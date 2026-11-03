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Las increíbles vacaciones de Pedro Alfonso, Paula Chaves y sus tres hijos en Disney: “Superando miedos todos juntos”

La pareja viajó a Estados Unidos con Olivia, Baltazar y Filipa para vivir una experiencia única en los parques de diversiones ubicados en Orlando

La familia vivió unos días a pura diversión en los parques (Video: Instagram)
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Pedro Alfonso y Paula Chaves eligieron los parques de Disney para combinar unas vacaciones compartidas en familia con una escapada junto a amigos. Durante varios días, la pareja recorrió los cuatro parques temáticos junto a sus tres hijos —Olivia, Baltazar y Filipa— y con un grupo de amigos que los acompañó durante toda la estadía. El conductor compartió en sus redes sociales el álbum completo del viaje. Las imágenes muestran por sí solas el recorrido, con atracciones, reencuentros y momentos familiares que se alternaron sin pausa y sin prisa.

El viaje arrancó en Animal Kingdom, donde la familia posó frente al Árbol de la Vida con las cascadas y la vegetación del parque de fondo. Desde allí, el grupo se desplazó hacia el sector de Pandora —el área inspirada en Avatar— y protagonizó una de las fotos más descontracturadas del álbum: las tres familias juntas bajo las raíces suspendidas del lugar, posando con las manos en forma de garras. El tono del viaje quedó definido desde el principio.

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En Tomorrowland, al atardecer, el grupo completo se reunió frente al The Lunching Pad y el PeopleMover para una de las postales más numerosas de la serie, con adultos y chicos en el mismo encuadre. La luz del ocaso tiñó las fotos de un tono cálido que se repite en varias de las imágenes de esa jornada. Una selfie grupal con los planetas de la atracción como fondo completó el recorrido por esa zona del parque.

Un hombre, una mujer y tres niños posan de pie frente a una escultura con forma de árbol gigante en un parque al aire libre
La familia posó frente al Árbol de la Vida en Animal Kingdom
Un grupo de diez adultos y niños posa al aire libre frente a una estructura de rocas y vegetación en un parque temático
La pareja viajó junto a un grupo de amigos y juntos vivieron una experiencia única
Una niña con zapatillas y pantalones cortos posa con los brazos abiertos frente a un letrero de TRON y una estructura abovedada blanca
Filipa posó frente a una de las nuevas atraccines del parque
Una mujer y un hombre con lentes de sol posan de perfil frente a un castillo con torres azules bajo un cielo con nubes
La tierna foto de Pedro y Paula frente al castillo de Cenicienta

Magic Kingdom fue el escenario de los momentos más íntimos de la pareja. Alfonso y Chaves se besaron frente al Castillo de Cenicienta —Paula en puntas de pies para alcanzarlo— y más tarde repitieron la escena ya de noche, con el castillo iluminado en tonos azules y las mejillas juntas. Los chicos también tuvieron su lugar: Baltazar y Filipa posaron solos frente al castillo, y la menor del grupo extendió los brazos sobre la estructura de acceso a TRON Lightcycle Run, una de las atracciones más recientes del complejo.

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Fue precisamente esa montaña rusa la que el actor incluyó en el ranking personal que acompañó una de sus publicaciones. “Mi top 4 de atracciones queda así: uno, Guardianes de la Galaxia; dos, Velocicoster; tres, Hagrid; y cuatro, Tron”, escribió en el pie de foto de la publicación que compartió en sus redes sociales. En otra imagen del álbum, una cámara automática captó al conductor junto a tres amigos en plena bajada: expresiones de susto, gritos y risas en un solo fotograma. El espíritu del viaje quedó resumido en su propia descripción: “Gran viaje con familia y amigos. Superando miedos todos juntos”.

Un niño y una niña posan abrazados en una calle peatonal frente a un castillo con torres y cielo despejado
Los hijos de Pedro Alfonso y Paula Chaves posan frente al castillo de Magic Kingdom
Dos adultos y tres niños posan sonrientes sentados y de pie frente a una densa vegetación tropical
"Superando miedos todos juntos", escribió Pedro en el pie de la publicación que compartió en sus redes sociales
Dos adultos y tres niños posan de pie en un parque temático frente a un gran castillo con torres azules bajo el cielo despejado
La foto familiar en el ingreso a Magic Kingdom no faltó

El grupo recorrió otro de los parques que están ubicados en la ciudad de Orlando: Hollywood Studios. Allí, todos los integrantes posaron juntos frente a la Torre del Terror y levantaron los brazos; tanto los adultos como los chicos adoptaron esa misma postura al momento de la foto. Más tarde, el ritmo de la visita se hizo más pausado y los mayores se sentaron en la calle principal del parque para compartir bebidas durante el atardecer, mientras las atracciones permanecían lejos de ellos por un rato. Antes de que la jornada terminara, volvieron a reunirse en ese mismo sitio para tomarse otra selfie.

Un hombre y una mujer se abrazan y besan de pie sobre un pavimento frente a palmeras y farolas en un espacio exterior
La romántica postal que compartió el productor en sus redes
Un hombre con gorra y una mujer abrazados en primer plano, con un castillo iluminado de noche y una multitud al fondo
Pedro Alfonso y Paula Chaves posan frente al castillo iluminado luego de una larga jornada de juegos
Dos adultos y tres niños posan de pie frente a una fuente de agua y una fachada de estilo europeo en un parque temático
La pareja aprovechó estos días para vivir al máximo (Instagram)

El álbum se cerró con dos postales que mostraron el regreso. En la primera, la familia posó frente a la fuente situada en el sector de fachadas francesas. Detrás se veía el cartel de Ratatouille Adventure y Filipa llevaba orejas de Minnie Mouse. En la segunda, volvieron a ubicarse frente al Castillo de Cenicienta, durante el día. Paula y Pedro levantaron los brazos, mientras los tres chicos miraban a cámara.

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