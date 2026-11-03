Crimen y Justicia

“A correr a los trabas”: la Justicia investigará el ataque en patota a trabajadoras sexuales trans en los bosques de Palermo

La Unidad de Flagrancia Norte del MPF CABA inició un expediente por los incidentes ocurridos en la madrugada del domingo que terminaron con un adolescente de 14 golpeado en la cabeza

Así fue el ataque a trabajadoras sexuales trans en Buenos Aires
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La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal porteño inició una investigación de oficio por el episodio ocurrido en los bosques de Palermo donde varios adolescentes agredieron a golpes a trabajadoras sexuales trans del lugar, aseguraron fuentes del caso a Infobae.

Filmaciones de la agresión fueron difundidas en redes sociales por sus supuestos protagonistas, con leyendas transfóbicas como “a correr a los trabas (sic)”, entre emojis de risas. Los videos incluídos en esta nota muestran escenas de gritos. En las imágenes, los adolescentes atacan con conos de tránsito, cubiertas de bicicletas y hasta un árbol arrancado de raíz.

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Las trabajadoras sexuales, según diversos testimonios, respondieron a la agresión. Un joven de 14 años, oriundo de Berazategui, fue golpeado con una linga de bicicleta en la cabeza. El SAME lo trasladó al Hospital Fernández, donde fue tratado por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico, una lesión leve.

Tres capturas de video nocturno muestran a una persona con un palo que golpea a otra tendida en el asfalto mientras otros corren
Los adolescentes atacan con conos de tránsito, cubiertas de bicicletas y hasta un árbol arrancado de raíz

Los adolescentes que protagonizaron la agresión se encontraban allí en un encuentro de entusiastas del ciclismo stunt, donde se realizan trucos y acrobacias. “Nosotros teníamos un recorrido establecido, pero hubo un grupo de chicos que se abrieron solos y se fueron hacia los bosques de Palermo, empezaron a decirle cosas a las chicas y ellas respondieron, Ahí se dio la pelea”, aseguró uno de los organizadores al portal SM Noticias.

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Diversos mensajes en torno al episodio se volvieron virales, donde supuestos partícipes se enorgullecían de tomar parte en el ataque. “Me dicen el matatrabas”, aseveraba un joven en una story, repetida en redes sociales.

El posteo de Pedro Paradiso Sottile: "El ataque a travestis trans en Palermo es delito de odio"
El posteo de Pedro Paradiso Sottile: "El ataque a travestis trans en Palermo es delito de odio"

Para la comunidad LGTBQ, el hecho se trata de un delito de odio. Pedro Paradiso Sottile, histórico referente, presidente de la Fundación Igualdad, aseveró en sus redes sociales:

“Desde la Fundación Igualdad, repudiamos la agresión que sufrieron personas travestis trans en Palermo. Un grupo de jóvenes las persiguió y las golpeó en plena calle, lo filmó y después lo subió a las redes. Esto no es una broma ni chiste o un exceso de una noche. Es violencia y delito de odio por identidad de género. Que se hayan filmado y se rían de lo que hacían muestra la impunidad con la que se sienten habilitados a actuar. Los discursos de odio avanzan, y muchas veces se promueven desde lugares de poder o autoridades del gobierno”.

La lesión sufrida por el adolescente, precisamente, motivó el inicio de oficio del expediente en el MPF CABA: las causas por lesiones son jurisdicción de la Justicia porteña. La posible imputación podrá incluir el agravante por odio de género.

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