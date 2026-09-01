La recaudación tributaria aumentó en agosto al ritmo de la inflación

Los recursos tributarios subieron en agosto apenas una décimas de punto porcentual por debajo de la variación del promedio de precios de la economía que fue de 33,8% en ese lapso

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Después de un mes dominado por el Mundial de Fútbol, la actividad económica en general volvió a tomar su curso de movimiento de serrucho, con algunas señales de reactivación en algunos sectores y rezagos en otros que llevó a pensar a algunos analistas que se trata de un “fenómeno de época”, aunque salvo excepciones, también se observó en los gobiernos previos.

La recaudación tributaria no escapó a esa realidad. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero informó que en agosto las tres fuentes de ingresos tributarios (DGI, Aduana y Anses) recaudaron en conjunto $20,5 billones, un incremento nominal del 33,5% respecto de igual mes del año anterior, apenas una décimas de punto porcentual por debajo de la variación del promedio de precios de la economía que fue de 33,8% en ese lapso. En términos reales, registró una baja 0,3 por ciento.

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En el caso de Ganancias, el comunicado de prensa de ARCA destacó que incidieron positivamente para que aumentara 45,2% en los últimos 12 meses:

mayores anticipos de las sociedades, debido al aumento del impuesto determinado del período fiscal 2025; menor utilización de saldos a favor para el pago de obligaciones en otros impuestos, en relación al año anterior; el incremento de retenciones impositivas, atenuado por la actualización de las escalas y las deducciones de Ganancias cuarta categoría en base a la variación del IPC enero–junio 2026, aplicado a las remuneraciones percibidas desde el 1° de julio 2026.

Ganancias volvió a subirse al podio de los tres tributos con crecimientos de recaudación por sobre la tasa de inflación, detrás de retenciones a las exportaciones y transferencia de combustibles

Incidieron negativamente: El ingreso en agosto 2025 del primer anticipo de personas humanas período fiscal 2026. El de este año se prorrogó hacia septiembre, debido al corrimiento del vencimiento de la presentación de la declaración jurada.

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El impuesto al Cheque, un tributo que refleja el desempeño de las transacciones de empresas y familias, aportó un aumento de 21,5%, muy por debajo de la inflación y de la recuperación de la actividad agregada que se reflejó en un incremento de lo percibido por IVA Impositivo de 29,6% -cayó 3,1% en términos reales-.

Precisa ARCA: “En el Impuesto a los Créditos y Débitos atenuó la variación un día hábil menos de recaudación en comparación al año anterior, y se encontraron vigentes las nuevas exenciones incorporadas en el Decreto 475/2026″.

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En el IVA Impositivo incidió negativamente “las reafectaciones netas negativas, reflejo de una mayor utilización de saldos para cancelar otras obligaciones y una menor cancelación de obligaciones con saldos a favor de otros impuestos. En el año anterior las reafectaciones netas fueron positivas. Además, se registraron mayores devoluciones del Régimen de Comercialización de Granos en relación al año anterior”.

En el Impuesto a los Créditos y Débitos explicaron el bajo incremento nominal un día hábil menos de recaudación en comparación al año anterior, y la vigencia de nuevas exenciones

Pese a la sostenida baja del consumo de combustibles -en parte por ahorros de las familias, pero en gran parte por la renovación del parque automotor en los últimos años, con unidades que demandan menos nafta y gasoil por cada 100 km recorridos, y el avance del segmento de los híbridos y eléctricos-, lo ingresado por el impuesto a la transferencia se elevó 50,4%, muy por arriba de la tasa de inflación.

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El Gobierno postergó nuevamente la actualización de los impuestos a los combustibles que debía aplicarse a partir del 1° de septiembre y trasladó su entrada en vigor al 1° de octubre. La medida quedó oficializada a través de un decreto publicado el lunes 31 de agosto en el Boletín Oficial, y, a diferencia de otros meses en que el Poder Ejecutivo aplicó alzas parciales, esta vez el diferimiento fue total, y se fundamentó en: “Continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”.

Los ingresos a la Seguridad Social -por aportes personales y contribuciones patronales-, más Monotributo y pagos de moratorias, crecieron en agosto 31,9%, en un contexto en el que suben los salarios de los sectores bajo convenio de paritarias y se mantiene la disminución del empleo registrado.

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Resalta el informe de prensa de ARCA: “Se encuentran vigentes los beneficios establecidos en el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), mediante el cual se dispuso una alícuota reducida de Contribuciones patronales por cada nuevo trabajador del sector privado incorporado entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, y el régimen de Promoción de Empleo Registrado (PER) que otorga la posibilidad de regularizar las relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas del sector privado mediante beneficios fiscales y facilidades de pago que varían de acuerdo al tipo de contribuyente o empleador”.

Liquidación residual del agro con baja de precios y de retenciones

Sobre el final de la liquidación de exportaciones de maíz y soja y productos derivados, las empresas del sector agroexportador declararon operaciones por USD 2.750 millones durante agosto. El monto representó una disminución de 6% respecto de julio y un aumento de 33% en comparación con un año antes.

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En términos de ingresos por retenciones, esas liquidaciones determinaron un salto del 155,1%, debido a que “en junio y principios de julio 2025 se habían adelantado derechos que suelen ingresar en agosto, por la baja de alícuotas transitoria dispuesta por el Decreto 38/2025 que se encontró vigente hasta finales de junio 2025. También incidieron favorablemente: el incremento del tipo de cambio; el aumento interanual del precio promedio de la mayoría de los productos del complejo sojero y cerealero, y de los hidrocarburos; y mayores exportaciones de combustibles y minerales.

En los impuestos aduaneros gravitaron positivamente: el aumento del precio promedio de los productos del complejo sojero y cerealero, y de los hidrocarburos; y mayores exportaciones de combustibles y minerales

Los datos que surgieron de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), precisaron además que el acumulado de los primeros ocho meses del año totalizó USD 19.047 millones. Cotejado con el período enero-agosto de 2025, significó un ingreso 12% inferior.

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En el caso de los derechos de importación, ARCA informó que la suba en sólo 7,7% se originó en la cancelación del gravamen mediante la utilización de los créditos por devolución del Impuesto PAIS, a través del procedimiento especial dispuesto por las Resoluciones Generales 5.720 y 5.765 de ARCA.

Las empresas del sector agroexportador declararon operaciones con un aumento de 33% en comparación con un año antes (Foto: Reuters)

Ingresos acumulados en ocho meses

En los primeros ocho meses de 2026, los recursos tributarios sumaron $153 billones. El total implicó un aumento nominal del 28,2% y, al mismo tiempo, una baja ajustada por inflación del 4% respecto del año anterior.

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La contrapartida de la caída de la recaudación tributaria en términos reales, tanto en los últimos 12 meses como en comparación con la carga que heredó el gobierno de Javier Milei, es la reducción de la presión tributaria, la cual se estima es la menor en 20 años y, consecuentemente, el aumento del ingreso disponible para gasto y ahorro, tanto en las familias como en las empresas.

Giros a gobernaciones por coparticipación federal

En agosto de 2026, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $6,85 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, que subió al ritmo de la inflación en los pasados 12 meses. Además, las transferencias automáticas -sin las originadas en leyes complementarias y compensaciones- aumentaron unas décimas de punto porcentual por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor.

Las transferencias a provincias acumularon en el año un crecimiento nominal de 31,8%, equivalente a una disminución de 1,2% en valores ajustados por inflación

“En la evolución de las transferencias automáticas totales por jurisdicción, se observa que 18 jurisdicciones registraron variaciones interanuales reales positivas, mientras que 6 tuvieron caídas. No obstante, la dispersión fue de 1,2 puntos porcentuales entre CABA y Santa Fe, con la mayor suba (0,4%), y Tucumán, con la mayor caída (0,8%). Las que siguieron con mejor desempeño relativo fueron San Juan, con 0,3%, y Córdoba, con 0,3%”, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que dirige el analista económico Nadín Argañaraz.

En el acumulado del año a agosto, las transferencias automáticas totales por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron $50,6 billones, lo que significó un crecimiento nominal de 31,6%, equivalente a una disminución de 1,3% en valores ajustados por inflación de 1,6% estimada para el mes y 1,1% en comparación con igual período del año previo.