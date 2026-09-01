Sociedad

Insólito: una mujer manejaba una moto con una lata de cerveza en la mano y llevaba a una menor sin casco

El video se registró en la ciudad de Catamarca y desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial aseguraron que están trabajando para identificar a la conductora. El antecedente reciente que se registró en la misma localidad

Un video registrado en Catamarca muestra a una mujer con una lata de cerveza en la mano al intentar arrancar una moto, con una niña sentada detrás que no lograba mantener el equilibrio, en una escena que según el testigo que la denunció habría intentado cruzar la intersección con el semáforo en rojo, mientras la ANSV busca dar con su identidad para pedir la suspensión de su licencia

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Una lata de cerveza en la mano, una menor de edad sentada detrás sin poder mantener el equilibrio y un semáforo en rojo que, según quien registró la escena, no habría respetado. Así quedó plasmada la secuencia que generó indignación en Catamarca y que ya llegó a los organismos de control de tránsito, que confirmaron el inicio de gestiones para identificar a la conductora.

El episodio ocurrió el pasado lunes 31 de agosto, alrededor de las 17, en la intersección de avenida Gobernador Figueroa y avenida Arturo Illia, en la capital de Catamarca. Según informó el medio local Inforama, las imágenes fueron enviadas por un vecino que presenció la escena desde esa esquina de intenso tránsito vehicular.

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En las imágenes se observa a una mujer sobre una moto mientras intenta ponerla en marcha. En una de sus manos sostiene la lata de cerveza; detrás de ella, una niña permanece sentada sobre el vehículo con evidentes dificultades para sostenerse. La escena, breve pero elocuente, muestra el instante exacto en que la conductora forcejea con el motor sin soltar la bebida.

De acuerdo con el relato de la persona que grabó y denunció la situación, la mujer habría intentado atravesar la intersección con el semáforo en rojo y aparentaría encontrarse bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, no existe hasta el momento una confirmación oficial sobre ese supuesto estado de ebriedad, por lo que la versión del testigo no puede darse por acreditada con los elementos disponibles. El video, en rigor, solo permite reconstruir la escena que quedó capturada en ese instante puntual.

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La escena quedó registrada en la intersección de avenida Gobernador Figueroa y avenida Arturo Illia, en la Capital de Catamarca
La escena quedó registrada en la intersección de avenida Gobernador Figueroa y avenida Arturo Illia, en la Capital de Catamarca

Fuentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmaron a Infobae que ya se encuentran trabajando para dar con la identidad de la mujer que aparece al mando de la moto, con el objetivo de solicitar la suspensión de su licencia de conducir. “Estamos atrás para tratar de identificar a la conductora y pedir la suspensión de su licencia de conducir”, indicaron desde el organismo.

La tarea, no obstante, presenta un obstáculo adicional: la moto no está registrada a nombre de la conductora, según pudo constatarse a partir de la patente que se distingue en el video. “La moto no está a su nombre por la patente que se divisa, por lo que seguimos buscando”, explicaron las mismas fuentes de la ANSV, lo que obliga a ampliar el rastreo más allá del dominio del vehículo.

Por el momento, la pesquisa continúa abierta y no trascendieron plazos ni nuevos avances sobre la identificación de la mujer que conducía la moto con la menor a bordo.

En los últimos días, otro video que se viralizó entre vecinos de la zona norte de la ciudad de Catamarca mostró cómo dos adultos en una moto realizaron una maniobra de alto riesgo protagonizada con un bebé en brazos. Las imágenes mostraron que hicieron un wheelie (avanzar únicamente sobre la rueda trasera).

La Agencia de Seguridad Vial trabaja para identificar al conductor y poder actuar de oficio

La grabación, compartida con el medio local Inforama por residentes del sector, sería una captura de un estado de WhatsApp publicado por la propia acompañante del conductor. Sobre las imágenes aparece escrita la frase: “Un Willy con el gordito JAJAJA”.

En las imágenes se observa al conductor levantar la rueda delantera de la moto y avanzar en esa posición. Detrás viaja quien sería su pareja, sin posibilidad de sujetarse al vehículo porque sostiene al menor con ambos brazos.

El bebé, sin ningún elemento de protección o sujeción visible, quedó expuesto a las consecuencias de cualquier pérdida de control.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le confirmaron a Infobae que también están trabajando para poder dar con la identidad del motociclista. Una vez que lo logren, podrán actuar de oficio y solicitar la suspensión preventiva de la licencia de conducir.

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