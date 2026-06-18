Economía

La Legislatura porteña autorizó a la Ciudad a endeudarse para construir una nueva línea de subte: cómo será y qué barrios unirá

Los legisladores aprobaron el proyecto de ley que permite que el gobierno de Jorge Macri emita USD 1.350 millones para la construcción de un nuevo subterráneo

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Linea F - subte
La nueva línea tendrá un recorrido de 9,8 km de extensión

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves la ley que habilita al Gobierno porteño a tomar préstamos por hasta USD 1.350 millones con el objetivo de financiar la construcción de la nueva Línea F de subte. Este proyecto, que busca ampliar la red de transporte subterráneo en la ciudad, representa una de las inversiones de infraestructura más relevantes de los últimos años para el área metropolitana.

El ministro de Hacienda de CABA, Gustavo Arengo, destacó que la autorización se fundamenta en la “excelente reputación crediticia” de la Ciudad. “En sus 30 años de autonomía siempre cumplió con sus compromisos de deuda, aún en contextos económicos complejos del país”, remarcó Arengo. El funcionario puntualizó que el orden fiscal sostenido permitió a la Ciudad acceder a mejores condiciones para la toma de deuda, lo que habilita la planificación de obras de gran escala.

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Durante el mes de mayo, Buenos Aires concretó una colocación exitosa de USD 500 millones en el mercado internacional a una tasa del 7,3%, considerada la más baja para la Ciudad en su historial. A ese contexto se suma la reciente mejora en la calificación crediticia por parte de Moody’s local, que subió de AA+ a AAA en moneda local y extranjera, lo que facilitaría el proceso de búsqueda de financiamiento externo.

Linea F - subte
Así será el recorrido de la Línea F

“El sostenido orden en las cuentas fiscales le permite a la Ciudad poder acceder a préstamos con mejores condiciones crediticias y así llevar adelante obras de infraestructura que mejorarán la calidad de vida de todos los porteños”, aseguró Arengo.

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Cómo será la Línea F de subte

La Línea F se proyecta como una arteria clave en el sistema de transporte subterráneo porteño. El nuevo trazado tendrá una extensión total de 9,8 kilómetros y contará con 12 estaciones a lo largo de su recorrido. Según la información oficial, la línea conectará los barrios de Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo, y ofrecerá correspondencia operativa con las seis líneas de subte existentes (A, B, C, D, E y H), así como con los ferrocarriles Roca y San Martín.

Las nuevas estaciones que integrarán la Línea F serán: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Santa Fe/Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque y Pacífico.

El proceso de construcción

La Línea F se construirá en dos fases diferenciadas. El primer tramo incluirá seis estaciones: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso y Tucumán. En la segunda etapa, el recorrido sumará nuevas paradas hasta alcanzar un total de once estaciones.

La iniciativa busca fortalecer la conexión entre los sectores norte y sur de la Ciudad de Buenos Aires, descongestionar la Línea C y favorecer la integración con el resto de la red de subtes y el Ferrocarril Roca. El recorrido atravesará barrios como San Cristóbal, Monserrat, San Nicolás y Recoleta.

El desarrollo de la Línea F se inscribe dentro de un programa más amplio de modernización del sistema de transporte urbano, que también abarca intervenciones en el Premetro y la puesta en marcha de dos líneas de TramBUS eléctrico.

Este modelo busca aunar la capacidad operativa del subte con la adaptabilidad del Metrobus. Las nuevas rutas permitirán comunicar barrios del norte y del sur mediante trayectos transversales, con carriles exclusivos y semáforos programados para agilizar la circulación, lo que facilita una reducción de los tiempos de viaje de hasta un 40%.

El TramBUS 1 (T1) conecta la Costanera, a la altura del Aeroparque, con el Centro de Trasbordo Sáenz, atravesando zonas como Palermo, Caballito, Boedo y Nueva Pompeya. Por su parte, el TramBUS 2 (T2) recorre el trayecto entre Belgrano C y San Pedrito, pasando por Villa Urquiza, Villa del Parque y Flores.

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