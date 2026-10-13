Tras la impactante crecida, anunciaron la reapertura de las Cataratas del Iguazú

El Parque Nacional Iguazú reabre los circuitos turísticos tras el descenso en el caudal del río. (REUTERS/Kiko Sierich)

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El Parque Nacional Iguazú reabrirá este martes 13 de octubre luego de que el descenso paulatino del caudal del río Iguazú permitiera levantar la restricción preventiva que había interrumpido las actividades turísticas. La administración del área protegida comunicó que los recorridos y las pasarelas volverán a operar tras la crecida que superó los parámetros de seguridad para visitantes y trabajadores.

La decisión fue confirmada por la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A., que informaron que el monitoreo continuo del río registró una evolución favorable. El descenso del agua habilitó la normalización de las actividades desde el martes.

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El cierre preventivo había alcanzado a los circuitos Superior e Inferior de las Cataratas del Iguazú durante el lunes, cuando el volumen de agua superó el umbral definido para mantener abiertos los senderos y las estructuras de acceso. La reapertura modifica ese escenario después de una jornada condicionada por las precipitaciones y el aumento del caudal.

La restricción se aplicó cuando el río alcanzó más de 11 millones de litros por segundo, equivalentes a 11.000 metros cúbicos por segundo. Ese es el límite a partir del cual las autoridades disponen el cierre de las pasarelas para evitar riesgos ante la fuerza del agua.

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La administración del parque desmontó la estructura de la Garganta del Diablo en agosto para evitar daños por la crecida. (REUTERS/Kiko Sierich)

Los circuitos Superior e Inferior pueden recibir visitantes mientras el caudal se mantenga por debajo de esa referencia. Cuando el volumen la supera, Parques Nacionales aplica medidas preventivas para proteger tanto al público como al personal que trabaja dentro del predio.

La suspensión fue comunicada a las agencias de turismo durante la mañana del lunes, aunque el análisis de la situación había comenzado el domingo. Las nuevas lluvias sobre la cuenca aceleraron la crecida y las previsiones iniciales indicaban que el nivel podía continuar en aumento durante esa jornada.

La administración del parque había tomado otra medida de resguardo en agosto, cuando desmontó el circuito de la Garganta del Diablo ante la expectativa de una subida del río. Esa estructura quedó protegida frente al avance del agua mientras se mantenían las condiciones meteorológicas adversas.

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La crecida se vinculaba con las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. El pico de caudal estaba previsto inicialmente para septiembre, pero la intensificación de las condiciones climáticas a comienzos de octubre extendió la previsión de precipitaciones y aumentos en los niveles de los ríos por varios días, de acuerdo con el medio misionero El Territorio.

Alertas por tormentas en toda Misiones

El Servicio Meteorológico Nacional mantenía alertas amarillas y naranjas por tormentas para toda la provincia de Misiones. La alerta amarilla corresponde a fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, mientras que la naranja advierte sobre eventos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

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La presión hídrica también se extendía a otros puntos del Litoral argentino. El río Uruguay concentraba parte de la preocupación: en Paso de los Libres, Corrientes, había llegado a 9,14 metros, por encima de los 8,5 metros establecidos como nivel de evacuación.

En esa localidad permanecían 31 personas evacuadas y Defensa Civil asistía a una familia que dejó su vivienda por sus propios medios. En Concordia, Entre Ríos, el río marcaba 11,56 metros, 50 centímetros por encima del nivel de alerta.

Las proyecciones para Concordia señalaban que el agua podía superar los 13 metros durante la semana siguiente y rebasar el umbral de evacuación. La represa de Salto Grande mantenía abiertos sus vertederos por el ingreso sostenido de agua al embalse, aunque se estimaba que el nivel frente al puerto no superaría los 11,90 metros en las horas posteriores.

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En Colón no se registraban evacuados, pese a que el agua había cubierto las playas. En Concepción del Uruguay, el río alcanzó 5,42 metros y activó la alerta amarilla, aunque todavía se mantenía debajo de los 6,30 metros fijados para la evacuación.

El río Paraná también mostraba una tendencia ascendente sin alcanzar niveles críticos. En Puerto Iguazú se encontraba a 50 centímetros del nivel de alerta y, frente a la ciudad de Corrientes, se esperaba un pico de seis metros hacia el 20 de noviembre.