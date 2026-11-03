José Darío Cruz asume Educación y anuncia acciones contra la deserción y el rezago escolar en Honduras

El nuevo secretario señaló que el sistema educativo debe superar la fase de diagnósticos para concentrar esfuerzos en la ejecución de acciones concretas.

Guardar

José Darío Cruz Zelaya asumió como secretario de Educación de Honduras luego de que el Gobierno lo designara para conducir la cartera que dejó Ivette Arely Argueta. El funcionario fue juramentado en Casa Presidencial, en un acto encabezado por la ministra de Gobernación, Sulmy Yamileth Ortéz.

Cruz llega al cargo procedente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), donde se desempeñaba como vicerrector administrativo y había desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en docencia, gestión académica y administración universitaria.

PUBLICIDAD

Su nombramiento se produce después de la separación de Argueta, quien había asumido la titularidad de Educación al inicio de la administración del presidente Nasry Asfura.

Durante su primera comparecencia pública como secretario, Cruz reconoció que asumir la institución representa una responsabilidad importante y manifestó que espera responder a las expectativas del cargo.

Señaló que el sistema educativo hondureño ha sido objeto de numerosos diagnósticos y estudios, por lo que el desafío consiste en traducir las propuestas existentes en acciones concretas.

A su criterio, el país necesita voluntad política y coordinación entre los diferentes sectores para avanzar en la solución de los problemas que afectan a estudiantes, docentes y centros educativos.

PUBLICIDAD

El nuevo ministro planteó que la Secretaría de Educación no puede trabajar de manera aislada, sino que requiere la participación de maestros, padres de familia, organizaciones sociales, empresarios, iglesias y otros actores vinculados con la educación.

Retos educacionales

Cruz sostuvo que el objetivo debe ser construir un esfuerzo conjunto alrededor de las necesidades educativas del país, en lugar de limitarse a identificar nuevamente las deficiencias del sistema.

Cruz Zelaya recibió una agenda institucional con quince temas prioritarios que requieren atención inmediata dentro del ministerio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales desafíos que encontrará el nuevo funcionario es la permanencia de los estudiantes dentro del sistema educativo.

La deserción escolar afecta las oportunidades de formación de niños y jóvenes, particularmente en comunidades donde las dificultades económicas, las distancias entre los hogares y los centros educativos y la falta de recursos familiares pueden interrumpir la continuidad académica.

PUBLICIDAD

Cruz adelantó que entre sus prioridades figura la coordinación de estrategias para reducir el abandono escolar, ampliar los programas de becas y mejorar la retención de los estudiantes.

También mencionó la necesidad de fortalecer la calidad de la enseñanza, un desafío que involucra tanto la preparación docente como la disponibilidad de materiales educativos y las condiciones en las que se desarrollan las clases.

Otro de los asuntos señalados por Cruz es la necesidad de atender la disponibilidad de textos escolares y mejorar las condiciones físicas de los centros educativos.

La infraestructura continúa siendo un componente fundamental para garantizar ambientes adecuados de aprendizaje. En distintas comunidades del país, las necesidades de reparación, mantenimiento y construcción de instalaciones representan un desafío para las autoridades educativas.

PUBLICIDAD

La disponibilidad de libros y materiales también es relevante para reducir las desigualdades entre estudiantes, especialmente en zonas rurales donde las familias tienen menos posibilidades de adquirir recursos educativos por cuenta propia.

Durante su intervención, el nuevo ministro indicó que recibió un listado de 15 temas que requieren atención dentro de la Secretaría de Educación. Aunque no detalló públicamente cada uno de esos puntos, manifestó que será necesario establecer prioridades y concentrar los esfuerzos en aquellas acciones que puedan ejecutarse.

Experto en áreas claves

Dentro de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán ocupó cargos como jefe del Departamento de Ciencias Sociales, secretario académico, vicedecano y decano de la Facultad de Humanidades. Luego asumió la vicerrectoría del Centro Universitario de Educación a Distancia y la vicerrectoría administrativa.

PUBLICIDAD

El Gobierno designa a José Darío Cruz Zelaya como secretario de Educación de Honduras

Su experiencia profesional también está relacionada con proyectos educativos, educación para la paz, evaluación académica y atención al rezago educativo.

Durante la presentación del nuevo funcionario en Casa Presidencial, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, destacó su experiencia como docente y autoridad universitaria.

Indicó que el nuevo titular contará con el acompañamiento del equipo de viceministros para trabajar en diferentes áreas del sistema educativo, entre ellas la ampliación de la cobertura, el mejoramiento de la calidad de la enseñanza, la permanencia escolar, la transparencia en la gestión administrativa

El propio Cruz reconoció que los problemas educativos ya han sido ampliamente identificados y que el principal desafío consiste en pasar de los diagnósticos a la ejecución.

PUBLICIDAD