Una pareja es asesinada en Panamá y el presunto agresor muere envenenado

Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación tras un asesinato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tres personas murieron en hechos de violencia registrados la misma noche en dos provincias distintas de Panamá.

En Pedasí, provincia de Los Santos, un hombre y una mujer fueron hallados sin vida dentro de una vivienda con heridas de bala.

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En la provincia de Chiriquí, un hombre de 67 años fue atacado con arma blanca presuntamente por su propio sobrino.

El presunto responsable del doble crimen en Pedasí también murió horas después, tras ingerir una sustancia tóxica cuando se vio acorralado por las autoridades.

Las víctimas del ataque a tiros fueron identificadas como Zuleika Yovana Murillo Pérez, de 46 años, y Jorge Luis Vergara De Gracia, de 31 años.

Una cinta de seguridad amarilla con la leyenda "NO PASAR" delimita la escena donde yacen dos personas fallecidas cubiertas con sábanas blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas personas murieron dentro de una vivienda de esa comunidad santeña.

Los uniformados llegaron al lugar y verificaron el interior del inmueble a través de una ventana. Encontraron a un hombre tendido en el piso de la sala y a una mujer boca abajo en una de las habitaciones, ambos con rastros de sangre y sin signos de vida.

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Tras el hallazgo, la Policía inició la búsqueda de un hombre de 55 años señalado como presunto responsable de las dos muertes.

El sospechoso habría ingerido insecticida al sentirse acorralado por los agentes y también murió.

Hasta el mediodía de hoy medios locales reportan que las autoridades no habían ofrecido una versión oficial sobre cómo ocurrieron las muertes ni sobre el posible móvil del ataque. Las investigaciones sobre el triple deceso continúan abiertas en la zona.

Un cuchillo, gotas de sangre se observan sobre una mesa de madera, sugiriendo una escena de delito con arma blanca bajo investigación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo hecho ocurrió en La Concepción, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, la noche del lunes 2 de noviembre.

Allí, un hombre de 67 años murió luego de ser atacado, presuntamente por su sobrino de 44 años, con un arma blanca dentro de una residencia.

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La víctima fue identificada como Luis Enrique Lara Caballero. El ataque se produjo alrededor de las 10:30 de la noche y le provocó dos heridas que terminaron por causarle la muerte, según la información preliminar.

El caso habría surgido en medio de una discusión entre familiares, aunque todavía no se han establecido oficialmente las circunstancias que desencadenaron la agresión. Las autoridades deberán confirmar esa versión como parte de la investigación en curso.

De acuerdo con información proporcionada por familiares, el presunto agresor tendría antecedentes de problemas psiquiátricos y consumo de drogas. Estos señalamientos aún no han sido verificados de forma oficial.

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Un hombre permanece bajo custodia policial con las manos sujetas por esposas metálicas a la espalda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego del ataque, las autoridades lograron la aprehensión del hombre de 44 años señalado como responsable. El detenido quedó a órdenes de las instancias judiciales correspondientes para que avance el proceso en su contra.

Mientras tanto, en Pedasí la pesquisa sigue sin una explicación oficial sobre el motivo detrás del doble crimen y la posterior muerte del presunto atacante. Ninguno de los dos casos cuenta hasta el momento con una versión definitiva de parte de las autoridades panameñas sobre el móvil de los ataques.

Otro hecho delictiva da cuenta de cuatro personas, entre ellas un adolescente de 17 años, que fueron capturadas por unidades de la Policía Nacional después de que se encontrara un arma de fuego dentro de un vehículo tipo taxi en el corregimiento de San Felipe, en la ciudad capital.

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El hallazgo, de acuerdo con las autoridades, se produjo durante una verificación preventiva realizada en el sector de Avenida B, una arteria de la ciudad capital, donde las unidades de la Policía Nacional inspeccionaron el automóvil y localizaron el arma.

Según el reporte policial, entre los aprehendidos se encuentran dos jóvenes de 21 años, una persona de 29 años y un menor de 17 años, quienes fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.