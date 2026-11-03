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Jairo contó cómo será la presentación que hará ante el papa León XIV en Córdoba

El artista fue uno de los elegidos para cantar ante el sumo pontífice antes de la misa que dará en la capital provincial y dio detalles de su actuación

El cantante fue uno de los elegidos para homenajear al santo pontífice (Video: La Mañana con Moria-El Trece)
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El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre en el marco de una gira apostólica que también incluye visitas a Uruguay y Perú. Será su primer viaje a Sudamérica desde que asumió el pontificado. Aquí, durante cuatro días, recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde el 11 de noviembre celebrará una misa frente a la Basílica ante una convocatoria estimada en más de 1,5 millones de personas. Será la primera visita de un papa al país desde que Juan Pablo II estuvo aquí en 1987.

Jairo cantará en la jornada cordobesa de la visita papal, en un turno de media hora previsto para la mañana del 10 de noviembre, justo antes de la misa que León XIV celebrará en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar. En una charla distendida con Moria Casán en La Mañana con Moria (El Trece), contó cómo fue que le llegó la propuesta y las canciones que está preparando para cantar ante el principal representante de la Iglesia.

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El artista explicó que la propuesta no llegó directamente a él sino a través de su hijo: “La verdad es que me sorprendió. Yo sabía hace bastante tiempo. Llamaron a mi hijo, en realidad, para preguntarle si podía, si quería participar. Y cuando me lo dijo, le dije: ‘Sí, claro, me imagino que le habrás dicho que sí’. Porque lo llamaron de Córdoba además”, recordó entre risas.

La definición del repertorio tampoco fue sencilla. “Después había que decidir qué es lo que había que cantar. Era bastante hermética la cosa. Era difícil de decidir porque no teníamos muchas noticias, ¿no? Después, con el tiempo se fueron aclarando las cosas”, afirmó. La organización sólo le precisó un punto del programa: el Ave María. “A mí personalmente no me pidieron ningún repertorio. Lo único, sí me dijeron lo del Ave María”, señaló.

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Retrato dividido de un hombre con chaqueta de cuero y guitarra frente a un hombre con sotana blanca, anteojos y cruz pectoral.
Jairo habló de la presentación que hará ante el papa León XIV en Córdoba (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa canción lleva casi cinco décadas ligada a su nombre. “El Ave María, la gente seguro es lo que espera de mí en un caso como éste. Además con mucha mayor razón, porque lo canto desde hace cuarenta y siete años”, dijo Jairo, a quien Moria Casán le recordó que es un sello suyo. Según trascendió en el estudio, uno de los presentes se había emocionado hasta las lágrimas durante el ensayo del día anterior.

Al Ave María se sumarán otras piezas de impronta religiosa y popular. Jairo adelantó que cantará el Credo de la misa campesina nicaragüense, que describió como “muy bonito”; Los peregrinos, compuesta junto a Horacio Ferrer e incluida en el disco Estampitas, “una letra preciosa, y que habla de la multitud esa que va a estar ahí, porque habla de los peregrinos”; y La carpintería José, una de sus canciones más convocantes de los últimos años, que “tiene que ver también algo con la historia religiosa”.

Jairo cerró la entrevista con optimismo. “Yo creo que va a estar bonito, porque además el tiempo va a estar bueno en Córdoba, según tengo noticias. Va a estar lindo. Va a haber mucha gente en todos los lugares. La convocatoria que tiene el Papa no la tiene nadie”, afirmó antes de despedirse.

La misa que se celebrará en Córdoba está prevista para las 10.00 del martes 10 de noviembre y tendrá lugar en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar. Esa ceremonia será uno de los tres actos litúrgicos que León XIV celebrará en el país. Los otros dos serán la misa del 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, y la del 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

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