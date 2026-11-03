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Salen a la venta las entradas para el clásico Argentina-Uruguay en La Bombonera: precios y todo lo que hay que saber

La selección de Lionel Scaloni protagonizará el duelo ante los dirigidos por Diego Forlán el próximo 13 de noviembre

Las selecciones de Argentina y Uruguay disputarán un partido amistoso el próximo 13 de noviembre en el estadio de Boca Juniors (REUTERS/Agustin Marcarian)
Las selecciones de Argentina y Uruguay disputarán un partido amistoso el próximo 13 de noviembre en el estadio de Boca Juniors (REUTERS/Agustin Marcarian)
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer la información referida a la venta de entradas para el partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Uruguay, que se disputará el próximo 13 de noviembre en el estadio de Boca Juniors. Las localidades se podrán adquirir exclusivamente por internet.

De acuerdo con los datos publicados en el sitio oficial de la AFA, la comercialización de los tickets estará disponible únicamente a través del sitio deportick.com a partir del miércoles 4 de noviembre desde las las 16:00. A su vez, destacan que no habrá venta presencial en boleterías para esta etapa, que es la única habilitada para el público general.

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La entrada general tiene un valor de $95.000, mientras que la ubicación más cara —la preferencial— asciende a $290.000. Las plateas medias (sectores C, D y M) cuestan $180.000; las plateas medias A y B, así como la platea baja L, llegan a $220.000, y la platea alta, a $140.000. El sector visitante tiene un precio de $160.000. Los menores de hasta 10 años abonan $19.000 para el acceso a la popular. A partir de los 3 años, en cambio, se cobra platea completa. La AFA aclaró que los valores de las plateas serán inferiores a los de los últimos encuentros amistosos jugados en el país.

La entrada general para el partido tiene un costo de $95.000 y la ubicación preferencial alcanza los $290.000. (REUTERS/Agustín Marcarian)
La entrada general para el partido tiene un costo de $95.000 y la ubicación preferencial alcanza los $290.000. (REUTERS/Agustín Marcarian)

Quienes adquieran sus localidades podrán retirarlas en las boleterías del estadio de Huracán del martes 10 al jueves 12 de noviembre, en el horario de 9:00 a 15:00. La organización advirtió que los espectadores con discapacidad deben gestionar su ingreso a través de la plataforma deportick.com durante el período de venta general, ya que no se permitirá el acceso en el día del partido a quienes no hayan retirado su entrada con anticipación.

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La selección argentina volverá a jugar tras la emotiva despedida de Lionel Messi ante Benín, el pasado 6 de octubre en el estadio Monumental. Además del encuentro ante Uruguay, la Albiceleste se enfrentará el 17 de noviembre, en Córdoba, ante su par de Costa Rica, y cerrará la fecha FIFA de noviembre, la última del año. Para estos dos compromisos, Lionel Scaloni dio la lista de convocados, con sorpresas, ausencias y lesionados que no podrán participar.

Los convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)
Los convocados de Lionel Scaloni para la fecha FIFA de noviembre (@Argentina)

A pesar de su reciente fractura en el maxilar, Emiliano Dibu Martínez encabeza la nómina de arqueros, junto con Gerónimo Rulli, Juan Musso y Santiago Beltrán. En la defensa, no estarán por lesión Cristian Cuti Romero y se destaca el regreso de Gonzalo Montiel. Además, integran el listado: Román Vega, Agustín Giay, Aaron Anselmino, Leonardo Balerdi, Mariano Troilo, Facundo Medina, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

En el mediocampo, sin Leandro Paredes —suspendido— ni Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso —decisión del entrenador—, estarán los campeones Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Exequiel Palacios junto con Valentín Barco, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Ezequiel Fernández y Máximo Perrone.

Entre los delanteros, Lautaro Martínez será baja por lesión, pero integran la nómina: Gianluca Prestianni, José Manuel López, Franco Mastantuono, Santiago Castro, Julián Álvarez, Nico Paz y Thiago Almada.

Los valores de las entradas para Argentina-Uruguay en La Bombonera

  • GENERAL                                            $ 95.000
  • MENOR A Popular (hasta 10 años)   $ 19.000
  • SECTOR VISITANTE                        $  160.000
  • PLATEA ALTA                                   $  140.000
  • PLATEA BAJA “L”                            $  220.000
  • PLATEA MEDIA  C,D,M                   $  180.000
  • PLATEA MEDIA  A,B                        $  220.000
  • PREFERENCIAL                                $  290.000

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