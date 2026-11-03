Crimen y Justicia

Encontraron muerta a una docente en Santa Fe e investigan un femicidio seguido de suicidio

María Itatí Yossen tenía 51 años y era vicedirectora de la Escuela Especial N°2009 de la capital provincial. Su cuerpo fue hallado en el departamento de su ex pareja, Fabio Firmapaz, quien también fue encontrado sin vida

María Itatí Yossen tenía 51 años
María Itatí Yossen tenía 51 años
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Una docente de 51 años fue encontrada sin vida en un departamento de la ciudad de Santa Fe, donde también hallaron muerto a su ex pareja. La hipótesis inicial de la Justicia es que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

La víctima fue identificada como María Itatí Yossen, quien trabajaba como vicedirectora en la Escuela Especial N°2009 Bernardo de Monteagudo. Su cuerpo estaba sobre una cama, en una habitación de la planta alta del departamento situado en 3 de Febrero al 3300, en el barrio Sur de la capital provincial.

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En la planta baja de la vivienda encontraron el cuerpo de Fabio Firmapaz, de 50 años, ex pareja de Yossen. Estaba ahorcado con una sábana atada a la baranda de la escalera.

El hecho se descubrió la noche del sábado pasado. Según indicaron fuentes policiales, amigas y familiares de la docente habían comenzado a buscarla luego de perder contacto con ella. Ante la sospecha de que podía estar en el domicilio de Firmapaz, alertaron a las autoridades.

El hijo del hombre llegó al lugar y, junto a un cerrajero, ingresó al departamento. Allí encontró primero a Firmapaz y después a Yossen, que estaba en la habitación superior.

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El parte de la Policía de Investigaciones (PDI) señaló que la mujer se encontraba boca arriba y vestía únicamente ropa interior inferior. En el lugar también había rastros de aparente sangre y dos celulares, que quedaron secuestrados por orden de la fiscal interviniente, Vivian Galeano, en el marco de una causa que inicialmente fue caratulada como investigación de muertes.

La médica forense examinó ambos cuerpos y recomendó que se realizaran las autopsias. Esos estudios deberán establecer las causas de las muertes y reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda durante la mañana del sábado 31 de octubre.

Tras la triste noticia, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), seccional La Capital, expresó su pesar por la muerte de Yossen y acompañó a sus familiares y a la comunidad educativa de la Escuela N°2009.

“María Itatí siempre estará presente en nuestra lucha, la recordaremos por su gran compromiso con la defensa de la Escuela Pública”, afirmó el sindicato en un comunicado. La entidad también pidió el esclarecimiento judicial de los hechos.

El comunicado de la AMSAFE La Capital
El comunicado de la AMSAFE La Capital

Yossen había asumido la vicedirección de la mencionada escuela en febrero de este año. En su entorno era conocida afectuosamente como “La Gringa” o “Tata”.

“Que en paz descanses, Tata querida. Este vuelo fue contra toda espera, pero sabemos que vas a encontrar la luz y el descanso eterno. Iluminá a tu mami y a tus hijos, y no tengo dudas de que lo vas a hacer porque fuiste y serás una madraza”, la despidió una allegada.

“QEPD Tata, siempre en nuestros corazones. Bachilleres Promoción 1992 Colegio San José de San Jerónimo Norte”, recordó otra.

“Excelente profesional y persona! Muy reflexiva, dulce, mediadora, trabajadora! Es increíble”, decía otro de los mensajes que rápidamente circuló en redes sociales.

“QEPD seño. Fuiste más que maestra: mamá, amiga, compañera de nosotras, las mamás. Dejas un recuerdo imborrable en los corazones de quienes tuvimos el honor de conocer lo que fuiste, todo un ejemplo a seguir”, escribió una usuaria en Facebook.

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