Giro inesperado en el futuro de Mauro Icardi: la oferta que puso en pausa sobre el cierre del mercado de pases

Icardi, en su última temporada con el Galatasaray (Grosby)

Guardar

Mauro Icardi rechazó la oferta de la Lazio en el último día del mercado europeo. El delantero argentino, libre desde su salida del Galatasaray, declinó la propuesta que el club romano había puesto sobre la mesa —un contrato de tres años a 3 millones de euros por temporada— y dejó al director deportivo Angelo Fabiani con las manos vacías en el cierre de la ventana, según informó el periodista Nicolò Schira, especializado en el mercado de pases. Sin embargo, el vínculo entre ambas partes no está roto: Fabiani podría retomar el contacto con el entorno del jugador, dado que tiene un margen extra de decisión porque se trata de un agente libre.

Las palabras del agente Letterio Pino ante los micrófonos de Sky Sport alimentaron esa lectura. Ambiguas, pero no terminantes: “Estamos considerando seriamente a la Lazio porque sería la elección de un club increíble”, afirmó el lunes el representante. El margen es estrecho, pero la puerta sigue entreabierta.

PUBLICIDAD

Las dudas del rosarino se vinculan con la ausencia del club en competiciones europeas y el nivel del plantel. Sin embargo, la Lazio incorporó a Davide Frattesi, Josip Sutalo y Andrea Pinamonti, tres refuerzos que modificaron la ecuación deportiva del equipo de Rino Gattuso. El debut con victoria ante el Bologna en la primera fecha de la Serie A acompañó esa mejora.

Icardi sigue sin club y la Serie A es su destino preferido

El factor que mantiene viva cualquier posibilidad es que el delantero, de 33 años, aún no llegó a un acuerdo con ningún equipo. Nunca ocultó su preferencia por volver a Italia, y la Lazio, pese al rechazo de este martes, sigue siendo la plaza más concreta para cumplir ese objetivo. Al tratarse de un agente libre, puede firmar más allá del cierre formal del mercado, lo que le da tiempo a ambas partes para seguir negociando.

PUBLICIDAD

El elenco romano fue uno de los que más se interesó por el punta. Hace un par de semanas, había ofertado dos millones y medio de dólares por un contrato por un año. Ahora, amplió la propuesta a dos años y tres millones por temporada. Vale recordar que el argentino, de 33 años, percibía USD 10 millones por período en Galatasaray.

Las variantes en el Viejo Continente se fueron acotando para el rosarino. La Fiorentina lo tenía en carpeta: su director deportivo, Fabio Paratici, lo quería como reemplazante de Moise Kean, quien se marcha al Como por 35 millones de euros. El directivo ya lo había querido llevar a la Juventus. No obstante, el club eligió otros nombres. El Olympiacos, el Besiktas y el Real Betis también fueron opción, pero no avanzaron.

PUBLICIDAD

En Sudamérica lo sondearon Vasco da Gama y San Pablo. También fue ofrecido en Boca Juniors y River Plate. Platense soñó con sus servicios. La mira de Icardi permaneció en Europa. De hecho, las pertenencias de su mansión en Estambul las trasladó a Italia.

La salida del Galatasaray resultó agitada. Según el portal turco Fanatik, el propio jugador confesó ante su entorno que “no merecía lo que le hicieron” y que estaba “muy decepcionado con el presidente y el entrenador” del club. El detonante fue la propuesta de renovación que le acercaron: una reducción del 50% de su salario y apenas un año de contrato. Icardi, que en Turquía marcó 77 goles, repartió 25 asistencias y levantó seis títulos de liga en 134 partidos, se marchó en silencio y hasta rechazó la idea de un cotejo despedida.

PUBLICIDAD

Hoy, el ex Inter, Sampdoria y PSG espera por su próximo destino. ¿Será la Lazio? ¿O tendrá otra chance en carpeta que aún no salió a la superficie?