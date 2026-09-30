Sociedad

El pronóstico del tiempo en el AMBA: cuándo llegan las lluvias y cómo seguirá la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó jornadas con nubosidad variable y registros térmicos moderados, con chances de precipitaciones durante el fin de semana y un repunte de los valores desde el lunes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El SMN indicó que hoy habrá una jornada con sol en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará una secuencia de jornadas con cielo entre parcialmente nublado y nublado, temperaturas moderadas y baja probabilidad de precipitaciones, de acuerdo con el parte extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el miércoles 30 de septiembre y los primeros días de octubre.

Este miércoles se prevé una máxima de 18 ℃ y una mínima de 9 ℃, con nubosidad variable y sin lluvias relevantes. El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

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Tabla con el pronóstico del tiempo de siete días para Buenos Aires, con datos de temperatura, precipitación, viento y dirección
Un reporte meteorológico detalla las temperaturas, precipitaciones y vientos previstos durante siete días en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El jueves 1 de octubre tendrá una mínima de 11 ℃ y una máxima de 17 ℃, bajo un cielo mayormente nublado. Para el viernes, las condiciones serán similares, aunque la temperatura máxima volverá a ubicarse en 18 ℃.

El cambio más marcado llegaría el sábado 3, cuando el SMN anticipa entre 10 % y 40 % de probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana. La jornada tendría una mínima de 11 ℃, una máxima de 19 ℃ y viento del sector norte.

El domingo se espera una mejora, con cielo parcialmente nublado y registros de entre 10 ℃ y 17 ℃. Desde el lunes, la temperatura comenzará a subir: se pronostican 23 ℃ de máxima para esa jornada y 22 ℃ para el martes 6, con cielo parcialmente nublado en el AMBA.

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En la provincia de Buenos Aires, la nubosidad es variable y con mayor incidencia del sol en el sector norte. Sin embargo, desde la tarde y hacia la noche se esperan chaparrones en el norte, este y suroeste. Para mañana, se prevé lluvias en parte de la Costa Atlántica, desde Necochea hasta San Clemente del Tuyú.

Desde el viernes comenzará un proceso de inestabilidad, con lluvias en el suroeste y este por las mañanas, y que evolucionarán en tormentas fuertes hacia la tarde. Para el sábado a la mañana, el frente de tormenta avanzará hacia el centro, sur y norte, mientras que al este se registrarán chaparrones. Y desde la tarde y hacia el domingo, el clima se estabilizará con cielo parcialmente nublado en toda la provincia.

Las alertas en el resto del país

Mapa meteorológico de Argentina que presenta la provincia de Mendoza en color amarillo, el resto del territorio en verde e íconos de navegación
La alerta por nevadas en Mendoza

El SMN indicó que la zona cordillerana de la provincia de Mendoza está bajo alerta amarilla por nevadas. Este tipo de alertas refieren a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, las recomendaciones oficiales son:

  • Evitá salir.
  • Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.
  • Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.
  • Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.
  • Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.
  • Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

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