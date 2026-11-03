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Cami Homs recordó su escandalosa separación con Rodrigo de Paul y contó cómo lo vivió: “Me quedaba sin aire”

La pareja, que tiene dos hijos en común, le puso fin a su vínculo de 12 años a principios del año 2022. Si bien ambos rehicieron su vida, la modelo habló de la exposición de los primeros meses

La pareja, que tienen dos hijos en común, le puso fin a su vínculo de 12 años a principios del año 2022 (Video: GrowingVoice Podcast)
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Cami Homs habló sin filtros sobre cómo atravesó el escándalo mediático que rodeó su separación de Rodrigo De Paul y la posterior relación del futbolista con Tini Stoessel, con quien actualmente sigue en pareja y están por casarse. En el GrowingVoice Podcast, la modelo se sinceró sobre la presión de los medios, las cámaras y el impacto que tuvo esa exposición en su vida personal.

“Hay muchísimos programas a los que les gusta hablar de la vida de los demás, y eso es algo que a mí nunca me va a gustar”, afirmó. Después fue más lejos y agregó: “Yo siempre trato de ser muy transparente con las cosas que digo y con mi forma de ser. Más de una vez quise mandar a la mierda a más de una persona”.

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La exposición llegó en uno de los momentos más vulnerables de su vida. Homs reconoció que, al comienzo, enfrentarse a las cámaras le resultaba muy difícil por el momento personal que atravesaba. “Al principio me ponían una cámara delante y me quedaba sin aire. Aparte yo estaba pasando un momento muy vulnerable y estaba súper sensible, y fue ahí cuando más se aprovecharon”, relató. Según describió, la vorágine mediática se intensificó justo cuando ella menos herramientas tenía para hacerle frente.

Sin embargo, aclaró que la percepción pública sobre su sufrimiento no coincide con lo que vivió puertas adentro. “La gente piensa que sufrí mucho más de lo que realmente sufrí, y la verdad es que yo me levantaba todos los días y cuando veía a mis hijos pensaba que nada más malo me podía pasar”, aseguró. Para Homs, sus hijos, Bautista y Francesca, fueron el sostén que le permitió atravesar esa etapa en el ojo de la tormenta. Lejos de quedar paralizada, encontró en la maternidad el impulso para seguir adelante sin importar lo que se dijera de ella en los medios.

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Con el tiempo, esa estabilidad también se trasladó a su vida afectiva. La modelo habló sobre cómo logró reconstruir su vida junto a José Sosa y admitió que no se lo esperaba: “Jamás me imaginé que iba a poder volver a rehacer mi vida y formar una familia”, confesó. Lo que comenzó como un proceso de recuperación personal terminó siendo también el inicio de un nuevo proyecto en común.

Consultada por una posible convocatoria, la madre de los hijos del jugador dio una respuesta contundente (Video: LAM/ América TV)

Semanas atrás, Homs volvió a ser noticia cuando se refirió al casamiento de De Paul y Tini Stoessel. En una nota con LAM (América TV), el programa conducido por Ángel de Brito, la modelo fue consultada por la nueva etapa de su expareja. Su respuesta fue breve y directa: “Sí, claro sabía. Nada, todo bien”, dijo cuando el cronista le preguntó si estaba al tanto de que el padre de sus hijos se casaría con la cantante.

Sobre si sus hijos le comentaron algo del evento, explicó que no recibió ningún detalle de parte de ellos y dejó en claro cuál es su prioridad. “Mientras yo los vea felices a ellos, no hay nada para decir”, expresó. Luego agregó: “No quiero nada más que eso, verlos felices a mis hijos”.

La pregunta que siguió fue más directa: si había recibido una invitación para asistir a la boda. Homs no dudó. “No, no, no. Claramente que no”, afirmó. El cronista planteó que, dada la buena relación que podrían mantener como padres, De Paul podría convocarla. Pero la modelo cerró esa puerta: “Está todo bien, pero no, claramente que no”.

Cuando le consultaron qué haría si la invitación llegara, optó por no responder sobre una posibilidad que, dijo, no se va a dar. “Ay, chicos, no voy a responder cosas obvias. Pero todo bien igual”, lanzó con ironía antes de dar por terminado el tema.

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