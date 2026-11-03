Laura Fernández se reúne con el rey Felipe VI de España y busca atraer inversiones de Airbus a Costa Rica

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, se reunió con el rey Felipe VI de España en el Palacio Real de Madrid, antes de la XXX Cumbre Iberoamericana. Crédito: Presidencia de la República

Guardar

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, sostuvo una reunión con el rey Felipe VI de España, como parte de su agenda oficial en Madrid, donde también visitó la sede de la compañía aeronáutica Airbus para explorar oportunidades de inversión y fortalecer la participación de empresas costarricenses en la industria aeroespacial internacional.

El encuentro con el monarca español se desarrolló en el Palacio Real de Madrid, previo a la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para los días 4 y 5 de noviembre.

PUBLICIDAD

Entre los asuntos abordados durante la reunión destacaron el cambio climático, el fenómeno de El Niño, la protección de los océanos y la ciberseguridad, temas que forman parte de los desafíos compartidos por ambos países.

La reunión también representó una oportunidad para mantener el diálogo diplomático entre Costa Rica y España, dos naciones que mantienen relaciones de cooperación en diferentes áreas.

Según informó la Casa Real española, en el encuentro participaron la ministra de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Ana Elena Pinto Lizano, y el ministro de Comunicación, Arnold Martín Zamora Miranda.

Por parte de España estuvo presente la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados.

El encuentro entre Laura Fernández y Felipe VI incluyó temas como el cambio climático, la protección de los océanos, el fenómeno de El Niño y la ciberseguridad. Crédito: Presidencia de la República

Costa Rica busca ampliar sus vínculos con Airbus

Además de su encuentro con el monarca español, Fernández desarrolló una agenda orientada a fortalecer las relaciones comerciales y atraer nuevas oportunidades para el sector tecnológico e industrial costarricense.

PUBLICIDAD

Como parte de estas actividades, la mandataria visitó la sede de Airbus, una de las principales empresas fabricantes de aeronaves y equipos aeroespaciales del mundo.

Durante el acercamiento, se destacó que actualmente 35 empresas establecidas en Costa Rica mantienen encadenamientos productivos con la compañía europea.

Este tipo de relaciones permite que empresas nacionales participen como proveedoras de productos o servicios dentro de las cadenas internacionales de producción, ampliando sus posibilidades de acceso a mercados especializados.

El Gobierno costarricense busca aprovechar estas conexiones comerciales para abrir nuevas oportunidades de negocio, atraer inversiones y fortalecer la presencia del país en actividades vinculadas con la industria aeronáutica.

PUBLICIDAD

La visita también permitió explorar posibilidades para que otras empresas nacionales puedan incorporarse a las cadenas de valor de Airbus, especialmente en áreas relacionadas con manufactura, tecnología y servicios especializados.

Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado nuevos contratos, montos de inversión ni compromisos concretosderivados del encuentro.

Por ahora, el acercamiento representa una oportunidad de diálogo empresarial cuyo impacto dependerá de las negociaciones que puedan desarrollarse posteriormente.

Durante su visita a España, Laura Fernández también sostuvo un acercamiento con Airbus para explorar nuevas oportunidades de inversión en Costa Rica. Crédito: Presidencia de la República

Madrid recibirá a líderes de 22 países

Las reuniones de Laura Fernández se producen en el contexto de la XXX Cumbre Iberoamericana, que reunirá a representantes de 22 países de América Latina y la península ibérica.

El encuentro se realizará bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

De acuerdo con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la agenda busca fortalecer la cooperación entre los países participantes y abordar desafíos compartidos en ámbitos como el desarrollo sostenible, la transformación digital y la inclusión social.

PUBLICIDAD

Esta será la cuarta ocasión en que España organice una Cumbre Iberoamericana, después de las realizadas en Madrid en 1992, Salamanca en 2005 y Cádiz en 2012.

La inauguración oficial está prevista para el miércoles 4 de noviembre en el Teatro Real de Madrid, mientras que la sesión plenaria se desarrollará el jueves 5 de noviembre.

El rey Felipe VI y la reina Letizia participarán en las actividades oficiales del encuentro, que busca promover acuerdos de cooperación y fortalecer las relaciones entre los países miembros.

Para Costa Rica, la participación en esta cumbre representa una oportunidad de mantener el diálogo con otros gobiernos y explorar vínculos económicos y diplomáticos.

La agenda desarrollada por Laura Fernández en España combina así dos objetivos: fortalecer las relaciones internacionales del país y buscar nuevas oportunidades de desarrollo para empresas costarricenses interesadas en participar en industrias de alcance global.

PUBLICIDAD