monumento rodeado por rejas vuelve a poner en escena una discusión que excede la conservación de una obra de arte: qué figuras integran la memoria pública, cómo deben representarse y qué lugar deben ocupar en los espacios compartidos.

Por ahora, al menos en términos materiales, la estatua de Julio Argentino Roca seguirá en el centro del Centro Cívico de Bariloche.