Un sacerdote de Moreno describió la crisis social en los barrios y anticipó qué espera del Papa: “A veces no alcanza, hay que ponerle agua a la olla”

La entrega de viandas en una parroquia de Moreno Norte asiste a 180 personas tres veces por semana

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En los barrios de Merlo y Moreno, la eventual visita del papa a la Argentina convive con una escena que se repite tres veces por semana frente a una parroquia: familias que se acercan a buscar una vianda, mensajes por teléfono para avisar quién pasará y ollas que, cuando la comida no alcanza, deben rendir un poco más.

“A veces no alcanza. Hay que ponerle agua a la olla”, sintetizan desde esa tarea cotidiana, mientras la expectativa por el viaje a Luján empieza a ordenar otra clase de preparativos.

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Para Fabián Sáenz, vicario general de la diócesis de Merlo-Moreno y párroco de Nuestra Señora de Luján, la llegada del pontífice puede ser un impulso para la comunidad, aunque no altera el ritmo de una Iglesia que atiende necesidades todos los días. “Es un evento importante, nos ayuda en el sentido de que la gente se motiva, se moviliza”, afirmó en Infobae Al Mediodía al referirse a la posible visita.

La comunidad de la parroquia ya evaluaba organizar un viaje en micro hasta Luján para asistir a la misa prevista a las diez de la mañana. El plan era partir a la una del miércoles, con tiempo suficiente para llegar al encuentro. “La vida de la parroquia es todos los días. Esto es un evento”, marcó Sáenz, al distinguir la convocatoria papal de la actividad habitual de las comunidades religiosas.

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El traslado, sin embargo, abría una dificultad concreta para parte de quienes quisieran sumarse. El sacerdote explicó que el micro dejaría al grupo cerca de la ruta 6, desde donde restaría un tramo a pie que podía ser complejo para los adultos mayores. “Nos van a dejar cerca de la ruta 6. Entonces, hay que caminar diez kilómetros”, advirtió.

La comunidad parroquial planifica el traslado a Luján con el desafío logístico de una caminata de diez kilómetros para los adultos mayores (Captura de video)

La posible visita papal moviliza a las parroquias de Merlo y Moreno

La diócesis abarca los dos partidos del oeste del conurbano bonaerense, donde viven cerca de 1,1 millones de personas y trabajan 51 sacerdotes, incluidos los religiosos. En ese territorio, la expectativa por recibir al papa se mezcla con las demandas de los barrios y con el trabajo pastoral que ya estaba en marcha. “Es un evento importante”, reiteró el vicario general sobre la dimensión de una visita que podría convocar a fieles de toda la zona.

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Sáenz conoce esa red parroquial desde distintos lugares. Fue alumno de Jorge Bergoglio en 1980, en el Máximo de los jesuitas, y durante dos décadas estuvo vinculado a la Catedral de Moreno: trabajó allí entre 2004 y 2024. Al recordar que Francisco no visitó la Argentina durante su pontificado, sostuvo: “Consideró que no era oportuno. Bueno, respeto esa decisión”.

La ausencia le produjo pena, según contó, pero dijo que nunca la interpretó como un gesto contra el país. También evocó los viajes de Juan Pablo II en 1982 y 1987, en particular el primero, que ocurrió durante la guerra de Malvinas y se organizó en poco tiempo. “Me dio pena, pero no lo tomé como una ofensa”, señaló sobre la decisión de Francisco.

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Ante una eventual llegada, el sacerdote espera que el mensaje del pontífice abarque a distintos sectores sociales. Mencionó a las personas con discapacidad, a quienes están detenidos, a los sectores pobres, al mundo del trabajo, la cultura y la ciencia. “Él va a su discurso, que lo hace en todos lados”, expresó Sáenz.

El sacerdote anticipó que una eventual visita papal transmitirá un mensaje centrado en la justicia social y los sectores vulnerables (AP Foto/Alessandra Tarantino)

El centro de día de la Catedral de Moreno cambió su forma de asistir

El paso de Sáenz por la Catedral de Moreno estuvo atravesado por el funcionamiento de un centro de día para personas en situación de calle. Allí se ofrecían desayuno, duchas y almuerzo, una atención que reunía a decenas de personas cada jornada. “En esa época vendrían sesenta personas por día”, recordó el sacerdote sobre aquellos años.

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Con el tiempo, la concurrencia creció y el clima dentro del espacio también cambió. Sáenz describió una mayor presencia de situaciones violentas, una realidad que llevó a revisar la modalidad de atención. “Ahora vienen muchos más y hay mucha más violencia”, afirmó.

El centro dejó de servir almuerzos dentro del lugar y pasó a entregar viandas. La decisión estuvo relacionada, según relató el vicario, con conflictos que habían surgido en los baños y las duchas, además de episodios en los que hubo cuchillos. “Tuvimos que pedir apoyo policial para poder mantener el orden”, explicó sobre los cambios que se implementaron.

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Esa experiencia forma parte del diagnóstico que Sáenz hace sobre las urgencias que atraviesan las parroquias del distrito. La asistencia alimentaria, dijo, exige respuestas sostenidas y una organización que se adapta a las condiciones de cada barrio. “La vida de la parroquia es todos los días”, insistió al volver sobre la tarea que se mantiene más allá de las fechas especiales.

Las viandas reúnen a 180 personas tres veces por semana en Moreno Norte

En una parroquia de Moreno Norte, Sáenz coordina la entrega de viandas los lunes, miércoles y viernes. Las familias retiran la comida para llevarla a sus casas, en un sistema que requiere calcular por anticipado las porciones y sostener el trabajo de quienes cocinan. “Son 180 personas que van a retirar”, precisó.

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Los teléfonos celulares se convirtieron en una herramienta para ordenar esa asistencia. Los vecinos avisan si irán a buscar su vianda y esa información permite preparar los alimentos de cada jornada con una referencia previa, aunque no elimina los imprevistos. “La gente manda mensajes para avisar si viene”, contó el sacerdote.

La comunidad parroquial planifica el traslado a Luján con el desafío logístico de una caminata de diez kilómetros para los adultos mayores (Andina)

Hacia los últimos días de cada mes, el movimiento aumenta. La respuesta de Sáenz fue breve cuando le preguntaron por esa variación, pero dejó planteada la presión que sienten las parroquias sobre sus recursos: “Más cantidad de gente”.

A la demanda de comida se suman pedidos de ropa y medicamentos. Sáenz observó que los chicos reciben el almuerzo en las escuelas, pero que muchas madres se acercan a buscar alimentos para el resto del hogar. “Las mamás vienen a pedir para la casa”, señaló sobre una necesidad que excede el horario escolar.

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Además de la asistencia social, el vicario general ubicó entre los desafíos pastorales el vínculo de los jóvenes con la tecnología. Su preocupación no está puesta solo en la cantidad de contenidos que circulan, sino en la dificultad para detenerse a pensar y formular preguntas. “Me parece que el tema es la superficialidad y un montón de información”, sostuvo.

Convocar a adolescentes a las propuestas religiosas y comunitarias tampoco resulta sencillo, según explicó. Sáenz considera que faltan integrantes de generaciones intermedias que puedan destinar tiempo a acompañarlos de manera sostenida, fuera de la lógica de una actividad limitada a un día u horario. “Hace falta esa gente que dé gratuitamente su tiempo”, afirmó.

El sacerdote reconoció que existen otros cultos con presencia en los barrios, aunque evitó sacar conclusiones generales sin revisar cada caso. En ese marco, planteó que la Iglesia católica tiene que revisar sus modos de acercarse a distintos grupos. Retomó la invitación de Francisco a abandonar “las estructuras caducas” y a salir al encuentro de las personas. “Hay que salir a buscar”, resumió Sáenz al describir ese criterio pastoral.

El vicario espera un mensaje sobre justicia social y sectores vulnerables

Para Sáenz, una visita del papa tendría que recibirse con alegría incluso entre quienes no comparten la fe católica. El sacerdote sostuvo que el pontífice llegaría con un mensaje ligado a la justicia social y a la atención de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “No va a haber dudas de que está a favor de los discapacitados”, afirmó.

En los preparativos para ir a Luján y en las filas que se forman para retirar comida, esa expectativa se superpone con la actividad regular de las parroquias de Merlo-Moreno. Sáenz lo expresó al proyectar el sentido de una posible visita: el papa vendría a compartir “el amor y la búsqueda de una justicia social”.

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