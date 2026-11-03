Oficial: Haas confirmó que Esteban Ocon no correrá más en el equipo y anunció quién lo reemplazará en la Fórmula 1

Punto final: Esteban Ocon no correrá más en Haas tras su escandalosa salida en el Gran Premio de México (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

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El misterio en torno al escándalo que rodea a la Fórmula 1 escribió un nuevo capítulo antes del Gran Premio de San Pablo en Interlagos: Esteban Ocon no correrá más en Haas tras su escandalosa salida horas antes de la actividad del sábado pasado en el Gran Premio de México. Será reemplazado por el brasileño Rafael Cámara, que había sido anunciado como titular para el 2027 pero adelantará su estreno oficial a este fin de semana.

“TGR Haas F1 Team puede confirmar que Esteban Ocon ya no competirá en su nombre en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2026″, informó el equipo estadounidense en un breve comunicado en sus redes sociales.

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“Rafael Camara ahora será compañero de equipo de Ollie Bearman en el equipo en el Gran Premio de San Pablo”, agregó.

“Rafael hará su debut en la Fórmula 1 en suelo patrio este año, después de haber sido anunciado el mes pasado como uno de los fichajes de pilotos a tiempo completo de TGR Haas F1 Team para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2027″, concluyó.

Camara se sumará a Gabriel Bortoleto entre los pilotos locales este fin de semana. Luego de diez años dos brasileños correrán ante su gente. La última vez fue en 2016 con Felipe Massa (Williams) y Felipe Nasr (Sauber).

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Rafael Camara debutará ante su gente en la F1 (@HaasF1Team)

Camara es una de las figuras emergentes más fuertes de Brasil en los últimos años. De 21 años, en 2021 fue incorporado por la academia de Ferrari. En 2025 fue campeón de la Fórmula 3 y es el presente líder del certamen de la Fórmula 2.

El piloto oriundo de Recife reemplazará a Ocon, quien luego de las dos primeras prácticas en México, fue desvinculado del equipo. Hubo varios rumores sobre la salida del francés, entre ellos un fuerte intercambio con su ingeniera.

El galo fue reemplazado por Ryo Hirakawa, que a sus 32 años debutó en la Máxima y sumó un punto al ser reclasificado décimo luego de una serie de penalizaciones a otros pilotos. El japonés no puede correr este fin de semana en la F1 porque tiene el cierre del Campeonato Mundial de Endurance (WEC) en Monza y está peleando el título con Toyota junto a Brendon Hartley y Sébastien Buemi.

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Sobre la salida de Ocon, el jefe del equipo Ayao Komatsu aseguró que “ya le hemos comunicado a Esteban Ocon que no volverá a ocupar un asiento de carrera en TGR Haas F1Team durante esta temporada”.

“Este tipo de decisiones nunca se toman a la ligera, como ocurrió en Ciudad de México. Pero tanto entonces como ahora, creemos firmemente que es lo mejor para el equipo de cara al futuro”, sentenció el team manager japonés. Cabe recordar que Toyota se asoció con Haas y es el primer sponsor de la escuadra norteamericana.

“Las conversaciones que finalmente tuvieron lugar entre el equipo y Esteban siguen siendo un asunto interno, y continuaremos respetando el carácter privado de las situaciones que se desarrollan a puertas cerradas”, culminó.

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