Quién es Adam Robinson, el empresario tecnológico que se encuentra entre los 9 muertos del accidente aéreo en Florida

“Me encanta el hecho de que puedo ver a mis hijos por la mañana y por la noche, y que puedo vivir en este lugar que siempre fue mi sueño”, dijo Robinson semanas antes del accidente (YouTube/eWebinar)

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Un total de nueve personas murieron mientras viajaban a bordo del Learjet 60, un avión que se desintegró en el aire y se estrelló este domingo en el condado de Palm Beach, Florida.

Entre las víctimas estaban Adam Robinson, un empresario tecnológico y fundador de Retention.com y RB2B; su esposa; sus dos hijos pequeños; la niñera; dos amigos de la familia y los dos pilotos.

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El ejecutivo tenía 45 años y volaba hacia las Bahamas para celebrar su cumpleaños. Su esposa, Helen Sharp; sus hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2; su niñera Anita Maria Cetina; y sus amigas Rachael Reed y Charmi Fehr lo acompañaban.

El vuelo había despegado desde el Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, operado por la empresa Aura Aviation, que comercializa sus servicios bajo el nombre Upper Jets.

Nueve personas murieron tras la desintegración en el aire de un avión privado Learjet 60 en Palm Beach (Aki Kuusisto/via REUTERS)

La familia como el centro de su vida

A principios de septiembre de 2026, el empresario fue entrevistado para el pódcast de eWebinar y reflexionó sobre el rol de su familia: “Me encanta el hecho de que puedo ver a mis hijos por la mañana y por la noche, y que puedo vivir en este lugar que siempre fue mi sueño. Mi esposa está súper feliz”.

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Un comunicado conjunto publicado por familiares de las víctimas describió a Robinson y a Sharp como “el amor que durará para siempre”. “Su calidez, generosidad y el don para hacer sentir bienvenida a la gente tocaron muchas vidas”, indicó el escrito. “Su pérdida será profundamente sentida por todos los que los amaron”.

La misma declaración recordó a Emma y Charlie como “la luz de sus vidas”, y definió a Cetina, la niñera, como alguien que “cuidó a Emma y Charlie con ternura y devoción” y que “era verdaderamente parte de la familia”.

Mientras que las empresas dirigidas por Robinson —Retention.com, RB2B y MoltSets— expresaron: “Adam era mucho más que nuestro director ejecutivo. Era un amigo, un mentor y un líder audaz que vivió la vida al máximo. Su pérdida se siente profundamente en todo nuestro equipo y en la comunidad tecnológica”.

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El empresario Adam Robinson y su familia volaban hacia las Bahamas con el objetivo de festejar su cumpleaños (Anthony Robinson/Facebook)

El creador de negocios que desafió el modelo de Silicon Valley

Antes de convertirse en una voz de referencia sobre emprendimiento tecnológico, Robinson recorrió un camino que empezó lejos de los centros del poder startup. Creció en los suburbios de Houston y estudió economía, español y estudios gerenciales en la Universidad de Rice, donde también integró el equipo de básquet y obtuvo dos letras de campeonato en 2000 y 2001.

Tras graduarse en 2003, se instaló en Nueva York para trabajar como operador de crédito en Lehman Brothers. Permaneció en el sector financiero hasta bien entrada la crisis de 2008 y continuó en Barclays, que absorbió parte de la cartera de Lehman tras su quiebra.

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Para cuando decidió alejarse de Wall Street, tenía millones de dólares ahorrados y, según relató en el podcast ProfitLed hace pocas semanas, la certeza de que el trabajo no lo apasionaba.

“Estos tipos ganaban igual que yo y parecía que amaban lo que hacían”, recordó sobre sus compañeros de departamento en Tribeca, quienes habían fundado Vimeo desde el mismo departamento que compartían. Esa imagen fue el primer impulso hacia el mundo de las startups.

Robinson consolidó su patrimonio en Wall Street dentro de Lehman Brothers antes de fundar compañías tecnológicas. (YouTube/eWebinar)

Un ecosistema de tres empresas y 32 personas

Al momento de su muerte, Robinson dirigía un conjunto de tres negocios tecnológicos —Retention.com, RB2B y MoltSets— operados por un mismo equipo de 32 personas con ingresos combinados de USD 35 millones anuales.

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El mismo día del accidente, había publicado en LinkedIn que RB2B había alcanzado los USD 10 millones en ingresos recurrentes y que MoltSets rozaba el millón.

“Creo que las plataformas todo-en-uno siempre se convierten en basura”, escribió Robinson al explicar por qué prefería mantener las empresas separadas. Tenía programado un debate sobre el tema para el martes siguiente.

La repercusión de su trabajo no se limitaba a las métricas. Con más de 160.000 seguidores en LinkedIn y 13.000 en X, había construido una audiencia fiel alrededor de su postura frente al capital de riesgo: que los fundadores no necesitan inversores externos para construir negocios sólidos.

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Una filosofía contracultural: crecer sin capital de riesgo

Robinson era un defensor declarado del bootstrapping, la práctica de financiar el crecimiento de una empresa con sus propios ingresos. En enero de 2026 escribió en X: “Llegar al millón en ingresos recurrentes anuales con bootstrapping es más fácil y menos riesgoso que construir un unicornio respaldado por capital de riesgo, con una probabilidad de éxito ponderada mucho mayor”.

Su amigo y mentor Brett Hurt, con quien viajó a la isla privada de Richard Branson en Necker Island, describió a Robinson como un “capitalista consciente increíble” y un “faro” para otros fundadores que aprenden a desarrollar sus negocios sin depender de fondos externos, según declaraciones recogidas por Business Insider.

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“Era un tipo genuinamente bueno y cariñoso que amaba a su familia y a su comunidad”, dijo Hurt. “Es absolutamente trágico”.

Adam Robinson, fundador de Retention.com, posa junto a su amigo Brett Hurt frente al mar. (Brett Hurt)

Qué información reveló la NTSB sobre el accidente

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) convocó una conferencia de prensa el lunes 2 de noviembre en la que presentó los primeros datos oficiales sobre el accidente.

El vuelo había despegado a las 10:37 horas (hora del Este) desde Austin con nueve personas a bordo: siete pasajeros y dos pilotos.

Aproximadamente a las 13:47, mientras el avión volaba a unos 10.668 metros (35.000 pies) en contacto con el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Ruta de Miami, la tripulación informó que encontraba hielo claro ligero y turbulencia moderada, con desviaciones de altitud de unos 213 metros (700 pies) y una temperatura exterior de -47 °C (-53 °F).

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Segundos después, la tripulación solicitó ascender a 11.278 metros (37.000 pies) para alejarse de las condiciones adversas. El ascenso fue aprobado. Menos de 30 segundos más tarde, el avión transmitió un descenso y lanzó un llamado de auxilio (mayday).

La última comunicación inteligible indicó: “Estamos en una condición de exceso de velocidad, descendiendo”. A las 13:51, el avión impactó en un barrio residencial cercano a la localidad de Greenacres.

El impacto del avión cerca de Greenacres obligó a evacuar a cientos de vecinos y causó heridas a un automovilista. (Aki Kuusisto/via REUTERS)

El miembro de la NTSB que encabezó la conferencia señaló que hay indicios de que la aeronave comenzó a desintegrarse antes del impacto, lo que explicaría el campo de escombros disperso en un radio de aproximadamente 800 metros.

Un hombre que se encontraba en un vehículo en la zona de impacto sufrió una herida en una pierna. Mientras que alrededor de 600 residentes debieron ser evacuados de sus hogares.

La investigación recién comienza y puede llevar meses

El investigador a cargo, Timothy Monville, con casi 40 años de experiencia en la NTSB, dijo que el equipo desplegado en el lugar supera las 20 personas e incluye especialistas en estructuras, sistemas, registradores de vuelo y análisis meteorológico.

Uno de los principales obstáculos, indicó, es el acceso al cráter de impacto en la calzada, que en las primeras horas tenía acumulación de agua.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga factores climáticos y fallas humanas detrás del siniestro. (Captura de video NTSB)

La agencia confirmó que, según los registros de mantenimiento, la aeronave contaba con una grabadora de voz de cabina, aunque no fue posible verificar de inmediato si el dispositivo seguía instalado al momento del vuelo. La NTSB subrayó que su recuperación sería “de enorme importancia” para la investigación.

El hielo, la turbulencia y el posible error humano son las tres líneas de investigación que la agencia analiza. Además aclaró que “no determinará la causa probable del accidente en el lugar de los hechos ni especulará sobre ella”.