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El tenso cara a cara de Fernando Gago con un árbitro en Chile que terminó en expulsión: el lapidario informe

El entrenador de la Universidad de Chile protagonizó un episodio de alta tensión con el juez Diego Flores al término del duelo frente a Universidad Católica

El entrenador fue expulsado y el juez elaboró un lapidario informe

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Fernando Gago protagonizó un episodio de alta tensión en Chile al término del duelo entre su equipo, la Universidad de Chile, y la Universidad Católica. Los dirigidos por el argentino cayeron por 1-0 en el duelo correspondiente al campeonato doméstico del país trasandino y el ex DT de Boca Juniors se enfrascó en una discusión con el árbitro Diego Flores, quien lo expulsó y elaboró un lapidario informe.

El documento, conocido en las últimas horas, sostiene que el entrenador de la U de Chile ingresó al campo una vez terminado el partido y se dirigió hacia el árbitro “para reclamar de manera reiterada y en actitud confrontacional decisiones arbitrales adoptadas durante el encuentro”, según reprodujo La Tercera.

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El árbitro registró la medida bajo el motivo “conducta inadecuada dentro del banco” y explicó en el informe: “Ante dicha conducta procedí a mostrarle la tarjeta roja”.

El momento de la expulsión de Gago
El momento de la expulsión de Gago

El relato de Flores describe además un acercamiento físico del entrenador. “Reaccionó acercándose de manera desafiante e intimidante hacia mi persona, reduciendo completamente la distancia entre ambos y posicionando su rostro frente al mío, llegando prácticamente a hacer contacto frente con frente, mientras continuaba reclamándome”, escribió el árbitro en el documento. Según ese relato, después de ese cruce el DT se dirigió hacia uno de los asistentes y volvió a increpar al colegiado antes de retirarse del lugar. El informe no describe agresiones físicas ni insultos, de acuerdo con lo reproducido por Meganoticias.

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En consecuencia, Gago no fue a la conferencia de prensa posterior al partido por su condición de expulsado. En su lugar, habló su ayudante técnico, Fabricio Coloccini, quien dio una versión distinta de lo ocurrido. Según explicó, el entrenador se acercó al árbitro para reclamarle porque un jugador de la Católica le había aplaudido tres veces en la cara sin que mediara sanción alguna.

Por otro lado, Coloccini no identificó al futbolista involucrado y remarcó que, en ningún momento, Gago le faltó el respeto al juez. En tanto, las dos versiones coinciden en el hecho central: hubo un reclamo del entrenador después del pitazo final, aunque difieren en cómo califican esa conducta.

Por otra parte, no se conoció ningún informe sobre la situación de Eduardo Vargas y Marcelo Morales, quienes abandonaron la cancha realizando gestos hacia la hinchada de la Católica. De todos modos, eso no los exime de posibles sanciones, aunque para eso el elenco rival tendría que hacer una presentación ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, según remarcó ESPN.

Dicho Tribunal deberá determinar ahora cómo tipifica el episodio descrito en el informe arbitral y qué sanción le corresponde. Hasta el momento, no se reportó una resolución del tribunal ni confirmó si Gago podrá dirigir desde el banco de suplentes en el próximo compromiso.

Ese partido está pautado para el domingo 8 de noviembre, a las 15:00, cuando la U de Chile reciba a Cobresal en el Estadio El Teniente de Rancagua. El encuentro se jugará en simultáneo con la visita de Colo Colo a Ñublense. El Cacique, líder del Campeonato Nacional, con 58 puntos y una ventaja de 10 sobre la U, puede asegurarse el título si gana en esa fecha.

Antes de eso, el equipo de Gago se medirá ante Antofagasta por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile. La U deberá remontar el 2-0 sufrido en la ida para pasar de ronda.

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