Acogió a su primo nicaragüense en EE.UU. y terminó apuñalada hasta la muerte en su propia casa

La víctima le había brindado alojamiento, comida y ropa a su primo tras su llegada a los Estados Unidos (Cortesía: Boaco Noticias).

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Migrar es, casi siempre, un acto de fe. Requiere tender puentes de solidaridad entre paisanos y familiares para amortiguar el impacto del desprendimiento.

En la comunidad de Sandy Bay Sirpi, un rincón caribeño del municipio de la Desembocadura de Río Grande, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) de Nicaragua, esa red de apoyo mutuo es una norma no escrita.

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Fue esa misma costumbre generosa la que llevó a una joven nicaragüense a abrir las puertas de su hogar en Fort Worth, Texas, a su primo Jaykel Addler Vanegas Martínez, de 21 años.

Le ofreció techo, comida, ropa y el calor de la familia tras su llegada a los Estados Unidos. Jamás imaginó que aquel gesto de sincero amparo terminaría convertido en la antesala de su propia tragedia a manos de la persona a quien tanto apoyó.

La reconstrucción de los hechos, consignada en la declaración jurada presentada por la Policía de Fort Worth y difundida por medios como CBS Texas, dibuja una escena caracterizada por la frialdad y el desenfreno.

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Eran cerca de las 3:30 de la madrugada del domingo 30 de agosto cuando Vanegas-Martínez regresó al apartamento ubicado en Farnswood Drive, cerca de Oakland Hills Drive.

Lejos de buscar un descanso reparador, el joven salió al balcón de la vivienda. Allí, según confesó más tarde a los detectives encargados del caso, se dedicó a consumir cocaína crack. Bajo los efectos desestructurantes de la sustancia, se acostó a dormir por un breve período.

Sin embargo, al despertar, la fatalidad tomó una forma irreparable. Sin que existiera un reclamo previo, una discusión acalorada ni un motivo aparente registrado en los documentos judiciales, el agresor caminó hacia la cocina, tomó un cuchillo de grandes dimensiones y se dirigió en silencio hacia la habitación donde su prima descansaba plácidamente boca abajo.

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Una soga rota con los colores de Nicaragua separa a una mujer y a Jaykel Addler Vanegas Martínez, ilustrando la ruptura de un vínculo familiar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque violento e inclemente

Lo que siguió en la penumbra de aquel dormitorio trasciende la comprensión humana. Vanegas comenzó a apuñalar repetidamente a la mujer. Al sentir las agresión, la joven logró voltearse en el colchón y, con el aliento que le quedaba, comenzó a suplicarle incansablemente que se detuviera. Pero los ruegos de la prima que lo había acogido y amparado no encontraron eco en la mente alterada del agresor.

De acuerdo con los informes forenses y policiales citados en la declaración jurada, además de las múltiples heridas de arma blanca infligidas en el cuerpo, la víctima presentaba una profunda y grave herida cortante en la garganta que le arrebató la vida en el lugar.

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Tras consumar el homicidio, el nicaragüense dejó el cuchillo cubierto de sangre sobre el mostrador de la cocina, caminó al baño, se duchó para remover los rastros del crimen, se cambió de ropa y dejó las prendas masculinas manchadas depositadas en el piso. Acto seguido, telefoneó a un conocido para que lo fuera a buscar.

Un amigo acudió al llamado y lo recogió para trasladarlo hacia la zona de East Lancaster Avenue. Durante el trayecto, el velo del secreto comenzó a descorrerse.

Al bajar del vehículo, Martínez confesó a su amigo lo que acababa de hacer: le dijo abiertamente que había apuñalado a su prima y realizó un ademán explícito pasando su mano por la garganta.

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Una caricatura editorial presenta al joven nicaragüense Jaykel Addler Vanegas Martínez sobre un fondo azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el testigo creyó en primera instancia que se trataba de una broma de pésimo gusto, la pesadumbre del relato lo hizo recapacitar al llegar a su casa y llamar de inmediato a las autoridades.

Por lo que, la Policía lo rodeó afuera de un centro comercial y lo arrestó sin incidentes durante la mañana del domingo. En el momento de su detención, Martínez aún presentaba manchas de sangre en la camisa y lesiones recientes en los brazos.

Ausencia de motivo y el luto de una comunidad

Hasta el momento, las autoridades del estado de Texas no han establecido un motivo claro o una razón específica por la cual el nicaragüense atacó a su prima. Actualmente, Jaykel permanece bajo custodia enfrentando cargos formales de asesinato por la muerte de su familiar.

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Mientras el proceso legal avanza en los tribunales estadounidenses, en Nicaragua el dolor desgarra a la Costa Caribe Sur. Páginas y medios locales como Noticias de Bluefields, Noti-Dos y Bilwi Stereo Digital han difundido intensas campañas de solidaridad económica.

Páginas comunitarias de la Costa Caribe Sur de Nicaragua iniciaron campañas de recaudación para repatriar el cuerpo de la joven a Sandy Bay Sirpi.

La meta de la comunidad y de la familia en Sandy Bay Sirpi es reunir los abrumadores fondos necesarios para repatriar el cuerpo de la joven y darle cristiana sepultura en su tierra natal.