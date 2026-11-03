Sofía Jujuy Jiménez relató una impactante experiencia paranormal que vivió con su madre y su hermana: “Me asusté”

En pleno programa, Sofía Jujuy Jiménez relató la conexión paranormal que vivió con su abuela fallecida gracias a su hermana Pilar, quien es médium (Que alguien le avise - La Casa)

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A pocos días de Halloween, Sofía Jujuy Jiménez decidió abrir una puerta hacia uno de los recuerdos más extraños de su familia. Durante una emisión de Que alguien le avise (La Casa), la modelo relató una experiencia que tuvo junto a su mamá y su hermana Pilar, quien meses atrás aseguró que es médium. En esta oportunidad, la “conexión” tuvo como protagonista a su abuela fallecida, a quien Sofía no llegó a conocer, pero cuya presencia sintió a través de una serie de señales que, según contó, se repitieron una detrás de otra.

“Me pasó con mi hermana. Estábamos con mi hermana Pilar y mi mamá, las tres acostadas en la cama”, comenzó. Según relató, ya era de noche y las tres hablaban sobre su abuela fallecida. “Yo ni la conocí. No tuvimos esa suerte, pero estábamos hablando de ella”, explicó. “De repente se cayeron tres libros de la nada. Estaban lejos. No había viento ni había nada abierto”, contó la modelo. La escena provocó sorpresa entre las tres, que quedaron mirando hacia el lugar donde habían caído los ejemplares. Pilar fue la primera en darle una interpretación a lo sucedido: “Es la abuela”, le dijo, según recordó Sofía.

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La modelo explicó que su hermana menor se considera médium y que se encuentra en un proceso de aprendizaje para entender mejor esas experiencias. “Mi hermana es médium y está tratando de darle una forma más clara a todo eso y de aprender a manejar esas situaciones”, señaló. Para Sofía, la reacción de Pilar tuvo un peso particular porque no se trató de una idea que hubieran conversado previamente, sino de una conclusión que formuló apenas vio caer los libros.

Sofía Jujuy junto a sus hermanas, Inés y Pilar

Poco después ocurrió otra situación que, para ellas, estuvo relacionada con la memoria de su abuela. “Pilar prendió el televisor y apareció un conejo”, relató Jujuy. “En una sesión, mi abuela le había dicho a una tía: ‘Cada vez que vean un conejo, sepan que estoy con ustedes, representado de cualquier forma’”, explicó la modelo. Por eso, la aparición del animal en la pantalla fue interpretada como una segunda señal.

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Aunque la situación le provocó miedo, Jujuy también quiso recibir una confirmación. “Me asusté y le dije: ‘Abuela, si sos vos, por favor, dame una señal concreta. Esto me está asustando, pero quiero creer que sos vos y que no hay nada malo’”, relató. “El televisor se prendió y se apagó, y el libro volvió a caerse”, contó. La modelo aseguró que no le había dado indicaciones a Pilar ni le había anticipado qué tipo de señal esperaba. “Todo volvió a ocurrir como una confirmación. Yo no le había dicho nada”, explicó Sofía.

No era la primera vez que Jujuy hablaba de la sensibilidad de su hermana. A comienzos de septiembre, había contado que Pilar empezó a advertir situaciones que no lograba explicar y que, aunque sabía que tenía una percepción diferente, también sentía temor. “Ella lo sabe, pero le da miedo”, había afirmado la modelo.

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En septiembre pasado, la modelo recordó el momento en que supo que su hermana menor era médium (Que alguien le avise - La Casa)

Según explicó en esa oportunidad, Pilar veía cosas y en ocasiones recibía palabras o mensajes de manera repentina. Además, Jujuy recordó que una amiga mexicana y Pilar fueron a visitarla mientras ella se encontraba en ese país. Su hermana no conocía previamente a la mujer, pero después de regresar de una salida comenzó a comportarse de una manera que llamó la atención de todos. Según el relato de la modelo, modificó el tono de su voz, realizó movimientos con una de sus manos y comenzó a transmitir información personal.

“Le habló de su abuelo y le dio un mensaje concreto”, contó Sofía al reconstruir aquella escena. Una de las amigas se emocionó hasta las lágrimas al escucharla, mientras la modelo intentaba comprender lo que estaba sucediendo. “Yo me preguntaba: ‘¿Qué le está pasando a Pilar?’”, recordó. Finalmente, la modelo contó que Pilar suele pedirle permiso a la persona antes de compartirle un mensaje y que, después, menciona datos que busca corroborar con quien la escucha. “Es creer o no creer. Es muy extraño”, resumió sobre esas situaciones.

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Entre los libros que cayeron, el conejo que apareció en el televisor y los recuerdos de la abuela, Sofía volvió a poner en palabras una experiencia que todavía le resulta difícil de explicar. La historia también le permitió hablar de Pilar y de la manera en que ambas intentan comprender una sensibilidad que, según su relato, forma parte de la vida cotidiana de su familia.