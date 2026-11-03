Identifican a las 9 víctimas del Learjet 60 en Palm Beach: la lista de fallecidos en el accidente aéreo

De izquierda a derecha: Anita Maria Cetina, Nathalia Gadelha Filgueiras, Rachael Reed y Charmi Fehr; Adam Robinson, Helen Sharp y Jeffrey Gregory, víctimas del accidente del Learjet 60 en Greenacres, Palm Beach County.

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Un Learjet 60 se desplomó el domingo 1 de noviembre de 2026 en Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, en un accidente aéreo que mató a las nueve personas que viajaban a bordo: siete pasajeros y dos pilotos. Ahora salieron a la luz las identidades de todas las víctimas.

La aeronave partió del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, Texas, hacia el Aeropuerto de North Eleuthera, Bahamas. Aurora Aviation, que comercializa como Upper Jets, operaba el vuelo bajo la Parte 135 de la FAA, marco legal de vuelos chárter comerciales en Estados Unidos. El impacto ocurrió a las 12:51 p. m., hora del Este, y dejó un cráter en una calle del condado, informó Tom Chapman, miembro de la NTSB, en conferencia de prensa.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las circunstancias del siniestro. Antes del accidente, la tripulación notificó condiciones meteorológicas adversas y declaró una emergencia.

Las imágenes capturan la caída en picada del jet privado sobre South Military Trail, en Greenacres, antes del impacto. (Fuente: X/@michelleriveraa)

Ninguno de los organismos determinó hasta el momento una causa ni atribuyó responsabilidades.

Quiénes eran las nueve víctimas del accidente del Learjet 60 en Palm Beach

Las familias de los fallecidos publicaron un comunicado conjunto en el que identificaron a los pasajeros. Los nombres de los pilotos fueron confirmados por fuentes con conocimiento directo de los hechos y por registros obtenidos por medios de comunicación de Florida.

Los nueve fallecidos son:

Adam Robinson , empresario tecnológico , fundador y CEO de varias compañías del sector. Viajaba como pasajero.

Helen Sharp , esposa de Adam Robinson. Viajaba como pasajera.

Emma Robinson , de 4 años, hija de Adam Robinson y Helen Sharp.

Charlie Robinson , de 2 años, hijo de Adam Robinson y Helen Sharp.

Rachael Reed , pasajera y amiga de la familia.

Charmi Fehr , pasajero y amiga de la familia.

Anita Maria Cetina , niñera de Emma y Charlie, parte del núcleo familiar según el comunicado de las familias.

Jeffrey Gregory , de 55 años, capitán del vuelo.

Nathalia Gadelha Filgueiras , de 20 años, copiloto.

Adam Robinson, Helen Sharp y sus hijos Emma y Charlie, de 4 y 2 años, murieron junto a otras cinco personas cuando el Learjet 60 se estrelló en Greenacres el 1 de noviembre de 2026. (Anthony Robinson/Facebook)

“Con el corazón roto, nuestras familias comunican que Adam Robinson y Helen Sharp, sus hijos Emma y Charlie, Rachael Reed y Charmi Fehr, y Anita Maria Cetina se encontraban entre los que perdieron la vida a bordo del vuelo que cayó cerca de Greenacres, Florida, el 1 de noviembre”, señaló la declaración conjunta de las familias, publicada por CBS News Miami.

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Qué se sabe sobre el vuelo que partió de Texas rumbo a las Bahamas

De acuerdo con la FAA, el Learjet 60 partió del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

Durante el trayecto, a las 12:47 p. m., la tripulación notificó al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Ruta de Miami que se encontraba a 10.668 metros (35.000 pies) de altitud, con turbulencia moderada, desviaciones de altitud de unos 213 metros (700 pies) y una temperatura exterior de -47 °C (-53 °F). La tripulación indicó que controlaba la formación de hielo. Poco después solicitó ascender a 11.278 metros (37.000 pies), pedido que el control aéreo aprobó.

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La aeronave operada por Upper Jets cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom en Texas y las Bahamas. (Captura de video NTSB)

Menos de 30 segundos más tarde, una transmisión desde la aeronave anunció un descenso. A las 12:48 p. m., la tripulación comunicó: “Estamos en una condición de exceso de velocidad, descendiendo”, seguido de una llamada de auxilio. El resto de las transmisiones fue ininteligible. El impacto se produjo instantes después.

El audio de la cabina del Learjet 60 antes de estrellarse en el sur de la Florida

El experto en aviación Willard Shepard señaló a CBS News Miami que “el piloto reportó una condición de sobrevelocidad, lo que significa que iban más rápido de lo que el avión está diseñado para soportar” y que eso puede generar problemas estructurales. Esa declaración forma parte del análisis preliminar: no constituye una conclusión oficial de la NTSB ni de la FAA.

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La investigación sobre el accidente aéreo en Palm Beach County

Tom Chapman, miembro de la NTSB, informó en conferencia de prensa que un equipo de unos 20 investigadores comenzó a llegar al lugar el domingo por la noche. La investigación está encabezada por Timothy Monville, investigador sénior con casi 40 años de experiencia, quien coordina un equipo que incluye especialistas en estructuras, sistemas, registradores de vuelo y meteorología. También participan representantes de la FAA y del fabricante de la aeronave, Learjet Inc.

La tripulación notificó turbulencia moderada y control sobre la formación de hielo a 35.000 pies de altitud. (REUTERS/Giogio Viera)

Las autoridades hallaron pruebas de que la aeronave comenzó a desintegrarse antes de llegar al suelo. La recuperación de los fragmentos mayores desde el cráter abierto en la calzada representó uno de los principales obstáculos logísticos. La NTSB también registró la presencia de agua acumulada en el cráter como un factor que complicó el acceso inicial a los restos.

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La localización del registrador de voces de cabina —la caja negra que almacena las conversaciones entre los pilotos y las comunicaciones con el control aéreo— era, según Chapman, una prioridad de la investigación. Los registros de mantenimiento iniciales indicaban que la aeronave contaba con esa grabadora instalada, aunque los investigadores aún debían confirmar si seguía a bordo al momento del accidente. Chapman aclaró que, aun sin ese dispositivo, la investigación puede avanzar con otras pruebas.

El accidente dejó un herido en tierra y una zona de escombros de media milla

Se reportó un único herido en tierra: un hombre que se encontraba en un vehículo en las inmediaciones del punto de impacto sufrió una lesión en una pierna. Según la estimación preliminar de Timothy Monville, investigador a cargo, los restos quedaron dispersos en un área de aproximadamente 805 metros por 644 metros (media milla por cuatro décimas de milla).

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Una columna de fuego y humo se eleva junto a una avenida de West Palm Beach tras el impacto de una aeronave a reacción. (Captura )

Las condiciones meteorológicas registradas por la tripulación forman parte del expediente, aunque las autoridades no han establecido una relación causal entre esos factores y el siniestro. La NTSB solicitó a testigos o personas que cuenten con videos o fotografías relevantes que se comuniquen al correo witness@ntsb.gov.

La investigación oficial continúa abierta. El proceso de la NTSB incluye el análisis de las cajas negras, la reconstrucción de la trayectoria de la aeronave, la revisión de los registros de mantenimiento y la verificación de las habilitaciones de la tripulación. Las conclusiones definitivas pueden demorar varios meses.