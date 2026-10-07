Video: dos adolescentes quedaron gravemente heridos tras un brutal choque entre una moto y un auto en La Plata

Los dos jóvenes, que viajaban en una Honda Tornado de 250 cilindradas, colisionaron de frente con un Ford Fiesta en la bocacalle de las calles 423 bis y 14, y fueron internados en el Hospital de Niños en un cuadro de extrema gravedad

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Dos adolescentes de 13 y 14 años terminaron gravemente heridos al chocar la moto en la que viajaban contra un automóvil en el cruce de las calles 423 bis y 14, en la localidad de Villa Elisa, dentro del partido de La Plata. El impacto fue de tal magnitud que el personal médico los trasladó de urgencia al Hospital de Niños, donde ingresaron en un cuadro de extrema gravedad.

Las víctimas circulaban en una moto Honda Tornado de 250 cilindradas cuando colisionaron de frente con un Ford Fiesta. Las cámaras de seguridad del barrio registraron el momento exacto del choque y, según precisaron fuentes oficiales citadas por el medio platense El Día, las imágenes también expusieron la falta de precaución de los motociclistas al cruzar la bocacalle. El conductor del automóvil permaneció en el lugar; los agentes policiales que llegaron al sitio describieron al hombre en un estado de profunda conmoción.

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El siniestro se inscribe en una semana de alto impacto vial para la región. Entre Punta Lara y La Plata, dos personas perdieron la vida en distintos incidentes: un bebé de diez días y un joven de 15 años. A esas tragedias se sumó otro choque de gran violencia en Ensenada, con dos heridos y un amplio despliegue de equipos de rescate.

El acumulado del año termina de dimensionar el problema. Las casi 50 muertes registradas en lo que va de 2026 en La Plata, Berisso y Ensenada ubican a la violencia vial como una de las cuestiones sin resolver en la zona. La cifra se ubica levemente por debajo de los 51 fallecidos contabilizados en el mismo período de 2025.

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Volvía de ver jugar a su hijo en Chubut y murió en un choque: su hermano también perdió la vida

Uno de los camiones se cruzó de carril e impactó de frente contra el Volkswagen Gol en que viajaban los tres ocupantes, el automóvil quedó completamente destruido por la violencia del golpe

Dos hermanos, oriundos de Trelew, perdieron la vida en un accidente vial en la Ruta Nacional N° 3, en cercanías de Garayalde, Chubut, cuando regresaban desde Comodoro Rivadavia tras haber acompañado a un menor a un torneo de fútbol infantil. El impacto, de una violencia que dejó el automóvil completamente destruido, involucró además a tres camiones y dejó a una tercera ocupante del vehículo internada en terapia intensiva.

El viaje había comenzado con un propósito bien concreto: acompañar a U. Díaz, jugador de las divisiones infantiles de Racing Club de Trelew, a un torneo que se disputó durante el fin de semana en la ciudad petrolera. Los hermanos Díaz —de 28 y 30 años, respectivamente el tío y el padre del niño— compartían el trayecto de regreso con una joven de 22 años cuando, alrededor de las 20:20, su Volkswagen Gol colisionó de frente contra uno de los camiones que circulaba por esa misma arteria. La colisión ocurrió a la altura del kilómetro 1710 de la Ruta 3.

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Ambos fallecieron en el lugar. La joven que los acompañaba sobrevivió al impacto y fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde permanece internada con lesiones de consideración. El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, confirmó en declaraciones al programa “Buen Día Comodoro” de ADNSUR que la mujer se encuentra fuera de peligro, aunque su situación clínica es grave.

En cuanto a la mecánica del siniestro, Mulero explicó que uno de los camiones circulaba en sentido norte-sur cuando se cruzó de carril y colisionó con otro transporte que avanzaba en dirección contraria. Ese segundo camionero logró esquivarlo en parte y controlar su vehículo. El primer camión, en cambio, continuó su trayectoria y terminó impactando de frente contra el Gol en el que viajaban los tres. “Un choque frontal, fue un impacto muy violento, teniendo en cuenta que es un vehículo de menor porte contra un camión que por la inercia del propio peso causó lesiones y estragos en lo que es el vehículo y en la humanidad de las personas”, describió el jefe policial en diálogo con La Opinión Austral.

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