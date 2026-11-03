Sociedad

Una mujer fue atacada por su pitbull y su hijo acuchilló al perro para salvarla: ella debió ser operada

Ocurrió en Santa Fe. La victima sufrió mordeduras en los cuatro miembros y debió ser intervenida en el hospital José María Cullen. El joven resultó herido tras forcejear con el animal

Primer plano frontal de un perro pitbull de pelaje marrón, orejas recortadas, ojos ámbar y morro negro.
La mujer fue sometida a una intervención quirúrgica, recibe tratamiento con antibióticos y permanece en sala general con estabilidad hemodinámica (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mujer de 39 años fue atacada por su propio perro pitbull en Santa Fe y terminó internada con mordeduras en los cuatro miembros. Su hijo de 24 años, que presenció la agresión, intervino con un cuchillo para frenar al animal y salvó a su madre, aunque él mismo resultó herido en el forcejeo. Ambos fueron trasladados al hospital José María Cullen, donde permanecen internados con evolución favorable.

El episodio ocurrió en el barrio Sur de la capital santafesina y fue uno de dos casos vinculados a ataques de perros de esa raza registrados en las últimas horas en la ciudad. En este caso particular, la situación escaló hasta un punto límite: ante la imposibilidad de separar al animal de su madre, el joven recurrió al arma blanca. En el forcejeo con el pitbull, se produjo una herida que él mismo se ocasionó de manera accidental. El animal murió por las heridas, según información recogida por un móvil de Canal 3 de Santa Fe.

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La mujer ingresó al efector de salud con lesiones en ambos miembros superiores e inferiores. El director del hospital, Bruno Moroni, precisó en declaraciones al canal El Tres que la paciente requirió una intervención quirúrgica para realizar una toilette de las heridas. “Una paciente que requirió una intervención quirúrgica para realizar toilette de las heridas”, detalló Moroni. Según el médico, la mujer se encuentra en sala general, estable desde el punto de vista hemodinámico, y recibe tratamiento con antibióticos mientras los profesionales monitorean su evolución.

El cuadro del hijo fue distinto. Sus lesiones no derivaron del ataque del animal, sino del arma que usó para detenerlo. “Un paciente que ingresó vinculado al mismo episodio, pero con una herida de arma blanca a nivel de hemitórax derecho superior, donde presentó un neumotórax y se le colocó un tubo de drenaje pleural para la resolución de este neumotórax”, explicó el director del Cullen. El neumotórax es una acumulación de aire en el espacio entre el pulmón y la pared torácica que puede comprimir el órgano e impedir su correcto funcionamiento.

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Al igual que su madre, el joven se recupera en sala general con estabilidad hemodinámica y, según el parte médico, con evolución favorable.

Una jubilada fue encontrada sin vida con graves heridas e investigan si la atacó su perro en Mendoza

Personal policial trabajó en la vivienda de Chacras de Coria donde fue encontrada sin vida la mujer de 88 años (Fuente: El Sol de Mendoza)
Personal policial trabajó en la vivienda de Chacras de Coria donde fue encontrada sin vida la mujer de 88 años (Fuente: El Sol de Mendoza)

Una mujer de 88 años fue encontrada sin vida dentro de su vivienda de Luján de Cuyo, Mendoza, y la Justicia busca determinar si las heridas que presentaba fueron provocadas por el ataque de un perro.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del lunes en el barrio cerrado Chacra Boedo, de Chacras de Coria, de acuerdo con El Sol de Mendoza. La víctima fue encontrada por uno de sus hijos cuando regresó de trabajar. El hombre ingresó al domicilio y la vio tendida en el suelo, con el rostro ensangrentado y lesiones en distintas partes del cuerpo.

Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría 47ª y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Los profesionales de la salud examinaron a la mujer y constataron que ya no presentaba signos vitales. Tras confirmarse el fallecimiento, se activó el protocolo judicial correspondiente por las características de las heridas.

El hecho se produjo en una vivienda situada en las inmediaciones de las calles Boedo y Antonio Próvolo. Dentro de la propiedad se encontraba un perro de raza pitbull, de acuerdo con la información que trascendió sobre el caso. La causa de muerte aún está bajo análisis, por lo que la hipótesis del ataque de un perro no fue confirmada de forma definitiva.

Las primeras observaciones indicaron que las marcas en el cuerpo serían compatibles con mordeduras. Esa apreciación deberá ser confirmada mediante la autopsia y las pericias médico-legales que se incorporarán al expediente.

Los investigadores deberán establecer si la mujer sufrió las heridas en el momento del presunto ataque y si esas lesiones resultaron mortales. También procurarán precisar cuánto tiempo transcurrió entre el episodio y el hallazgo, así como las condiciones en las que se encontraba el perro dentro de la vivienda. Otro de los puntos que analiza la pesquisa es si el animal era la mascota de la mujer, pertenecía a algún integrante de su entorno o se encontraba circunstancialmente en el domicilio.

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