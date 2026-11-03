Panamá inició la importación de arbolitos de pino procedentes de Canadá y Estados Unidos para la temporada navideña

Autoridades verifican que los pinos lleguen libres de plagas y enfermedades, y que cuenten con las certificaciones fitosanitarias correspondientes antes de su distribución comercial. (MIDA)

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Panamá no cultiva pinos ni abetos aptos para uso navideño a escala comercial, por lo que toda la oferta de árboles naturales que llega a los hogares depende de embarques importados desde Canadá y Estados Unidos.

Para la temporada 2026, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) proyecta el ingreso de 45 contenedores canadienses, cuatro más que los 41 recibidos en 2025, a los que se sumarán otros 25 procedentes de Oregón.

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Los primeros cuatro contenedores canadienses ya se encuentran bajo revisión fitosanitaria en suelo panameño.

La vigilancia arrancó a inicios de octubre, mientras que el grueso de los envíos de Oregón se concentrará a mediados y finales de noviembre.

La Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria del MIDA mantiene un esquema de doble control sobre cada embarque. El primer filtro ocurre en los países de origen, antes de que los árboles sean cargados hacia Panamá.

Antes de que los árboles sean cargados hacia Panamá hay un primer filtro de verificación en los países de origen. (MIDA)

El segundo control se aplica en los puertos nacionales, con verificaciones documentales y físicas sobre cada contenedor.

El objetivo es que los pinos lleguen libres de plagas y enfermedades, y que cuenten con las certificaciones fitosanitarias correspondientes antes de su distribución comercial.

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Panamá importa árboles de Navidad porque sus condiciones agroecológicas no permiten el cultivo comercial de las especies que domina el mercado ornamental norteamericano, como Abies fraseri o Abies balsamea.

Esas variedades requieren climas templados con regímenes de frío invernal de los que el país carece, lo que obliga a abastecer la demanda interna mediante corredores comerciales con Canadá y Estados Unidos.

El país cuenta con bosques y plantaciones forestales de uso tropical, pero la infraestructura productiva orientada específicamente a árboles de Navidad es inexistente o marginal.

Las verificaciones documentales y físicas sobre cada contenedor se aplican en los puertos nacionales. (MIDA)

Esa ausencia estructural explica por qué los contenedores llegan principalmente al puerto de Manzanillo, en la provincia de Colón, con Canadá como origen mayoritario en las temporadas más recientes.

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Esta dependencia de mercados externos expone al mercado panameño a una vulnerabilidad concreta.

Cualquier alteración en la oferta canadiense o estadounidense, ya sea por factores climáticos, plagas locales, cambios regulatorios o variaciones en costos logísticos, puede afectar de manera directa el acceso de los consumidores a árboles naturales en diciembre.

Los registros de la temporada anterior permiten dimensionar el peso de la operación actual.

En comunicados de 2025, el MIDA había reportado la llegada de los primeros 32 contenedores, 25 desde Canadá y siete desde Oregón, con una estimación de 17.000 pinos naturales y una proyección total de 60 contenedores.

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En la provincia de Chiriquí se cultivan algunas especies de pino que suplen la demanda de arbolitos. (Telemetro)

Ese volumen terminó por ampliarse. Hacia finales de noviembre de 2025, el MIDA ya había recibido 47 contenedores, equivalentes a aproximadamente 38.000 unidades, con previsiones de alcanzar entre 60 y 65 contenedores según avanzara el muestreo y las autorizaciones.

Las cifras muestran que una proporción considerable del abastecimiento navideño se define en apenas unas semanas.

El riesgo de retrasos portuarios, inconvenientes en origen o cambios de último momento puede reducir la disponibilidad de árboles en el mercado local justo en la temporada de mayor demanda.

La información institucional del MIDA vincula de forma directa el arribo de cada embarque con el inicio simbólico de la temporada festiva en los hogares panameños.

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Cada vez que el organismo anuncia la llegada de nuevos contenedores, presenta ese momento como el arranque oficial de una de las costumbres más arraigadas del país.

Un árbol de Navidad decorado con motivos alusivos a Panamá permanece sobre una mesa de madera en la sala de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa asociación entre logística portuaria e imaginario navideño no es menor en un contexto donde no existe producción doméstica.

A diferencia de países con plantaciones propias, donde los árboles se cortan y compran en el mismo territorio, en Panamá la tradición del pino natural se activa materialmente cuando el cargamento desembarca y supera los controles de cuarentena.

Las cifras preliminares de la temporada 2026, con 45 contenedores proyectados desde Canadá y 25 desde Oregón, están sujetas todavía a ajustes.

El propio proceso de planificación sigue dependiendo de decisiones logísticas que se toman del lado de los proveedores norteamericanos, al igual que ocurrió en el ciclo anterior.

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