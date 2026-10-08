Dio positivo de alcoholemia, le retuvieron la licencia y deberá pagar una multa millonaria: “Whisky estuve tomando”

El conductor del transporte de carga admitió que consumió whisky durante la madrugada previa al operativo

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Un camionero dio positivo en alcoholemia en la mañana de este jueves durante un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 34, en la provincia de Buenos Aires. El conductor, que transportaba carga, registró 1,04 gramos por litro (g/L) de alcohol en sangre, pese a que la norma exige índice cero para el transporte profesional.

El episodio quedó registrado en un video que difundió la ANSV, donde se escucha al agente recordarle al conductor sus obligaciones: “Le recuerdo que, obviamente, es transporte de carga, tiene que darle cero y estamos, además, en zona de tolerancia cero”, le señaló el inspector al momento del control. La respuesta del chofer fue contundente: reconoció haber consumido whisky durante la madrugada, hasta aproximadamente la 1 de la mañana.

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El intercambio entre el agente y el conductor quedó documentado. “¿Anoche ya tomó, me dijo?”, preguntó el inspector. “Sí, whisky estuve tomando anoche”, respondió el chofer. Frente a ese dato, el funcionario explicó el resultado: “Le dio 1,04 g/L. Conductor profesional, no puede circular en estas condiciones. Lamentablemente, usted tomó esta decisión sabiendo que tenía que circular. El alcohol perdura en lo que es el organismo”, afirmó el agente.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial detectó a un camionero con 1,04 g/L de alcohol en sangre en la autopista Panamericana

A raíz del operativo, las consecuencias para el camionero fueron inmediatas. Las autoridades procedieron a la retención de la licencia de conducir, mientras que también deberá afrontar una multa superior a los 2 millones de pesos y una inhabilitación de hasta 12 meses.

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Un conductor fue detenido, dio alcoholemia positiva y lanzó una insólita excusa

Durante un control de alcoholemia realizado por la Provincia de Buenos Aires en Dock Sud, fue detenido un automovilista que registró 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre. Cuando se conoció el resultado del examen, los agentes se sorprendieron por la inusual explicación que dio el conductor. “Es Listerine, señorita; puede ser por el enjuague bucal”, sostuvo el hombre ante los inspectores que llevaban adelante el procedimiento.

El pasado martes 15 de septiembre, a las 10 de la mañana, agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires interceptaron un Gol Trend que era manejado por un vecino de San Martín, de 53 años, durante el control realizado en Dock Sud.

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El test de alcoholemia dio positivo y el nivel detectado superó en más del doble el umbral que ya constituye una infracción en la provincia. En Buenos Aires está vigente la normativa de alcohol cero al volante, por lo que la ley considera una falta la presencia de cualquier nivel de alcohol en sangre.

Un automovilista registró 1,09 g/L de alcohol en sangre durante un procedimiento de control en Dock Sud

Aunque el conductor no negó haber consumido la sustancia detectada, atribuyó el resultado del control al uso de enjuague bucal. La explicación que brindó no modificó el procedimiento: los agentes confeccionaron el acta de infracción correspondiente y no le permitieron continuar circulando con el vehículo.

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“¿Cómo va a ser el Listerine? ¿Cómo Listerine?”, le preguntó la agente al hombre. “Enjuague bucal”, precisó el conductor. Entonces, tal como puede verse en el video que encabeza la nota, la mujer le respondió: “Sí, el tema es que esto se va en diez minutos”.

El Ministerio de Transporte bonaerense, conducido por Martín Marinucci, realizó el operativo junto con las fuerzas de seguridad y mediante la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, como parte de sus controles. Estos procedimientos habituales tienen como objetivo prevenir siniestros viales, identificar conductas de riesgo y asegurar una circulación más segura en las rutas y los corredores de la provincia.

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