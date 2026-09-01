Brutal accidente en Entre Ríos: una camioneta chocó contra un camión en la Ruta 12 y una mujer de 66 años murió

Nilda Teresa Muñoz viajaba en una Renault Kangoo del Municipio de Nogoyá que trasladaba a pacientes con turnos médicos a Paraná.

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Una mujer de 66 años murió este martes tras un brutal choque frontal entre una camioneta municipal y un camión sobre la Ruta Nacional 12, en el kilómetro 378, a la altura de Aranguren, en el departamento Nogoyá, provincia de Entre Ríos. El siniestro ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando una densa capa de niebla cubría toda la región y reducía la visibilidad a prácticamente cero.

Según informaron medios provinciales, la víctima fue identificada como Nilda Teresa Muñoz, quien viajaba como pasajera en una Renault Kangoo de propiedad del Municipio de Nogoyá. El vehículo prestaba servicio para el área de Desarrollo Social de esa administración municipal y trasladaba ese día a cuatro personas con turnos médicos programados en la ciudad de Paraná. Las otras tres ocupantes sufrieron heridas de consideración y fueron derivadas de urgencia al hospital de General Ramírez y al Hospital San Martín de Paraná.

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El impacto, de frente, involucró también a un camión Iveco Daily de color blanco, procedente de San Jerónimo, provincia de Santa Fe, que se desplazaba en dirección a Gualeguaychú en el momento de la colisión. Las causas exactas del siniestro todavía no fueron determinadas y quedaron en manos de la Justicia, que deberá establecer la mecánica del accidente y si las condiciones meteorológicas tuvieron incidencia directa.

La niebla redujo la visibilidad a casi cero cuando ocurrió el accidente en la Ruta 12 durante la mañana del martes.

Desde la Municipalidad de Nogoyá emitieron un comunicado en el que precisaron que el utilitario “presta el servicio de traslado de Desarrollo Social, y se dirigía a la ciudad de Paraná, con cuatro ocupantes que tenían turnos médicos programados”. En ese mismo texto, las autoridades expresaron: “Acompañamos a los familiares y seres queridos de la víctima, en este doloroso momento”.

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El jefe departamental de Policía de Nogoyá, Cristian Koch, brindó precisiones a Estación Plus Crespo. Koch señaló que “la persona fallecida iba como ocupante del utilitario” y aclaró que la conductora, empleada municipal, también resultó lesionada y fue derivada para recibir atención médica. El funcionario además informó que un fiscal se hizo presente en el lugar y que, por el momento, no se dispuso la realización de una autopsia, aunque la investigación continúa bajo sus lineamientos.

Tras el impacto, el operativo de emergencia se desplegó de inmediato sobre la Ruta 12. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hernández trabajó junto al personal policial y los servicios de emergencias en la asistencia a las víctimas, el retiro de los vehículos y el ordenamiento del tránsito. La ruta fue cortada en el sector afectado y los desvíos se habilitaron por los ingresos a Aranguren y la localidad de Hernández. Las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución por la zona, donde el banco de niebla seguía condicionando la circulación durante las primeras horas de la mañana.

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Un impresionante choque en Coghlan con una camioneta que iba de contramano

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el aftermath de un choque frontal entre un SUV negro y una furgoneta blanca. El incidente ocurrió en la Av. Balbín al 2700 durante la noche. Se observa escombros dispersos sobre la calzada y varios vehículos detenidos. Peatones transitan por la acera. El tráfico continúa circulando por la vía. Este video documenta el estado de la calle tras el suceso.

La tranquilidad del barrio porteño de Coghlan quedó alterada días atrás durante la medianoche tras una impactante triple colisión. Una camioneta embistió de frente a un automóvil y golpeó parcialmente a otro vehículo.

El accidente grave ocurrió en la avenida Ricardo Balbín al 2700, en la intersección con Ugarte, cuando una Ford Ecosport gris al intentar adelantar por la izquierda cruzó al carril opuesto y colisionó de frente con un Volkswagen Gol blanco que circulaba en dirección contraria, que alcanzó también a otro vehículo que venía por el mismo sentido.

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Este último coche funcionaba como vehículo de aplicación y transportaba a dos pasajeras. La conductora, de 38 años, debió ser hospitalizada en el Hospital Pirovano debido a un traumatismo pélvico que requería cirugía, ocasionado por la fuerza del impacto.

En cuanto a las pasajeras, una de ellas, de 32 años, sufrió politraumatismos y recibió atención en el mismo hospital. Ninguna herida presentó el conductor del tercer vehículo comprometido en el siniestro.

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El hombre de 56 años que realizó la maniobra peligrosa, sindicado como responsable del choque, resultó herido y también fue trasladado al mencionado establecimiento médico porteño. La circulación en el área ya fue restablecida.