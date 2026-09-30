Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y contó qué hace durante su internación

Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha y qué hace durante su recuperación

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Juana Viale contó cómo avanza la recuperación de Mirtha Legrand, internada hace casi dos semanas por una neumopatía, y reveló que la conductora sigue cada detalle de la televisión desde el Sanatorio Mater Dei. La nieta de la diva aseguró que su abuela evoluciona de forma favorable, aunque remarcó que la recuperación requiere tiempo.

La salud de Mirtha mantiene en vilo al mundo del espectáculo desde que fue internada el 18 de septiembre. A sus 99 años, la conductora permanece bajo control médico por un cuadro de neumopatía y recibe el acompañamiento de su familia, mientras su nieta asumió las grabaciones de La Noche de Mirtha y continuó al frente de Almorzando con Juana, ambos ciclos de El Trece.

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En una entrevista con Mario Pergolini en Otro Día Perdido, Viale llevó tranquilidad acerca de la evolución de La Chiqui. “Ella está muy bien. Está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías, pero bueno, es una mujer grande”, expresó la actriz y conductora al referirse al proceso que atraviesa su abuela.

La declaración llegó después del último parte difundido por el Sanatorio Mater Dei, fechado el 28 de septiembre. El comunicado informó que la conductora “continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico” que recibió durante su internación.

Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand en el programa de Mario Pergolini (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de la internación, Mirtha conserva una de las rutinas que la acompañaron durante décadas: mirar televisión y mantenerse informada. Juana contó que su abuela sigue los programas que llevan su nombre, además de los noticieros y la actualidad de la pantalla chica.

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“Ve la tele. Todo. Ve los programas de ella, ve los noticieros. Hoy está viendo esto. Muy atenta, muy activa”, señaló Viale durante la charla televisiva, antes de dedicarle un mensaje a la conductora. “Está mejorando, pero bueno, a su ritmo, por supuesto. ¡Un beso, abuela!”, dijo durante su charla con el conductor.

La frase expuso el vínculo cotidiano que Legrand conserva con el medio al que dedicó gran parte de su vida profesional. Incluso mientras continúa hospitalizada, la figura de El Trece sigue los ciclos que habitualmente encabeza los sábados por la noche y los domingos al mediodía.

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Según el parte médico firmado por el director médico Enrique Echagüe, la conductora se encuentra acompañada por sus familiares. El documento también indicó que Legrand agradece “el cariño y respeto dispensado” durante estos días y anticipó que, si no surgen cambios en su evolución, habrá una nueva actualización médica el miércoles siguiente.

El nuevo parte médico por la salud de Mirtha Legrand

La actual internación es la segunda que atravesó Mirtha Legrand durante septiembre. La primera se produjo después de que la conductora no pudiera asistir a la grabación de su programa del 4 de septiembre, a raíz de un cuadro respiratorio bronquial.

En aquella oportunidad, permaneció seis días bajo observación médica y recibió el alta el domingo 13. Cinco días más tarde, el 18 de septiembre, volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei por una neumopatía. Desde entonces, Juana quedó al frente de las emisiones de La Noche de Mirtha durante tres fines de semana consecutivos.

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Durante su visita a Otro Día Perdido, Juana también se refirió a cómo vive la tarea de reemplazar a Mirtha en el programa nocturno. La conductora reconoció que se siente más cómoda en Almorzando con Juana, donde considera que las conversaciones suelen tener un tono más relajado.

“En la suplencia, cuando vienen amigos o conocidos, es más ameno y lo disfruto más”, explicó. Luego marcó una diferencia con las mesas de La Noche de Mirtha, que suelen incluir discusiones sobre temas más duros de actualidad. “Cuando viene gente que le gusta la riña o la política, es otro tono. Tenés que hacer preguntas más incómodas. Y, a mí no me gusta incomodar”, afirmó.

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Mientras tanto, la familia espera la próxima comunicación oficial del Sanatorio Mater Dei, después de la finalización del tratamiento antibiótico y con una evolución que, hasta el momento, fue informada como favorable.