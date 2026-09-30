El consumo en supermercados de CABA disminuyó 1,2% interanual en el segundo trimestre y en autoservicios mayoristas 17,6%

El retroceso más marcado en supermercados dentro del trimestre se produjo en junio. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

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El consumo en supermercados de la Ciudad de Buenos Aires disminuyó 1,2% interanual durante el segundo trimestre de 2026 y confirmó la tendencia descendente que ya había mostrado en los primeros tres meses del año. En los autoservicios mayoristas, la retracción fue mucho más pronunciada: las compras de consumidores finales se redujeron 17,6% frente al mismo período de 2025 y acumularon diez trimestres consecutivos de caídas.

Los datos surgen del informe sobre la dinámica del comercio minorista porteño elaborado por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (Idecba). En el acumulado del primer semestre, las ventas registraron una baja de 1% en supermercados y de 19,4% en autoservicios mayoristas.

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En el caso de los supermercados, el retroceso más marcado dentro del trimestre se produjo en junio, cuando la caída casi duplicó la contracción promedio del período.

Variación interanual de ventas en supermercados y autoservicios mayoristas en la Ciudad de Buenos Aires

Según el informe, el comportamiento fue heterogéneo según los productos. Alimentos y Bebidas, el principal grupo de artículos de los supermercados, presentó una caída superior al promedio general. Dentro de ese segmento, se observaron bajas en Bebidas, Almacén, Panadería, Verdulería y frutería y Rotisería.

En cambio, Lácteos y Carnes mostraron aumentos reales. También retrocedieron las ventas de Artículos de limpieza e Indumentaria y calzado, mientras que Electrodomésticos registró una evolución positiva.

Variación interanual de ventas en supermercados por rubro

Al mismo tiempo, el gasto promedio por operación mostró una evolución diferente a la del consumo total. El ticket promedio de los supermercados se ubicó en $25.303 a precios corrientes y aumentó 2,2% en términos reales respecto del segundo trimestre de 2025. Este incremento permitió que la compra promedio a valores constantes superara en alrededor de 25% el mínimo registrado por la serie, correspondiente al primer trimestre de 2024.

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La situación de los autoservicios mayoristas fue más desfavorable. Además de la caída de 17,6% en las ventas a precios constantes, el ticket promedio por operación se redujo 5,6% en términos reales y quedó en $47.640 a valores corrientes. El informe señala que el sector opera desde septiembre de 2025 con una superficie de ventas 21,5% menor que un año atrás.

El retroceso de supermercados y mayoristas se produjo en un escenario de resultados dispares entre los distintos segmentos del comercio porteño. Los shoppings, por ejemplo, registraron un aumento de 6,5% interanual en sus ventas a precios constantes durante el segundo trimestre, luego de haber mostrado estabilidad en los primeros tres meses del año. En el acumulado de 2026, el crecimiento alcanza 3,5%.

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Los shoppings registraron un aumento de 6,5% interanual en sus ventas a precios constantes durante el segundo trimestre

El informe destacó que en mayo se presentó la primera edición del evento nacional Shopping Fest, organizado por la Cámara Argentina de Shopping Centers, con participación de los grandes centros de compras porteños, que ofrecieron descuentos muy elevados, condiciones de financiamiento sin interés y reintegros en el acto, en combinación con beneficios de bancos asociados y billeteras virtuales.

En los centros comerciales, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por Indumentaria, que aumentó 6,2%, además de los avances en Ropa deportiva, Muebles y textiles para el hogar, Patio de comidas y Perfumería. En contraste, Electrodomésticos, Librería, Esparcimiento y Juguetería continuaron con variaciones negativas.

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Por su parte, las ventas de los comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar disminuyeron 3,7% interanual en el segundo trimestre, aunque el informe destacó una desaceleración respecto del ritmo de caída observado durante los primeros meses del año. En el acumulado del año, este segmento registra una baja de 10,7%.

“Al interior del período, junio registró una importante suba que contrarrestó el cierre negativo de abril y mayo”, remarcó el Idecba.

“Es de suponer que la realización del mundial de fútbol junto a las estrategias comerciales de las grandes cadenas haya impulsado las ventas de determinados artículos, sobre todo de televisores”, agregó.

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Por otro lado, el patentamiento de automotores alcanzó 27.627 unidades en el período, lo que representó una contracción interanual de 3,9%. Una vez más, los vehículos de fabricación nacional tuvieron una participación minoritaria, de apenas 23,1% del total. En cuanto a la dinámica, los patentamientos de modelos importados aumentaron 12,8%, mientras que los nacionales se redujeron 36,3%.

Otro dato destacable fue el fuerte avance de los vehículos ecológicos, que representaron 3 de cada 10 unidades patentadas durante el período. Si bien los modelos híbridos concentraron la mayor parte de este segmento, los eléctricos puros mostraron un marcado dinamismo: con más de 1.100 patentamientos entre abril y junio, explicaron el 4% del total, frente al 0,3% registrado en el segundo trimestre del año anterior.

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