Panamá

Dinamarca muestra interés por participar en el proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia

Ambos países buscan fortalecer la agenda marítima, energética y multilateral, informó la Cancillería panameña

Mapa físico de Panamá y el norte de Colombia con torres de alta tensión metálicas unidas por cables brillantes.
Un mapa de Panamá y Colombia conecta de manera futurista a ambos países mediante una serie de torres de alta tensión y cables de energía eléctrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Empresas especializadas de Dinamarca están interesadas en participar en el tendido del cable submarino del proyecto de interconexión eléctrica Panamá–Colombia.

El proyecto cuenta con el respaldo de la Unión Europea, a través del Banco Europeo de Inversiones y fondos de origen danés.

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Un encuentro entre el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, con el embajador del Reino de Dinamarca concurrente en Panamá, Jens Godtfredsen, sirvió de marco para analizar los procesos de consulta, a fin de asegurar el desarrollo adecuado de la obra, según se informó.

El proyecto de interconexión Panamá–Colombia se sitúa en la historia reciente de la integración eléctrica en el continente americano, en particular en el espacio mesoamericano y centroamericano, donde la construcción de redes transfronterizas ha sido una pieza clave para profundizar los mercados regionales de energía.

En este contexto, el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) y el Mercado Eléctrico Regional (MER) han sido las principales plataformas técnicas e institucionales para articular los sistemas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, mediante una línea de transmisión regional y reglas comunes de intercambio.

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A la derecha, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, junto al embajador del Reino de Dinamarca concurrente en Panamá, Jens Godtfredsen. (Cancillería)
A la derecha, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, junto al embajador del Reino de Dinamarca concurrente en Panamá, Jens Godtfredsen. (Cancillería)

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en sus análisis sobre efectividad del desarrollo, ha destacado que la ampliación de las interconexiones de SIEPAC hacia México, así como nuevos enlaces con Panamá–Colombia y Belice–México, constituye una fase avanzada en la consolidación de un mercado eléctrico centroamericano robusto, capaz de aprovechar economías de escala y diversificar fuentes de generación.

Dentro de este esquema, la interconexión Panamá–Colombia se concibe como un eslabón que completa el puente entre Centroamérica y la región andina, lo que facilitaría la circulación de energía entre sistemas con estructuras de costos, matrices de generación y dinámicas de demanda distintas, incrementando las oportunidades de arbitraje y seguridad de suministro.

Durante la reunión entre Guevara Mann y Jens Godtfredsen se abordó el panorama del sector marítimo y el del Canal de Panamá, reconociendo el papel clave del consorcio danés Maersk como principal usuario de la vía interoceánica y actual administrador temporal del puerto de Balboa.

Godtfredsen también señaló el interés de empresas de su país en participar en modelos operativos a largo plazo que fortalezcan la seguridad y eficiencia logística.

En el plano fiscal y de política exterior, Guevara Mann reiteró la expectativa de Panamá de salir de la lista discriminatoria de la Unión Europea sobre países y territorios no cooperadores en materia fiscal, destacando los esfuerzos y medidas tangibles adoptadas, como la legislación en materia de sustancia económica, para reafirmar al país como un socio confiable.

Canal de Panamá
Guevara Mann y Jens Godtfredsen abordaron el panorama del sector marítimo y el del Canal de Panamá, reconociendo el papel clave del consorcio danés Maersk como principal usuario de la vía interoceánica. (Foto: Shutterstock)

Manifestó, además, el interés de Panamá por fortalecer los vínculos diplomáticos con Dinamarca y explorar la futura apertura de una misión diplomática en el país.

Ambas autoridades coincidieron en la relevancia de coordinar esfuerzos durante su presencia en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

El viceministro panameño también sostuvo un encuentro con la embajadora de la República de Polonia en Panamá, Jolanta Janek.

Durante el encuentro se abordó el desarrollo de nuevos espacios de intercambio que, a partir de las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, han permitido redescubrir vínculos entre Panamá, Polonia y el resto de la comunidad internacional.

Los funcionarios destacaron el valor de la cooperación cultural y académica como herramienta para ampliar el diálogo entre naciones y generar nuevas perspectivas sobre asuntos relacionados con la libertad, la soberanía, la democracia, la seguridad.

La embajadora de la República de Polonia en Panamá, Jolanta Janek, dijo que recientes encuentros han permitido redescubrir vínculos entre Panamá, Polonia y el resto de la comunidad internacional. (Cancillería)
La embajadora de la República de Polonia en Panamá, Jolanta Janek, dijo que recientes encuentros han permitido redescubrir vínculos entre Panamá, Polonia y el resto de la comunidad internacional. (Cancillería)

Como parte de esa agenda, se prevé la realización de un panel académico que reunirá distintos puntos de vista sobre los desafíos que enfrentan las democracias contemporáneas, particularmente aquellos que pueden afectar la capacidad de las sociedades para ejercer plenamente su soberanía y tomar decisiones informadas.

La iniciativa busca propiciar un intercambio de ideas sobre la libertad, la cooperación entre las naciones y la necesidad de fortalecer la resiliencia democrática.

Joanna Gocłowska-Bolek, reconocida experta sobre América Latina del Centro de Análisis Político y Estudios de Seguridad de la Universidad de Varsovia, será una de las oradoras principales.

Doctora en Economía e investigadora de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, Gocłowska-Bolek se ha desempeñado como directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la misma universidad y es autora de numerosas publicaciones sobre desarrollo económico, procesos de integración y cooperación interregional.

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