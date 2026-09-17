Un conductor fue detenido en la autopista Buenos Aires-La Plata, dio alcoholemia positiva y lanzó una insólita excusa

El automovilista de San Martín atribuyó la alcoholemia positiva al enjuague bucal Listerine, pero los agentes mantuvieron el acta de infracción

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Un automovilista fue detenido en Dock Sud durante un control de alcoholemia de la Provincia de Buenos Aires y registró 1,09 gramos de alcohol por litro de sangre. Sin embargo, la sorpresa de los agentes fue por una insólita excusa que dijo una vez que se conoció el resultado: “Es Listerine, señorita; puede ser por el enjuague bucal”, sostuvo ante los inspectores.

El hecho ocurrió a las 10 de la mañana del martes pasado cuando agentes del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires detuvieron un Gol Trend conducido por un vecino de San Martín de 53 años.

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Al realizarle el test de alcoholemia, el resultado fue positivo: más del doble del umbral que en la provincia ya equivale a infracción, dado que rige la normativa de alcohol cero al volante. Cualquier nivel de alcohol en sangre constituye una violación de la ley.

La agente que intervino en Dock Sud le respondió al conductor que el efecto del enjuague bucal se disipa en diez minutos

Frente al resultado, el conductor no negó haber consumido la sustancia, sino que ofreció una justificación centrada en el uso de enjuague bucal. La explicación, sin embargo, no tuvo efecto sobre el procedimiento. Los agentes labraron el acta de infracción correspondiente y le impidieron continuar la marcha.

“¿Cómo va a ser el Listerine? ¿Cómo Listerine?”, le cuestionó la agente. “Enjuague bucal”, aclaró el hombre. En ese momento, como se aprecia en el video que encabeza la nota, la mujer le respondió: “Sí, el tema es que esto se va en diez minutos”.

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El operativo fue parte de los controles que el Ministerio de Transporte bonaerense —conducido por Martín Marinucci— lleva adelante junto a las fuerzas de seguridad, a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial. El objetivo de estos procedimientos de rutina es prevenir siniestros viales, detectar conductas de riesgo y garantizar una circulación más segura en las rutas y corredores de la provincia.

Detuvieron a un camionero que manejaba sin papeles y dio positivo de alcoholemia

Agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detuvieron a un camionero de 45 años sobre la Ruta Nacional 5 (RN5), en el kilómetro 126, cerca de la ciudad bonaerense de Suipacha. Al conductor, le contabilizaron infracciones de diversa índole: manejaba bajo los efectos del alcohol, no poseía licencia de conducir ni seguro, la revisión técnica obligatoria (RTO) estaba ausente y también faltaba la patente delantera. Más de 5 millones de pesos suman las multas impuestas.

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La situación quedó reflejada en el diálogo grabado entre el camionero y la agente de la ANSV. El suceso tuvo lugar el jueves anterior. Consultado acerca de la ausencia de la licencia, el hombre admitió de inmediato: “Sí, no la tengo, la verdad”.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial detuvo en la Ruta Nacional 5, cerca de Suipacha, a un camionero de 45 años con alcoholemia positiva de 0,10

Al pedirle la agente el DNI, el seguro y la verificación técnica, el conductor trató de suavizar la situación: “Lo tengo todo, pero no tengo… eso lo tengo. La licencia no, pero lo tengo todo”. No obstante, poco después reconoció que no disponía de ninguno de los documentos: “Te digo la verdad, no tengo nada. ¿Qué querés que haga? Haceme la multa”.

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El aspecto más grave del procedimiento fue el test de alcoholemia. La agente detalló el resultado: “Viene desde Mercedes, lo acabamos de parar en Suipacha y está yendo hasta Junín con una alcoholemia positiva. 0,10”.

En la provincia de Buenos Aires, rige la política de tolerancia cero para el alcohol al volante, por lo que cualquier nivel positivo permite inhabilitar la licencia de conducir. Según comunicó la ANSV, el juez competente determinará el plazo que dure dicha inhabilitación. Frente a esto, el conductor solo respondió: “Ah, mirá. Está bien”.

El conductor de 45 años tenía radicada la licencia en el partido de Mercedes. Al encontrarse en estado de alcoholemia positiva y sin la documentación del vehículo, la ANSV retuvo el camión en ese punto. Fuentes oficiales manifestaron a Infobae que el camionero debió irse del lugar por cuenta propia.

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