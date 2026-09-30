Crimen y Justicia

Megaoperativo contra una red de venta y alquiler de armas por las redes sociales en Córdoba: hay 12 detenidos

El operativo fue llevado a cabo por la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía provincial. Incautaron más de 50 armas, entre ellas dos proyectiles de mortero

Agentes policiales observan una mesa con pistolas, fusiles, municiones y proyectiles pesados con marcadores numéricos amarillos
Las armas de fuego y municiones incautadas sobre una mesa durante el procedimiento de la Policía de la provincia de Córdoba
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Un megaoperativo contra la venta y el alquiler ilegal de armas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería en la provincia de Córdoba dejó como saldo 12 personas detenidas y más de 50 armas de distintos calibres secuestradas.

Según comunicó la Policía de la Provincia de Córdoba, la Dirección General de Investigaciones Criminales, a través de la Dirección Delitos Contra la Propiedad, ejecutó 57 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia.

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Varias armas de fuego, cajas de balas, cartuchos y marcadores de evidencia amarillos numerados sobre una mesa cubierta con mantel oscuro
Varias armas de fuego, cartuchos y cajas de municiones incautados

El procedimiento, resultado de una investigación que se extendió durante ocho meses, permitió secuestrar más de 50 pistolas, revólveres, escopetas y fusiles de distintos calibres, además de dos proyectiles de mortero y una gran cantidad de municiones.

La investigación estableció que las armas eran ofrecidas de manera ilegal y comercializadas a valores notablemente inferiores al mercado legal a través de plataformas digitales. Ese esquema de precios, según se informó, constituía uno de los principales mecanismos de captación de los compradores.

Los 57 allanamientos se realizaron de manera coordinada, lo que permitió concretar 12 detenciones vinculadas a la comercialización de este armamento. El operativo abarcó múltiples domicilios señalados como puntos de venta o almacenamiento del material que fue secuestrado.

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Un arma de fuego de dos cañones reposa sobre una mesa cubierta con una manta negra junto a un marcador amarillo con el número ocho
Uno de los pistolones incautados en el operativo

Del operativo participó personal de la Policía Caminera, Explosivos, DUAR, Patrulla Rural, CAP y Unidades Especiales, además de efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba y de Gendarmería Nacional.

Los allanamientos, autorizados por la fiscal María Celeste Blasco, se realizaron en la ciudad de Córdoba capital y en las localidades de Villa Dolores, Carlos Paz y Deán Funes.

Efectivos policiales y de Gendarmería formados junto a sus patrulleros y vehículos en un espacio público urbano
Las fuerzas de seguridad que participaron del megaoperativo

Entre el material incautado también apareció pólvora destinada a la recarga de proyectiles. Los doce detenidos son todos mayores de edad.

La tarea fue supervisada por el jefe de Policía, Marcelo Marín, acompañado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, el subjefe de la fuerza de seguridad Alberto Bietti y el director general de Investigaciones Criminales, Carlos Palaver, entre otras autoridades presentes en el operativo.

Un hombre con camisa blanca de policía estrecha la mano de un agente en uniforme táctico junto a motocicletas y vehículos policiales
El jefe de la Policía de Córdoba saluda a los agentes que participaron del operativo

La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con armas de fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, advierte sobre una de las modalidades más habituales para el ingreso de armas al circuito ilegal: la utilización de personas habilitadas como punto de entrada, categoría que el informe define como “testaferros de armas de fuego”.

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