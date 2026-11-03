Primer ministro de Haití agradece al presidente Bukele por el despliegue militar de El Salvador contra las pandillas

El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, habla ante los medios de comunicación días después de que cuatro miembros salvadoreños de la FRG respaldada por la ONU desaparecieran en una emboscada de pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 3 de noviembre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

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El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, agradeció públicamente el despliegue militar de El Salvador y el respaldo de su mandatario en el combate contra las organizaciones criminales, tras la llegada de tropas centroamericanas que elevaron el contingente internacional de seguridad a más de 4,000 efectivos.

Durante una conferencia de prensa celebrada este día 3 de noviembre en Puerto Príncipe, el jefe de gobierno destacó la integración operativa entre las instituciones locales y las delegaciones extranjeras autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Fils-Aimé dedicó un tramo de su mensaje a valorar la colaboración técnica y operativa que encabeza la administración salvadoreña en la nación caribeña.

“Agradezco al presidente Bukele porque comprende la lucha que libramos; la vivió en su país y logró salir de ella. Se puso al lado del pueblo haitiano para ayudarnos a impedir que tanto las bandas en sandalias como las de corbata tengan descanso”, afirmó el mandatario haitiano ante la cúpula militar y policial.

La comparecencia oficial expuso los avances en la articulación de la Fuerza de Represión de Bandas (FRG), misión creada por el Consejo de Seguridad de la ONU para contener la violencia criminal.

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Según explicó Alix Didier Fils-Aimé, la incorporación de tropas del país centroamericano aceleró las maniobras en zonas estratégicas como Kenscoff y Gressier, con miras a extender el control hacia el departamento del Oeste, Artibonite y la Meseta Central.

“Las fuerzas internacionales no vienen a reemplazar al Estado. Vienen a apoyarnos, a reforzar nuestras capacidades y a darnos respaldo en la lucha que llevamos adelante para erradicar a las bandas”, remarcó el primer ministro haitiano.

En esta conferencia de prensa, el ministro haitiano aborda la lucha en curso contra las bandas criminales, subraya la necesidad de garantizar el orden público y agradece a los socios internacionales por su apoyo. Un material imprescindible para comprender los desafíos de seguridad que enfrenta Haití actualmente.

El contingente multinacional cuenta con mandato vigente hasta marzo de 2027 y reúne tropas de Chad, Sri Lanka, Guatemala, Mongolia, Jamaica, Bangladesh y El Salvador.

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La ofensiva de seguridad se desarrolla en un escenario crítico donde los grupos armados dominan amplios sectores de la capital y bloquean las principales vías de abastecimiento del país. La administración de Haití fijó como metas urgentes la recuperación del control territorial y la celebración de elecciones generales en 2027, luego de años de parálisis institucional y vacíos de poder tras el magnicidio de Jovenel Moïse.

Fils-Aimé insistió en que toda incursión de las fuerzas estatales y los contingentes internacionales deberá respetar los derechos humanos y la legislación vigente.

Más de dos mil militares de El Salvador operan en territorio haitiano

El arribo masivo de efectivos salvadoreños incluye unidades de fuerzas especiales que actúan junto a la Policía Nacional de Haití (PNH) y las Fuerzas Armadas de Haití (FADH). Mientras el gobierno de Puerto Príncipe avanza en la compra de un centenar de vehículos blindados y la formación de miles de reclutas para reconstruir sus cuerpos de defensa, la presencia salvadoreña refuerza las patrullas terrestres y la vigilancia en las zonas bajo asedio de las pandillas.

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Tropas salvadoreñas desplegadas en Haití intensifican las operaciones de rastreo en Croix-des-Bouquets para localizar a cuatro militares de su país emboscados el pasado 18 de octubre por grupos armados. October 30, 2026. REUTERS/Patrice Noel

El refuerzo de las tropas salvadoreñas se produjo a raíz de la desaparición de cuatro militares de El Salvador, quienes desempeñaban tareas de apoyo técnico y evacuación médica dentro de la misión multinacional. El hecho ocurrió el 18 de octubre en la comunidad de Santo, municipio de Croix-des-Bouquets, a unos 12 kilómetros de la capital haitiana, cuando el blindado en el que se trasladaban fue atacado con armas de fuego y explosivos por miembros de organizaciones criminales.

Días después del ataque, equipos de búsqueda localizaron restos humanos calcinados en las inmediaciones de Puerto Príncipe, lo que generó versiones sobre el destino de los efectivos.

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Sin embargo, el presidente Nayib Bukele desmintió de inmediato esa posibilidad a través de sus canales oficiales: “No son nuestros hombres”, aseguró el gobernante tras la revisión de los peritajes forenses, y ratificó que las operaciones continuarán hasta encontrarlos con vida.