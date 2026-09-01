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Cuánto recibirá River Plate por el pase de Enzo Fernández al Manchester City: la impactante cifra que recaudó por el volante

La Banda percibirá una parte de la inversión que harán los Ciudadanos para quedarse con el mediocampista del Chelsea en concepto de derechos de formación

Enzo Fernández fue uno de los futbolistas más destacados de Argentina en la última Copa del Mundo (Crédito: Reuters/Carlos Barria)
Enzo Fernández fue uno de los futbolistas más destacados de Argentina en la última Copa del Mundo (Crédito: Reuters/Carlos Barria)
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En el cierre del libro de pases, Enzo Fernández acordó su llegada al Manchester City, que abonará 140 millones de euros (162,2 millones de dólares) al Chelsea, según informaron desde Europa. Y esa noticia le generó una sonrisa a la tesorería de River Plate, ya que percibirá una parte de ese millonario monto, sumado a que el volante de 25 años se consolida en el primer lugar de los futbolistas que más plata le reportaron a su club formador.

La Banda recibirá seis millones de dólares en concepto de derechos de formación por el campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial 2022 y el total recibido en los distintos mercados asciende a un monto superior a los USD 66.000.000, luego de sus transferencias al Benfica de Portugal y su desembarco en los Blues tras la Copa del Mundo de Qatar.

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El mediocampista inició su carrera en las Inferiores del elenco de Núñez, pero su nivel creció de manera exponencial en su préstamo por el Defensa y Justicia de Hernán Crespo. Con el Halcón se consagró en la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa 2021, y regresó a River Plate para levantar otros dos trofeos (Liga Profesional 2021 y el Trofeo de Campeones de ese año).

Enzo Fernández homenajeado en River
Enzo Fernández irrumpió en la selección argentina después de su venta al Benfica

A seis meses del Mundial, la entidad porteña se desprendió de Enzo con una transferencia al Benfica de Portugal a cambio de USD 20.8 millones. Sus primeras apariciones con las Águilas lo catapultaron a la selección argentina: se estrenó en septiembre de 2022 durante un amistoso con goleada 3-0 a Honduras. Llegó a la Copa del Mundo como suplente, pero sumó minutos desde el primer día con su ingreso en el debut con derrota ante Arabia Saudita y su posterior entrada en el segundo tiempo contra México (anotó un gol) fue la última como relevo. Fue titular en los cinco duelos siguientes y, en cuatro de ellos, no salió reemplazado.

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Benfica solo pudo disfrutarlo por 29 compromisos, en los cuales anotó cuatro goles y siete asistencias. Chelsea llamó a su puerta y los portugueses sellaron la venta más importante de un futbolista argentino de todos los tiempos. Los Blues pagaron más de USD 140 millones por su contratación, de los cuales River se quedó con más de USD 39,8 millones por contar con un 25% de su pase y lo perteneciente al mecanismo de solidaridad.

Enzo Fernández dejará Londres para mudarse a Manchester y volverá a ser dirigido por Enzo Maresca, con quien fue campeón del Mundial de Clubes y la Conference League durante la etapa de ambos en el Chelsea. Compartirá vestuario con su compañero en la Selección, Gerónimo Rulli, y tendrá roce internacional porque el City es uno de los favoritos a pelear la UEFA Champions League, a diferencia de su último club, que no va a tener competencias internacionales esta temporada.

Enzo Fernández ganó dos títulos en el Chelsea (Créditos: Reuters/David Klein)
Enzo Fernández ganó dos títulos en el Chelsea (Créditos: Reuters/David Klein)

Se trata de la quinta compra más cara en la historia del fútbol. La cima de este ranking le pertenece a Neymar con los 222 millones de euros (USD 257 millones) pagados por PSG al Barcelona en 2017 y le siguen Kylian Mbappé (se fue de Mónaco al PSG a cambio de USD 208 millones), Ousmane Dembélé (dejó Borussia Dortmund para reforzar al Barcelona por USD 171 millones) y Alexander Isak (saltó de Newcastle a Liverpool por USD 168 millones).

A la espera del ingreso económico que corresponde por el mecanismo de solidaridad, River Plate sigue maximizando las ganancias por un jugador que se fue de la institución hace más de cuatro años y crece en su rol de club vendedor después de haber recibido más de USD 50 millones desde Real Madrid por Franco Mastantuono y más de USD 23 millones desde Manchester City por el pase de Julián Álvarez.

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