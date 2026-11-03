Sociedad

Cómo funcionará el transporte en la Ciudad de Buenos Aires durante la visita del papa León XIV

El sumo pontífice llegará el próximo domingo al país en el marco de su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Qué pasará con los colectivos, trenes y subtes el lunes antes de la santa misa en el Monumento a los Españoles

El papa León XIV arribará a la Argentina el próximo domingo en el marco de una gira regional que abarca Uruguay y Perú (REUTERS/Yara Nardi)
El papa León XIV arribará a la Argentina el próximo domingo en el marco de una gira regional que abarca Uruguay y Perú (REUTERS/Yara Nardi)
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El papa León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery el próximo domingo en el marco de su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Así comenzará un fuerte operativo en toda la Ciudad de Buenos Aires, lo que también afectará al transporte durante el lunes, el día que se lleve a cabo la santa misa en el Monumento a los Españoles.

La agenda del Vaticano tiene previsto que el sumo pontífice llegue al país a las 16.30, donde el presidente Javier Milei lo recibirá con una ceremonia especial. Seguido a esto, el itinerario tiene previsto que la delegación papal visite el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de los Andes que están ubicados en la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro.

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Ese domingo la agenda continuará con una ceremonia en la Casa Rosada, donde tendrá un encuentro con el mandatario argentino. Finalmente, habrá otra cumbre en el Palacio Libertad con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde se esperan unas palabras por cadena nacional de León XIV y del propio Milei.

El papa León XIV presidirá la misa en el Monumento a los Españoles luego de su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole (À PUNT)
El papa León XIV presidirá la misa en el Monumento a los Españoles luego de su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole (À PUNT)

El lunes será la jornada central con actividades en la Ciudad de Buenos Aires y en sur del Gran Buenos Aires. El día comenzará con una visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole a las 9.30.

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A las 11.30 está prevista la santa misa en el Monumento a los Españoles, donde espera que cientos de miles de personas asistan al corazón del barrio de Palermo. Allí el Papa brindará la celebración que también será transmitida por cadena nacional.

Por la tarde habrá un encuentro con referentes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y luego otra cumbre con referentes de los diferentes cleros en el Palacio San Martín. En último turno, tendrá una cena privada con los obispos en el Arzobispado.

Infografía con el cronograma detallado de la visita del papa León XIV a Argentina, con su foto y el logotipo de Infobae

Cómo funcionará el transporte en CABA

De acuerdo a lo que informó el Gobierno Nacional, en coordinación con las jurisdicciones involucradas, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y las empresas operadoras, implementará un operativo especial de transporte durante los cuatro días de la visita:

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con cronograma de día hábil desde el domingo 8 a las 18:00 hasta la noche del miércoles 11, pese a los feriados declarados para ese período.

Los servicios ferroviarios adoptarán el mismo esquema el lunes 9, martes 10 y miércoles 11. Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza contarán con servicios especiales desde las 00:00 del lunes y a lo largo de toda la madrugada, con extensiones horarias y frecuencias adicionales también durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Infografía con dibujos de un tren, un colectivo y un avión sobre cuadros informativos organizados en dos niveles y el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla las modificaciones en trenes, colectivos y aeropuertos de Argentina previstas entre el 8 y el 11 de noviembre por la visita de León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por razones de seguridad, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre no tendrán ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 a las 18:00 hasta el inicio de los servicios del jueves 12. En determinadas franjas del lunes y el martes, las líneas Mitre y San Martín operarán con recorridos reducidos y cabeceras temporales en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

En paralelo, la CEA recibió 24.000 tarjetas SUBE cargadas para que los voluntarios designados viajen sin cargo en colectivos, trenes y subtes desde el viernes 6 hasta el viernes 13 de noviembre, inclusive. Además, se trabaja en un operativo de micros para trasladar a cerca de 4.000 de esos colaboradores desde CABA hacia Luján el lunes 9 y el martes 10, en el marco de las actividades programadas para esas jornadas.

Qué pasará con los aeropuertos

Las restricciones del operativo alcanzan también al espacio aéreo:

  • El Aeroparque Jorge Newbery tendrá ventanas de cierre el domingo 8 de 15:50 a 17:50, el lunes 9 de 11:15 a 13:15, y el martes 10 en dos franjas: de 6:30 a 8:30 y de 17:10 a 19:10.
  • El Aeropuerto Internacional de Córdoba aplicará restricciones el martes 10 de 7:30 a 9:30 y de 15:55 a 17:55.
  • El Aeropuerto Internacional de Ezeiza tendrá su única ventana el miércoles 11 de 13:00 a 15:00, en coincidencia con la partida del pontífice hacia Lima.

Las aerolíneas ya fueron notificadas y deberán realizar las reprogramaciones que correspondan. Se recomienda verificar el estado de cada vuelo directamente con la empresa emisora del pasaje.

Cómo serán los cortes de calles en CABA

El barrio de Palermo concentrará las mayores restricciones de circulación. Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde la madrugada del miércoles 4 y hasta el lunes 16 de noviembre, las limitaciones sobre la Avenida del Libertador —entre Sucre y Ugarteche— se extenderán de forma progresiva hasta llegar al cierre total. Los residentes frentistas podrán acceder a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7, sin atravesar las zonas de vallado ni las áreas de montaje.

Mapa urbano con áreas marcadas en color naranja, flechas amarillas, líneas discontinuas y nombres de avenidas y calles
Un mapa elaborado por Infobae detalla las calles con restricciones vehiculares en la Ciudad de Buenos Aires durante la visita del papa León XIV

Entre la tarde del sábado 7 y la madrugada del miércoles 11, la zona contará con controles policiales permanentes. Los ingresos y salidas peatonales y vehiculares quedarán concentrados en la Avenida Santa Fe, la Avenida Luis M. Campos y la Avenida Las Heras. Para acceder al perímetro, los vecinos deberán presentar el DNI con domicilio actualizado; quienes no puedan acreditarlo —incluidos empleados y comerciantes— tendrán que completar una declaración jurada disponible en el sitio oficial porteño.

Los vehículos estacionados sobre Libertador entre Virrey del Pino y Ugarteche, y en los primeros 100 metros de las calles transversales dentro del perímetro, deberán retirarse antes de la madrugada del sábado 7. Los que permanezcan serán trasladados por grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin cargo para sus dueños. El operativo incluye además la reubicación de contenedores de residuos y ajustes en los recorridos de varias líneas de colectivos.

Cuándo serán los feriados a nivel nacional, en CABA y en Provincia de Buenos Aires

El Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, estableció tres días de asueto con alcance diferenciado según la jurisdicción. El lunes 9 de noviembre es el feriado nacional.

El martes 10, el asueto corresponde únicamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y a la provincia de Córdoba, en línea con las actividades que León XIV desarrollará en ambos distritos.

El miércoles 11 el feriado rige exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, donde el pontífice presidirá a las 10:00 la misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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