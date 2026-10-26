Política

El Papa León XIV confirmó su viaje a la Argentina: “Me llena de alegría”

El Pontífice ratificó su visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en medio de la recuperación de una cirugía de pulmón

Confirmado. El papa León viene a la Argentina REUTERS/Vincenzo Livieri
Confirmado. El papa León viene a la Argentina REUTERS/Vincenzo Livieri
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El papa León XIV ratificó su visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximos, en el marco de una gira que también incluirá a Uruguay y Perú.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría. #Uruguay #Argentina #Perú, posteó este lunes el propio Pontífice.

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El mensaje fue leído con una ratificación de la visita oficial en medio de las especulaciones por la recuperación del prelado, que recientemente fue sometido a una cirugía de pulmón.

La mención sobre el continente en el que vivió tantos años alude al trabajo pastoral de León en Perú, donde asumió distintas responsabilidades e incluso fue designado obispo de Chiclayo.

El papa León XIV saludando a una pareja de argentinos

Previamente, el papa León XIV reforzó las expectativas de su visita a Argentina al responder “Argentina, allá vamos” a una pareja de recién casados santafesinos durante la audiencia general en la plaza de San Pedro. Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín le pidieron que viajara al país, y la respuesta del pontífice quedó registrada en un video.

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La frase, breve pero directa, adquirió relevancia porque se produjo apenas una semana después de una cirugía en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón por un adenocarcinoma detectado tempranamente. Tras recibir el alta, León XIV retomó gradualmente sus actividades y recorrió la plaza en papamóvil, aun bajo la lluvia.

El Vaticano informó luego que el tumor estaba localizado y que no requerirá tratamiento adicional, un dato central para evaluar la gira prevista entre el 6 y el 17 de noviembre por Sudamérica. También hubo otros gestos: el Papa levantó el pulgar ante una bandera argentina y respondió “Allí estaré” cuando religiosos cordobeses lo invitaron.

La agenda del Papa en Argentina

El Sumo Pontífice tiene previsto cumplir una visita de cuatro días por Argentina, con actividades oficiales y religiosas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú. La agenda contempla encuentros con autoridades, trabajadores, jóvenes, obispos y representantes de otras confesiones.

El pontífice arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Tras la recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

La jornada seguirá con una reunión en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei. A las 18:30, León XIV encabezará un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de los discursos previstos durante su escala en el país.

El lunes 9, el Papa visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, para encontrarse con trabajadores y personas asistidas por la institución. Luego, a las 11:30, celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Infografía con el cronograma detallado de la visita del papa León XIV a Argentina, con su foto y el logotipo de Infobae
Una infografía de Infobae detalla el itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Por la tarde, tendrá un encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina. El programa también prevé una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. La actividad concluirá con vísperas junto al episcopado argentino y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, seguidas de una cena con los obispos.

En la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires ya inició los preparativos para la visita del papa. Los primeros trabajos se concentraron en Palermo, en los alrededores del Monumento de los Españoles. Y el operativo incluye el montaje de estructuras para los actos y un esquema escalonado de cortes y desvíos de tránsito.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. El vuelo papal despegará de Buenos Aires a las 7:30 y aterrizará a las 9:00 en el aeropuerto Ambrosio Taravella. A las 10:00, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, se reunirá en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales.

De regreso en la Capital Federal, el Papa presidirá a las 20:15 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también dará un discurso.

El miércoles 11 comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, que podría realizarse en Devoto. A las 10:00, celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia de despedida está prevista para las 13:30 en Ezeiza y el vuelo a Lima partirá media hora después.

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