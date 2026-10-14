Otra vez habrá restricciones en las Cataratas del Iguazú por la crecida del río

El caudal del río Iguazú superó los 11.000 metros cúbicos por segundo durante la tarde del martes, el nivel que habilita el cierre preventivo de las pasarelas y balcones del área Cataratas

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El Parque Nacional Iguazú confirmó que este miércoles 14 de octubre abrirá sus puertas con restricciones de circulación en los Circuitos Inferior y Superior, lo que deja sin acceso a los senderos y pasarelas que conducen a los saltos.

La medida fue dispuesta en forma conjunta por la intendencia del parque y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. tras registrarse, durante la tarde del martes, un nivel de crecida del río Iguazú que superó los parámetros de seguridad definidos para el tránsito por las estructuras de acceso. Las proyecciones indicaban que el caudal elevado se mantendría durante toda la jornada del miércoles.

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El umbral que determina el cierre preventivo de pasarelas y balcones es de 11.000 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 11 millones de litros por segundo. Cuando el volumen del río supera ese límite, el protocolo de seguridad vigente establece la inhabilitación de los senderos que conducen a los saltos, tanto para los visitantes como para el personal que trabaja dentro del área. Esa fue la situación registrada la tarde del martes, que condicionó la operatoria del miércoles desde el inicio de la jornada.

Mientras se mantenga esta situación, el acceso a los Circuitos Inferior y Superior permanecerá vedado. Sin embargo, el área Cataratas abrirá con una oferta de servicios que, según informaron las autoridades, funcionará con normalidad. El Centro de Visitantes Yvyrá Retá, el espacio Territorio Yaguareté y el Tren Ecológico de la Selva estarán disponibles para los turistas. También permanecerán abiertos los locales gastronómicos y comerciales del predio, la excursión náutica Gran Aventura y los restaurantes El Fortín y La Selva, junto con el Hotel Gran Meliá.

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El Tren Ecológico de la Selva, el Centro de Visitantes Yvyrá Retá y los restaurantes El Fortín y La Selva permanecen abiertos pese a las restricciones en los circuitos que conducen a los salto

Uno de los puntos que generó atención entre prestadores y visitantes es que el valor de los ingresos al área protegida no sufrirá modificaciones, pese a la imposibilidad de acceder a los saltos. El precio de las entradas se mantendrá sin cambios bajo estas condiciones especiales.

La jornada del martes fue, en sí misma, una jornada de monitoreo permanente. Las autoridades implementaron un seguimiento integral del río Iguazú en la zona, cuyo impacto alcanzó la operatoria náutica del Puerto de Iguazú y derivó en el cierre preventivo de la Ruta 101 y de los senderos Verde y Macuco del parque. Ese mismo día, el área había reabierto sus circuitos tras un cierre anterior —ocurrido el lunes— en el que el caudal también había rebasado el umbral de seguridad; pero la nueva suba del río al atardecer del martes volvió a alterar el panorama.

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El contexto climático de fondo es el que explica esta dinámica de aperturas y cierres intermitentes. Los analistas del fenómeno meteorológico ENOS pronostican nuevos pulsos de crecidas en los principales ríos de la región, una tendencia que se prolongará durante el período de lluvias estacionales hasta que se estabilicen las cuencas hídricas de la macrozona trinacional Iguazú.

El pico de caudal estaba previsto inicialmente para septiembre, pero la intensificación de las condiciones climáticas a comienzos de octubre extendió las proyecciones por varios días. La crecida se vincula con las precipitaciones asociadas a El Niño.

En agosto, el circuito de la Garganta del Diablo fue desmontado como medida de resguardo ante la suba del río, una práctica que las autoridades aplican frente a condiciones meteorológicas adversas

Esta situación no es nueva para el parque. En agosto, la administración del área tomó una medida de resguardo al desmontar el circuito de la Garganta del Diablo ante la expectativa de una subida del río, con el objetivo de proteger la infraestructura frente al avance del agua mientras persistían las condiciones meteorológicas adversas.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas alertas amarillas y naranjas por tormentas en toda la provincia de Misiones. La alerta amarilla corresponde a fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas; la alerta naranja advierte sobre eventos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

La presión hídrica, además, se extiende más allá de Misiones: en Paso de los Libres, Corrientes, el río Uruguay llegó a 9,14 metros, por encima del nivel de evacuación fijado en 8,5 metros, con 31 personas evacuadas. En Concordia, Entre Ríos, el caudal marcaba 11,56 metros, con proyecciones que indicaban una posible superación de los 13 metros durante la semana.

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Ante este escenario, las autoridades del Parque Nacional Iguazú recomiendan a los prestadores turísticos y visitantes mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales, a fin de planificar la visita de manera segura y estar al tanto de cualquier novedad que pudiera producirse.